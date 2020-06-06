В 1995-м лучших регбистов Южной Африки отправили в тюрьму. После этого они стали героями

В США бушуют протесты на расовой почве, и пока никто толком не знает, как остановить пылающий конфликт. Пробуют и миром, и силой, но пока получается немногое.



А в 1995 году на пороге гражданской войны стояла Южно-Африканская Республика. Разногласия между темнокожим и белым населением страны достигли предела и, казалось, беды не избежать.



Но на помощь внезапно пришёл спорт. Причём спорт для самой привилегированной на тот момент части общества – для белых. Темнокожие ненавидели тех, кто занимался регби, потому что те казались им богатенькими плейбоями, из-за которых им приходится работать вдвое больше. Но именно регби объединило страну в 1995 году и спасло ЮАР от военного конфликта.

«Южная Африка для белых!»

Именно так звучал главный лозунг предвыборной кампании Национальной партии на первых послевоенных выборах в ЮАР. В основу программы партии была включена политика апартеида, которая заключалась, говоря совсем просто, в угнетении темнокожего населения. Им нельзя было голосовать, появляться в городах, где живут белые, заходить в магазины для белых, их не принимали на работу, запрещали браки с белыми и ещё много в чём ограничивали.



Такой кошмар продолжался вплоть до 1994 года, когда президентом страны стал лауреат Нобелевской премии мира темнокожий Нельсон Мандела. Ему тогда было 76 лет, 27 из которых он провёл в тюрьме – пострадал, сражаясь за права людей в родной стране. Именно Мандела способствовал проведению первых свободных выборов и начал менять жизнь в стране.

То, что регби создаст мир в стране, выглядело абсурдом

Новый президент страны решил отменить большую часть законов апартеида, но юридические процессы – дело не одного дня, а темнокожая часть населения так хотела долгожданную свободу, что отказывалась ждать. Да и белое население откровенно боялось, что угнетать начнут уже их.



Всем нужен был сигнал, знак, что всё будет хорошо.



И этот сигнал пришёл, откуда не ждали. Одной из программ Манделы было развитие спорта и повышение международного авторитета ЮАР. Со страны наконец-то сняли международные санкции, из-за которых национальные сборные ранее не могли принимать участие в крупных соревнованиях. В частности, сборная ЮАР по регби пропустила два чемпионата мира.



Мандела же не просто отстоял для национальной команды право сыграть на чемпионате мира, но и добился того, что Южная Африка стала страной-хозяйкой мирового первенства.

Фото: Media24/Gallo Images/Getty Images

«Одна страна – одна команда»

Сначала далеко не всё шло гладко. Лозунг «Одна страна – одна команда» выглядел насмешкой для темнокожего населения. Они не верили, что спорт «для белых» способен на сострадание. Более того, люди специально болели против своей сборной. Настолько сильна была ненависть!



Однако Мандела предпринял ряд действий, которые в корне изменили ситуацию. Он пригласил к себе домой капитана сборной Франсуа Пиенаара, с которым они долго обсуждали возможность



объединения жителей страны. Ярким решением было отправить лучших регбистов страны, выступавших за сборную, в тюрьму, где Мандела провёл 27 лет. Но лишь на день, на экскурсию – об этом написали во всех газетах. Не остались незамеченными и тёплые слова поддержки игроков в адрес темнокожего населения и призывы объединиться перед важнейшим турниром.

Чудо на газоне

Сборная ЮАР считалась чуть ли не главным аутсайдером турнира. В первом матче хозяевам пришлось играть против действующих чемпионов мира из Австралии. В победу Южной Африки не верил вообще никто, а они взяли и одержали сенсационную победу со счётом 27:18. Ещё две победы вывели хозяев в четвертьфинал, где они победили сборную Западного Самоа.

Большинство экспертов сомневалось, что у ЮАР получится совершить невозможное, ведь в полуфинале им противостояли французы – очень сильная сборная. Однако и Франция была повержена. Оставался лишь финал с Новой Зеландией – знаменитыми на весь мир All Blacks.

Момент, объединивший страну

За день до финала Мандела лично приехал на тренировку команды, где поговорил с каждым членом сборной. Капитан сборной ЮАР в знак благодарности подарил президенту форму и кепку национальной команды. Конечно, Новая Зеландия считалась явным фаворитом, они обладали гораздо большим мастерством, но в спорте порой не всё решает одно только мастерство. На стороне хозяев были сотни тысяч болельщиков. Игроки сборной уже стали героями!



Сборная ЮАР при сумасшедшей поддержке трибун, на которых и белые, и темнокожие вместе болели за своих любимцев вышла на главный матч в жизни. И победила в дополнительное время!



Спустя почти 15 лет гениальный Клинт Иствуд снимет крутой фильм «Непокорённый» о событиях того чемпионата мира. Манделу сыграет Морган Фримен, который к слову дружил с президентом ЮАР. А капитана сборной Пиенаара сыграет Мэтт Деймон, находившийся на пике карьеры.



На награждение Нельсон Мандела вышел в той самой форме и кепке, которую ему подарили игроки. А потом они вручил белому капитану трофей за победу на чемпионате мира. Это был момент, объединивший страну, которому радовались все независимо от цвета кожи и уровня финансового благополучия. Момент, спасший целую страну от гражданской войны.