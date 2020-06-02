Советские лыжники героически победили норвежцев на ЧМ-1982. Но проигравшим вручили золото

2 июня 2020 года исполнилось 65 лет легендарному советскому лыжнику Александру Завьялову. Свою самую знаменитую гонку он провёл 25 февраля 1982 года на чемпионате мира в Хольменколлене. На финише эстафеты он обыграл национального героя Норвегии Оддвара Бро на полстопы, и сборная СССР праздновала эффектную победу. Однако недолго.



Через час после гонки по стадиону объявили, что результаты будут пересмотрены.

Злополучное падение

В конце августа 1981 года обладатель Кубка мира, лидер сборной СССР Александр Завьялов во время сборов в Отепя получил тяжёлый перелом левой руки. Его лыжероллер заклинило так, что он улетел с трассы и крайне неудачно упал. Там же в Эстонии Завьялову была сделана операция и наложен гипс.

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Но по возвращении в Москву гипс лыжнику сняли, наложив подвижный лангет на кисть. Спортсмену нужно было тренироваться, готовиться к сезону, а как это делать с гипсом? С лангетом Завьялов провёл сбор в Бакуриани, где постоянно приходилось терпеть боль, а потом во время контрольного рентгена выяснилось, что ни одна из двух сломанных костей не срослась.



Пришлось вновь накладывать гипс, мешавший полноценной подготовке. Кости срослись криво, но хотя бы срослись. Тренировки без ограничений Завьялов начал только в конце ноября – начале декабря 1981 года. Несмотря на это, к чемпионату мира он подошёл в своей боевой форме, ни у кого не было сомнений ни в вопросе включения его в команду, ни в четвёртом этапе эстафеты.

Александр Завьялов Фото: РИА Новости

Один «встал», другой упал

Именно эстафета считалась, да и продолжает считаться главной гонкой чемпионата мира, да и всего сезона. Нашим тренерам не пришлось долго определяться с составом: Владимир Никитин, Александр Батюк, Юрий Бурлаков и Александр Завьялов.



Завьялов, Бурлаков и Батюк за два дня до эстафеты в гонке на 15 км финишировали вторым, четвёртым и пятым. Такой кучности не было ни у одной другой команды. В эстафете сборная СССР считалась явным претендентом на золото.

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Но с самого начала всё пошло не так, как планировалось.



Забойщик команды Владимир Никитин проиграл на своём этапе 1 минуту и 20 секунд! Причиной, по мнению его коллег, стала ошибка с выбором лыж и мази. Инвентарь просто не работал, и Никитин ничего не мог сделать. Однако наши парни не сдались.



Батюк на своём этапе отыграл почти 30 секунд, а 21-летний Бурлаков вообще совершил чудо. Он «привёз» норвежцу Полу Гуннару Миккельсплассу 12 секунд. Правда, норвежец упал на одном из поворотов и потерял много времени. Чемпион должен был определиться на последнем этапе.

Владимир Никитин Фото: РИА Новости

«Нет, нет, нет!»

Последние 500 метров той эстафеты запомнились битвой Александра Завьялова и Оддвара Бро.



Бро предпринял попытку атаки на последнем подъёме, толкнул Завьялова, и тот упал на колени. Но у норвежца сломалась палка. Инвентарь ему примерно через 10 секунд подал один из его друзей – даже не представитель тренерского штаба. После инцидента Завьялов отставал примерно на метров на пять, но на выходе на финишную прямую соперники почти поравнялись.



И советский лыжник рывком героически вырвал победу! Бро уже перед финишной чертой упал, попытавшись лыжами сбить советского соперника, но не попал. Норвежские комментаторы в этот момент кричали «Нет, нет, нет!», прекрасно понимая, что их команда проиграла.

Видео доступно на «Чемпионате».

Разница была в половину ботинка. Советская команда бросилась поздравлять Завьялова, который тактически прекрасно провёл гонку, а на финиш сохранил чуть больше сил. Сборная СССР была единоличным победителем эстафеты около часа.

«Два комплекта золотых наград есть? Вручай!»

Пока наши спортсмены и тренеры ликовали на глаза переполненного стадиона и норвежского короля, судейское жюри решало важнейший вопрос – что же делать? Все видели, кто победил, но оставить сборную Норвегии без золота на их же трассе.



После скандала на Олимпиаде-1980, когда швед Томас Вассберг в разделке на 15 км обыграл финна Юху Мието с разницей в 0,01 (одну сотую!) секунды, Международная федерация лыжных видов спорта приняла решение отменить сотые, округлив результаты до десятых.



Получается, что Завьялов, шикарно отработавший финиш, обыграл Бро, но разница была в одну-две сотых, а считались десятые. Решение, которое можно было назвать скандальным, но при этом устраивающим всех, принял вице-президент FIS Анатолий Акентьев.

«Что ж вы делаете, черти?!» Великая победа русских лыжников и их тренера над норвежцами Золото и серебро Олимпиады отмечали прямо по ходу финального дня: водки не хватило, и казахи поделились своей, а армянин принёс коньяк.

«В жюри входили президент и четыре вице-президента FIS. Как это жюри решит, так и будет. И меня Джанфранко Каспер спрашивает: «Толя, какое твоё мнение?» Я его спрашиваю: «У тебя два комплекта золотых медалей есть?» Он говорит: «Есть». Я говорю: «Ну вот их и вручай». Он меня спрашивает удивлённо: «И что, вы не будете подавать протест?» Я ему отвечаю: «Мы протест писать не будем», – рассказывал Акентьев в интервью «Лыжному спорту».



На подаче протеста настаивал заместитель спорткомитета СССР Валентин Сыч, но Акентьев по сути в одиночку принял решение, лишившее нашу команду триумфальной победы. Нет, чемпионами мира советские лыжники остались, но на пьедестале им пришлось стоять на одной ступени с побеждёнными соперниками.



С тех пор прошло уже почти 40 лет, и за эти годы ни сборная СССР, ни сборная России не побеждала в мужской эстафете на чемпионатах мира и Олимпийских играх.