Спортсмены под конвоем и виртуальные медали. Нужна ли миру Олимпиада-антиутопия?

До летней Олимпиады в Токио ещё более года. Казалось бы, любые опасения относительно её проведения как минимум преждевременны. Однако накануне губернатор Токио Юрико Коикэ заявил о высокой вероятности того, что Игры в 2021 году пройдут в упрощённом и непривычном формате. Деталей он не раскрыл, но примерный план включает тотальный контроль за спортсменами и их перемещениями и резкое сокращение количества болельщиков.



Эту мысль подхватил и глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, признавший, что не понимает, как можно провести Олимпиаду в нормальных условиях в разгар пандемии. Он уверен, что вирус будет распространяться годами и уж точно не будет побеждён к следующему лету.



В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ пока планирует провести Олимпиаду в полном объёме, но, похоже, он остаётся чуть ли не единственным оптимистом. Риторика других чиновников говорит нам о том, что Игры в Токио будут такими, каких мир прежде никогда не видел. Какими именно? Предлагаю рассмотреть три варианта развития событий.

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Оптимистичный

Это как раз то, о чём говорит премьер-министр. Всё пройдёт в привычном формате – с полным доступом болельщиков на трибуны, проведением всех запланированных соревнований, с Олимпийской деревней, с множеством концертов и других массовых гуляний. Япония на данный момент планирует ограничить массовый поток туристов лишь до весны 2021 года, поэтому такой вариант действительно допускает возможность проведения Игр в обычном режиме.



Но при этом определённо все спортсмены, зрители и организаторы турнира будут проходить тесты на коронавирус – хотя бы при получении аккредитации. По крайней мере за год до следующих Игр трудно себе представить, что коронавирус просто полностью исчезнет.

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Реалистичный

Всемирная организация здравоохранения каждый день заявляет о том, что различные ограничения останутся с нами до изобретения действенной вакцины. По мнению специалистов ВОЗ, это может занять до четырёх-пяти лет, поскольку вакцину нужно не только создать и протестировать, но и произвести в достаточном количестве, чтобы вакцинировать людей по всему миру. Успеть сделать это до лета 2021 года практически невозможно.



Именно отсутствием вакцины объясняются последние заявления чиновников. Поэтому придётся прибегать к повышенным мерам безопасности. Реалистичный сценарий проведения Игр будет включать в себя постоянные тесты спортсменов и болельщиков. Последним, вероятно, придётся также носить маски и соблюдать социальную дистанцию, в том числе и на трибунах. Чтобы создать эту дистанцию, билетов придётся продать существенно меньше запланированного.



Конечно, дружной Олимпийской деревни в привычном формате не будет. Спортсменов ограничат в общении друг с другом, с прессой и болельщиками. Развлекательных мероприятий будет мало, если они вообще будут. Трудно сказать, что делать с фан-зонами и другими местами возможного массового скопления людей. Вероятно, доступ туда будет серьёзно ограничен.

Пессимистичный

Этот вариант может показаться странным, но ведь и то, что происходит с нами сейчас, в начале года казалось антиутопией. Но теперь мы живём в новой реальности, и Олимпиада вполне может стать логичным продолжением нашей суровой действительности, особенно если через год ситуация по каким-то причинам не улучшится, а станет только хуже. Организаторам Игр, чтобы заработать хоть что-то, придётся проводить соревнования, но выглядеть они будут своеобразно.



Программа Олимпиад будет серьёзно урезана. Все командные виды спорта будут отменены – никакого футбола, волейбола, баскетбола, водного поло и так далее. Организаторы не станут рисковать здоровьем спортсменов в массовых контактных дисциплинах.



В оставшихся видах спорта могут быть пересмотрены правила. В тех видах спорта, где это возможно, спортсмены будут выступать в масках. В лёгкой атлетике и плавании будет сокращено количество участников забегов и заплывов – свободные дорожки будут создавать безопасную дистанцию. А выходить на старт они будут не через коридор болельщиков, а через специальный дезинфицирующий туннель, который, правда, будет окрашен в цвета Олимпиады.



Реальные медальные церемонии на пьедестале заменят виртуальными. Флаги и гимны останутся, а рукопожатия, объятья и традиционные совместные фото призёров будут запрещены. Медали после турнира будут виртуальными, а реальные перешлют почтой на родину атлета.

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Зрителей на стадионе не будет: только спортсмены, телевидение и службы безопасности.



Свободное перемещение спортсменов даже по территории Олимпийской деревни будет запрещено. На старт спортсменов будет сопровождать полицейский конвой. Спортсмены, завершившие выступление на Олимпиаде, будут обязаны покинуть город в течение следующих суток.

Об общей олимпийской столовой, естественно, придётся забыть. Питание спортсменам будут доставлять курьеры, сдавшие все необходимые анализы.



Специалистов допинг-контроля оденут в костюмы химзащиты, чтобы избежать любого возможного контакта со спортсменом, проходящим необходимую процедуру.



В случае обнаружения хотя бы одной положительной пробы на коронавирус, соревнования могут быть остановлены для принятия необходимых мер по защите других участников Олимпиады.



Вероятно, вы сейчас читаете и думаете, что автор сошёл с ума. Но, возвращаясь к сказанному ранее, думали ли вы пару месяцев назад, что вам когда-то придётся гулять по графику? Так что такая сюрреалистичная Олимпиада-антиутопия вполне может стать явью.



Но нужна ли нам вообще такая Олимпиада в новой реальности?