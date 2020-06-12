Взятка для порядка. Россия платила большие деньги за сокрытие допинг-проб легкоатлетов

Захватывающий допинг-сериал, связанный с российской лёгкой атлетикой, продолжается.

На днях выяснилось, что Россия переводила бывшему руководителю Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) сенегальцу Ламину Диаку огромные суммы денег. Миллионы евро платили за то, чтобы влиятельный функционер не открывал дела против нарушителей антидопинговых правил. А таких нарушителей оказалось более двух десятков только за два сезона. Всё это – показания с судебного заседания в уголовном суде Парижа.

И, кажется, самое интересное ещё впереди.

Пять лет разбирательств

История эта началась ещё в 2015-м, когда Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики забанили на неопределённый срок, а в отношении руководителя ИААФ было возбуждено уголовное дело.

Ламин Диак был арестован в ноябре 2015 года вместе с адвокатом Хабибом Сиссе. Задержан был и бывший руководитель антидопинговой панели ИААФ Габриэль Долль. Все они были отпущены под залог, но процесс набирал обороты. Сын президента Папе Массат Диак скрылся в Сенегале.

Причина уголовного преследования – подозрения в получении взяток за содействие сокрытию положительных результатов допинг-тестов спортсменов. Расследование началось после выхода материалов немецкого телеканала ARD и британской The Sunday Times, которые получили доступ к базе данных ИААФ.

«IAAF не уиноват». Как Россия коррумпировала честных чиновников Как чиновники IAAF в течение многих лет закрывали глаза на допинг российских легкоатлетов, а виноват оказался Владимир Путин.

Согласно этим данным, тесты более 800 легкоатлетов из разных стран мира в период с 2001 по 2012 годы вызывали подозрения. А 80 процентов наград, завоёванных российскими спортсменами в тот же период, можно считать «грязными». В ИААФ прекрасно знали о положительных пробах россиян и кричащих о нарушениях данных биопаспортов, но хода делам не давали. За вознаграждение Ламин Диак закрывал на всё глаза, а деньги получал от бывшего президента ВФЛА и бывшего казначея ИААФ Валентина Балахничёва.

Французские (штаб-квартира ИААФ находится в Монако) следователи пять лет собирали все данные, с которыми и пришли в суд.

Взятки брали все

Судебный процесс должен был начаться ещё в январе 2020 года, но был отложен после получения следователями очередной партии документов, которая потребовала тщательного анализа. Через четыре месяца суд начался. И посыпались признания.

Борец с допингом Габриэль Долль назвал конкретную сумму взяток, полученных за шоры на глазах. 190 тысяч евро, часть из которых была получена наличными, а часть – переводами на его банковские счета.

На руках у Долля был список из 23 российских спортсменов, чьи пробы вызывали сомнения. Среди них были и очень громкие имена.

Диак-старший рекомендовал Доллю не предпринимать никаких действий. Молчание стоило денег. Президент ИААФ объяснил, что если обнародовать всю информацию, от международной федерации, и без того испытывающей некоторые финансовые сложности, отвернутся все спонсоры. Последуют вопросы, почему эти данные скрывались.

Как объяснил Долль, он согласился ничего не предпринимать до окончания чемпионата мира – 2013, который прошёл в Москве. Таким образом, российские нарушители смогли выступить и на Олимпиаде в Лондоне, и на домашнем чемпионате мира. Но и потом никаких дел не было открыто.

Адвокат Хабиб Сиссе подчеркнул, что бывший президент ИААФ не хотел предпринимать никаких санкций в отношении ВФЛА, хотя проблемы допинга у россиян становились все серьёзнее. Он даже заявил, что вообще ничего не получал, но найденные у него документы доказывают обратное. У него тоже был список из 23 имён россиян, а напротив самых известных – конкретные суммы.

Экс-президент IAAF: положительные допинг-пробы россиян скрывали из финансовых соображений

Диак-старший в своих показаниях порой путался. Наверное, это и немудрено в 87 лет. Но сокрытие дел 23 российских атлетов признал. Он объяснил, что сделал это для сохранения репутации и финансового здоровья организации. А вот личное получение российских денег отверг, хотя следователи располагают доказательствами обратного. В общей сложности речь идёт о 3,5 миллионах евро. Больше половины этой суммы – «российские» деньги.

В общем, взятки брали все.

Чем это грозит ВФЛА?

Валентин Балахничёв, естественно, все обвинения в даче взяток отрицает. Его позиция неизменна с 2015-го, когда он тоже стал фигурантом уголовного дела. Но в суд Парижа он не явился. Всё, что он хотел сказать по данному делу, бывший руководитель ВФЛА сказал французским следователям в Москве ещё в 2017-м.

Схема по сокрытию положительных проб работала безотказно до случая с марафонкой Лилией Шобуховой. Она заплатила около 450 тысяч долларов через старшего тренера Алексея Мельникова, чтобы о результате теста никто не узнал, но информация выплыла наружу. Шобухова была дисквалифицирована с аннулированием результатов и потребовала свои деньги обратно. Вернули 300 тысяч, после чего спортсменка открыто заявила о том, что происходит.

Мелкая пакость. Российских легкоатлетов будут пускать на турниры только за деньги Это недорого. Скорее, унизительно.

В итоге наша лёгкая атлетика упала в глубокую пропасть. Может ли процесс в Париже, касающийся тёмных дел прошлого, как-то ухудшить ситуацию? Вряд ли – хуже просто некуда.

Погружаясь в трясину прошлого, не забыть бы о настоящем. Пока же спортсменов из России даже в качестве нейтральных атлетов никуда не пускают.