«Ты не рекордсмен, а цыплёнок!» Как спринтер заработал миллион долларов за 15 секунд

История уникальной дуэли двух быстрейших людей планеты – Донована Бэйли и Майкла Джонсона. Это было за десять лет до прихода Болта.

23 года назад в Торонто состоялась уникальная дуэль, в которой определялся самый быстрый человек планеты. Два рекордсмена мира устроили баттл на странной дистанции – 150 метров.

После окончания забега канадец Донован Бэйли получил чек на миллион долларов, а американец Майкл Джонсон – прозвище Цыплёнок.

Звёздная болезнь в золотых шиповках

Американец Майкл Джонсон стал самым популярным бегуном мира к Олимпийским играм 1996 года в Атланте. Он специализировался на дистанциях 200 и 400 метров, став абсолютно лучшим в своих коронных дисциплинах.



Его необычный стиль бега с выпрямленной спиной и коротким шагом вроде бы не позволял рассчитывать на высокие результаты, но Джонсон опровергал все прогнозы. К Играм в Барселоне он подошёл в ранге чемпиона мира, но в столице Каталонии чем-то отравился и пробежать 200 метров на своём уровне оказался не в состоянии.

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Лишь через четыре года в Атланте он показал себя во всей красе. Джонсон с олимпийским рекордом выиграл 400 метров, а на дистанции вдвое короче побил свой же мировой рекорд, сбросив сразу 34 сотых секунды. Американец, бежавший в золотых шиповках, показал результат 19,32 секунды!



Это было невероятное достижение, которое впоследствии смог побить только Усэйн Болт. Джонсон уже во время Игр-1996 направо и налево раздавал интервью, в котором называл себя самым быстрым человеком планеты.



Такая самоуверенность очень не понравилась чемпиону Атланты в беге на 100 метров канадцу Доновану Бэйли, который тоже выиграл с мировым рекордом – 9,84 секунды. Тем более традиционно самым быстрым бегуном мира считался именно рекордсмен мира на стометровке. А Бэйли в Атланте ещё и сборную Канады к золоту эстафеты привёл.



Средняя скорость была выше у Джонсона на 100 метрах, но самая высокая пиковая скорость была зафиксирована всё же у Дэйли на более длинной дистанции.

Трештокинг и виртуальный забег

В общем, чемпион на стометровке публично посмеялся над словами Джонсона и тем более над его рекламными роликами с самопровозглашённым титулом самого быстрого человека на земле.



Казалось бы, ну посмеялся и посмеялся, но за ситуацию ухватились СМИ. Издатели газет высказали идею, что можно определить быстрейшего в забеге на 150 метров, на дистанции, которая не является профильной для двух чемпионов-рекордсменов. Джонсон согласился сразу, а Бэйли поначалу отказался. Ещё никогда в мире не было такого, чтобы рекордсмена на стометровке не признавали самым быстрым. Но в итоге он сдался.

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Для организации забега был организован тендер, который выиграла компания Magellan Group, ранее к спорту отношения не имевшая. Руководство компании предложило победителю миллион долларов в качестве приза, а также по 500 тыс. долларов каждому из участников только за выход на дорожку.



Интерес к забегу был огромным и подогревался горячими высказываниями соперников. Всё как сейчас в профессиональном боксе или смешанных единоборствах. Оставалось только выбрать дату и место. ИААФ, кстати, отказалась ратифицировать забег. Самого быстрого человека на планеты должны были определить в Торонто 1 июня 1997 года.



В марте программисты Жан Козак и Билл Орбан смоделировали виртуальный забег. В программу заложили максимально возможное количество данных. В этом забеге победил Джонсон с результатом 14,56 секунды. Дэйли пробежал за 14,64 секунды.

Рекордсмен и цыплёнок

День Икс наступил. В Торонто на стадионе SkyDome была положена беговая дорожка с непривычным для спортсменов заходом в вираж. На трибунах собралось более 30 тыс. болельщиков, а права на трансляцию выкупили десятки телекомпаний по всему миру.



Но забег разочаровал всех. Дэйли рванул вперёд и удержал своё преимущество даже после виража, хотя к тому моменту Джонсон, более привычный к длинным забегам, мог настичь конкурента.

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А после 100 метров и вовсе случилось неожиданное – отстающий Джонсон схватился за бедро и прекратил сопротивление. Бэйли же, не видевший этого, летел к финишу. Он пересёк черту с результатом 14,99 секунды, а потом оглянулся, чтобы посмотреть, где соперник. Но справа американца не было. Он плёлся сзади, и победитель даже показал жестом – добегай.

Сразу после финиша триумфатор не стеснялся в выражениях.



«Он не рекордсмен, а цыплёнок! – возмущался канадец. – Он просто трус, который побоялся проиграть и придумал себе травму. Я думаю, нам стоит провести ещё один забег, чтобы я вновь мог показать, кто действительно является самым быстрым человеком на планете».

«Я получил растяжение четырёхглавой мышцы ноги и остановился. Конечно, Донован заявил, что я симулировал травму, а канадские болельщики его в этом поддержали. Но я был уверен в том, что в моей-то стране меня все поддержат. К сожалению, я был не прав. Критика, которая обрушилась на меня со стороны американских СМИ, расстроила меня ещё больше», – признался потом Джонсон.

Бэйли спустя два месяца после того забега проиграл стометровку на чемпионате мира американцу Морису Грину, но вновь помог сборной Канады выиграть золото в эстафете. Однако после этого из-за многочисленных травм высоких результатов не показывал и через год после Олимпиады в Афинах завершил карьеру. «Забег на миллион», кажется, был его настоящим пиком.



Джонсон же сумел восстановиться, тоже принял участие в чемпионате мира и подтвердил титул лучшего на дистанции 400 м, а потом сделал это на ЧМ-1999 и Олимпийских играх – 2000. Карьеру он завершил сразу после блестящей олимпийской победы в Афинах.