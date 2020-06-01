«Проиграл на Олимпиаде – и его вычеркнули». Почему дзюдоист Соколов стал бандитом

Чемпион мира и член банды «тамбовских» погиб в ходе драки, обстоятельства которой не установлены до сих пор.

«После окончания карьеры надо перестроиться, спуститься сверху. Надо будет заново искать себя в жизни. Многие ломаются из спортсменов, но как мы можем предугадать, что нас ждёт в будущем? В жизни надо уметь начать всё с начала», – размышлял чемпион мира по дзюдо Юрий Соколов в документальном фильме «Бросок».

Он хотел стать тренером, а стал бандитом. После спорта Юрий оказался никому не нужен и в поисках лучшей жизни ушёл в криминал. Закончилось всё трагически.

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«Он всегда хотел быть первым во всём»

Соколов начал заниматься дзюдо и самбо в возрасте 12 лет. А его первым тренером стал Леонид Веселов, который научил молодого парня основам борьбы. Юрий потом не раз признавался, что именно Веселов заразил его дзюдо и вообще неизвестно, кем бы он стал, если бы не спорт. Сам тренер не раз отмечал характер Соколова, который не был самым талантливым в группе, но его упорство и целеустремлённость всё перевешивало.



«Маленькой звездой Юре помогли стать ребята, с которыми он тренировался. Они все друг друга дополняли. В группе были ребята сильнее Юры Соколова, но они ушли из спорта, а Юра остался. Большой звездой он стал из-за огромного желания стать лидером. Он всегда хотел быть первым во всём. Ярко выраженное честолюбие, которое держало его в спорте».

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«Юра стал о чём-то догадываться»

Под руководством Веселова Соколов выиграл первенство Европы и СССР по юношам, после чего был призван армию. А после неё работать с Юрием начал известный тренер Ярослав Керод. Поначалу отношения между специалистом и спортсменом не складывались. Помимо того, что у Соколова в целом был кризис в борьбе, они с Керодом никак не могли найти общий язык.

«С Юрой приходилось прибегать к уловкам. Я знал, что если на завтра запланирую большую работу, то он будет ссылаться на плохое самочувствие или плохое настроение. А чем плохо работать, лучше вообще не работать. Поэтому я составлял ложный план и планировал мягкую тренировку. И тогда всё получалось, и он работал как надо. В таком формате мы работали полгода, пока он не стал догадываться о чём-то», – с улыбкой вспоминал Керод.



Многое изменила победа на Военных играх, которая помогла Соколову поверить в себя. Он сам не раз говорил, что работа состоит из взлётов и падений, и от того, как ты переживёшь падение, будут зависеть твои дальнейшие успехи. Он чувствовал в себе огромный резерв, который ещё до конца не раскрыл.

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«Он просто не мог позволить себе проиграть»

Главные достижения Соколова пришлись на середину 80-х, когда он поочерёдно выиграл чемпионаты мира и Европы. Керод восхищался окрепшей психологией подопечного, которая приводила его к победам и объяснял, что отличало его от других спортсменов.



«Для него самая тяжёлая схватка была в финале. Он просто не мог позволить себе проиграть, для него это была трагедия. Если кто-то другой мог бы успокоиться, пробившись в финал, то только не Юра. Для него это был принципиальный момент».

Финальная встреча в весе до 71 кг дзюдоистов Игоря Шкарина и Юрия Соколова. Победил Шкарин (сверху). Игры доброй воли (5 июля-20 июля 1986 года) Фото: РИА Новости

У Соколова была особая техника ведения боя. Его партнёры даже не могли толком объяснить, что именно он делал во время соревнований – настолько нестандартными были его движения. Чемпион мира Тлецери отмечал, что от Соколова в бою можно ожидать чего угодно.



В обычной жизни он оставался простым советским мужиком без какого-либо намёка на пафос. Наоборот, даже стал больше стесняться в коллективе после завоевания титула чемпиона мира.

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Падение

Проблемы начались после следующего чемпионата мира в Эссене в 1987 году, где Соколов взял лишь серебро. Он проиграл ту самую финальную схватку, которую практически никогда не отдавал. Это был психологический удар. А окончательно добила его неудача на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году, где он слишком быстро проиграл и лишился шансов на медали. Руководство сборной Советского Союза было в ярости и отправило его домой первым же самолётом.



Ему было трудно удержаться на вершине. Слишком много было молодых конкурентов, голодных до побед. Соколов решил завязать со спортом и подумывал о том, чтобы пойти в тренеры.

Но судьба распорядилась иначе.

«Никому не нужен, а был чемпионом мира…»

Первый тренер спортсмена Веселов чувствовал, что у его бывшего подопечного могут возникнуть неприятности после завершения карьеры. Уж больно непростой была его жизнь до всего этого.



«Этап выхода из спорта всегда самый трудный. Он связан со здоровьем, сокращением нагрузок, поиском себя в жизни. Дзюдо для него – это способ жизни и способ развлечений. Жизнь его сложилась не гладко. Он рано потерял мать. Возможно, ему не хватает женской и материнской ласки. От этого он может и страдает, отсюда и перепады настроения».



Оказавшись не нужным в тренерской среде, Соколов подался в криминальные структуры и присоединился к организованной преступной группировке под названием «тамбовские». И даже стал заметной фигурой в рэкете Санкт-Петербурга. Поговаривали, что именно он контролировал территорию площади Искусств в самом центре северной столицы.



А 14 июля 1990 года случилась трагедия. Соколова был убит в собственной же квартире в ходе драки, обстоятельства которой до сих пор неизвестны.



Трёхкратный чемпион СССР по самбо Андрей Цюпаченко так вспоминал произошедшее в интервью «Московскому комсомольцу»: «Многих тогда «зажимали» из спортсменов. Юру Соколова заставили снижать вес – и он на Олимпиаде в Сеуле проиграл. Так его первым же рейсом отправили домой, вычеркнули из сборной. Парень стал пить, попал в криминальную команду, где его и убили. Хотя это была обыкновенная бытовая драка – зарезали его ножом в компании бандитов-дружков. Вот так: стал никому не нужен, а был чемпионом мира...»