«Что ж вы делаете, черти?!» Великая победа русских лыжников и их тренера над норвежцами

Мужской индивидуальный спринт в лыжных гонках на Олимпиаде – 2010 в Ванкувере подарил российским болельщикам незабываемые эмоции. Россияне Никита Крюков и Александр Панжинский вопреки предстартовым опасениям устроили настоящее шоу, оставив позади всех норвежцев. Их тренер Юрий Каминский продумал сценарий финального забега до мелочей.

«Общаться с ними не надо»

Юрий Каминский был назначен старшим тренером спринтерской группы сборной России весной 2008 года вместо Николая Лопухова. Задача была одна – подготовить команду к Олимпийским играм в Ванкувере так, чтобы пробить прочную норвежскую стену.



И к февралю 2010-го парни Каминского превратились в мощную силу. В Ванкувер спринтерская группа ехала за двумя медалями. По словам самого тренера, в индивидуальном спринте претендентом на медаль рассматривался Никита Крюков, а в командном спринте Николай Морилов и Алексей Петухов считались фаворитами.

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И это всё не пустые слова. В классических спринтах перед Ванкувером Крюков лишь раз не попал в призы, а Морилов с Петуховым в командных гонках дважды были первыми на этапах Кубка мира.

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Но на Олимпиаде всё пошло наперекосяк. Игры складывались для всей сборной России крайне неудачно, настроение было совсем не праздничное. И Каминский принял решение оградить подопечных от общения со всеми, кроме тренеров. Парни даже с родными не созванивались.



Каминский запретил лыжникам общение даже с тогдашним министром спорта России Виталием Мутко, не пустив его ни в комнаты к спортсменам, ни на тренировку.



«Общаться с ними не нужно. На любые вопросы я и сам готов ответить», – заявил тогда Каминский. Министр настаивать не стал, лишь пожелал удачи и попросил выступить так, чтобы это все запомнили.

«Делай что угодно, только ВАДА сюда не пускай»

Чтобы исключить все факторы, которые могли бы помешать нашим спринтерам, Каминский даже убедил врача команды Владимира Гарнера с пяти часов утра дежурить перед домиком, где жили лыжники.



«Делай что угодно, только допинг-офицеры не должны пройти к ребятам до семи часов», – попросил тренер.



Но представители ВАДА утром в день индивидуального спринта к россиянам не пришли. Хотя до этого регулярно проверяли и Крюкова, и Панжинского, и Петухова, и Морилова с Девятьяровым. В первые дни после приезда команды в Ванкувер у них было взято по две-три пробы.



Пролог российские спортсмены провели отлично: все четверо вышли прошли квалификацию, причём Панжинский с лучшим временем, опередив даже шведа Эмиля Йонссона, безоговорочного фаворита.

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На стадии четвертьфинала выбыл Морилов, в полуфинале остановился Девятьяров (и, сенсация! –Йонссон), а вот Панжинский и Крюков пробились в финал, причём Никита – лаки-лузером.

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Перед решающим забегом Крюков получил конкретные указания от Каминского – не пускать вперёд ни одного из трёх норвежцев, иначе они просто поставят стену и не дадут побороться за медаль. Панжискому же слова Каминского передал его помощник Михаил Девятьяров-старший, который прямо перед стартом успел крикнуть: «Сейчас или никогда!»



Финальный забег превратился в шоу российских лыжников. С самого старта вперёд рванул Панжинский – в том же стиле он провёл и остальные забеги, следом за ним с небольшим отставанием бежал Крюков. Наши парни включили максимальный темп и за два подъёма сбросили всех конкурентов.



Однако на спуске перед выкатом на стадион у Каминского ёкнуло сердце: «Что ж вы делаете, черти?!» Панжинский, на которого накатывал Крюков, перестроился на более удобную лыжню, но и Никита выбрал её же! Сзади бежал Петтер Нортуг, включивший свой реактивный финиш. Падение могли лишить россиян не только золота с серебром, но и вообще медалей.



Но столкновения не произошло. Непосредственно на финишной прямой Крюков с Панжинским рубились ботинок в ботинок, а итогом драмы стала «разножка»: Никита – первый, Александр – второй. А обессиленный Нортуг – лишь третий. Сразу финиша наши парни свалились друг на друга, и лишь потом пошли выплески эмоций.

Казахская водка, армянский коньяк, чужая аккредитация

Как вспоминал потом Каминский, ни сил, ни эмоций после победы у него не было. К нему, помимо своих, бросились тренеры русскоязычных команд, бросился Маркус Крамер, в то время работавший со сборной Швейцарии. Поздравляли все – ведь это была великая победа: россияне впервые за долгие годы пробили норвежскую стену в спринте, да ещё как пробили!

Когда Каминский добрался до бокса смазчиков сборной России, началось празднование. Правда, под рукой заботами сервисёра Виктора Чуркина оказалась только одна бутылка водки, но тренер Девятьяров вернулся с представителями сборной Казахстана, у которых было целых три литра. А потом пришёл тренер сборной Армении с традиционным коньяком.



Народу в бокс заходило столько, что всем хватило лишь понемногу пригубить – заскочили даже Мутко с президентом ОКР Леонидом Тягачёвым. Соревнования продолжались.



После шикарного дубля Крюкова с Панжинским от спринтерской группы ждали успеха и в командной эстафете.



Но тут случился сбой. Морилов и Петухов, легко и непринуждённо прошедшие в финал, самостоятельно решили поменять тактику на финал. Николай и Алексей вместо того, чтобы самим диктовать ход гонки, стали действовать от соперников. И в итоге упустили момент, когда необходимо было предпринимать атаку.

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Россияне проиграли не только норвежцам, но и немцам, что было совсем уж неожиданно. Но это была олимпийская медаль – ещё одна, завоёванная лыжниками. Однако Каминский был крайне расстроен. Для него поведение подопечных на лыжне в финале было странным, но повлиять он ни на что не мог.



Дело в том, что во время скиатлона массажист команды Валерий Попов присутствовал в зоне «кормления» спортсменов с нагрудным номером и аккредитацией врача Владимира Гарнера. Это выяснилось, на командный спринт оба были дисквалифицированы, и в итоге Каминский пошёл не на трассу, а в зону передачи эстафеты, чтобы массировать ноги отбежавшему участнику…

Крюков, Панжинский, Каминский

После Олимпиады в Ванкувере карьеры всех героев сложились по-разному.



Никита Крюков к золотой олимпийской медали добавил серебряную за Сочи (а мог бы и золотую, если бы не упавший в ноги немец) и пять наград на чемпионатах мира, три из которых золотые.



Александр Панжинский в паре с Крюковым в 2011-м стал бронзовым призёром чемпионата мира, но больше успехов не добивался.

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Юрий Каминский работал со спринтерской группой до тех пор, пока не было принято решение о её расформировании. Но и после этого он тренировал Никиту Крюкова и довёл его до звания самого титулованного лыжника России.

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Из тренерского штаба сборной России Каминский был выведен, работал со сборной Казахстана, а теперь вновь пошёл по пути Николая Лопухова и возглавил мужскую сборную страны по биатлону.



В статье приведены воспоминания Юрия Каминского из его книги «От школьной скамьи до олимпийской медали»