«Спокойно спать вы не будете!» Пьяный лихач оборвал жизнь великого лыжника Прокуророва

В 2008 году во Владимире трагически погиб замечательный лыжник Алексей Прокуроров, олимпийский чемпион и чемпион мира. Он шёл на вокзал, чтобы на электричке доехать до Москвы и принять участие в совещании руководства Федерации лыжных гонок России.

Но не дошёл. На большой скорости его сбил автомобиль, за рулём которого в невменяемом из-за количества алкоголя в организме состоянии находился 23-летний Юрий Мацора.



Водитель тогда получил почти максимально возможный срок, но уже давно вышел на свободу. Свою вину он не признал, а мать убийцы угрожала жене Прокуророва и его маленькому сыну.

Один на лыжне воин

Алексей Прокуроров – стал настоящей легендой мировых лыжных гонок.



На постоянной основе он попал в основную сборную в 22 года, хотя в Кубке мира дебютировал в 20. А за несколько недель до того, как ему исполнилось 24, Прокуроров стал олимпийским чемпионом. Он победил на своей любимой дистанции 30 км. В Калгари-1988 эта гонка проводилась классикой, но Прокуроров успешно бегал и коньком.



Он выиграл первую же гонку Олимпийских игр, к которой специально и готовился. Прокуроров на девять секунд опередил своего друга Владимира Смирнова. Правда, там же в Калгари в эстафете в битве сборных СССР и Швеции Прокуроров на последнем этапе уступил Торгни Могрену, и советские лыжники остались вторыми. А состав тогда у наших был просто великолепный – Смирнов, Владимир Сахнов, Михаил Девятьяров и Прокуроров.



После Калгари Прокуророву на Олимпиадах не везло – были четвёртые и пятые места, но медалей не было. Зато в Нагано и Солт-Лейк-Сити именно он на церемониях открытия нёс флаг России.

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После развала СССР Прокуроров на долгое время остался единственным российским лыжником, который регулярно, а не в отдельно взятой гонке, выступал на высоком уровне. С 1990 по 1998 годы не было ни одного сезона, в котором Прокуроров не побеждал бы хотя бы в одной гонке в Кубке мира.



На чемпионатах мира он также регулярно был в числе лучших. И после трёх бронзовых наград в Лахти-1989, Фалуне-1993 и Тандер-Бее-1995 российский спортсмен завоевал и второй титул, к которому стремился всю карьеру. В Тронхейме-1997 он стал чемпионом мира на своей любимой «тридцатке», только коньком. Там же в Норвегии Прокуроров добавил в свою коллекцию серебро на классической «десятке» и бронзу в коньковой гонке преследования на 15 км.

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После неудачи на Олимпиаде в Нагано в 1998-м Прокуроров выиграл знаменитый королевский марафон в Хольменколлене. Его карьера пошла на спад уже в новом тысячелетии, но даже в 37 лет он сумел стать призёром этапа Кубка мира, а почти в 38 пробежал на последней Олимпиаде, после чего завершил карьеру.

«Не хочется бегать просто так»

Прокуроров ушёл из лыжных гонок без каких-то торжеств. Просто собрал на чемпионате России в Сыктывкаре всех друзей, устроил банкет и попрощался.



«С одной стороны, я достиг всего, к чему стремился: выиграл и Олимпиаду, и чемпионат мира. Но с другой – хочется ещё раз пережить победные мгновения. Это непередаваемые ощущения, как наркотик. Причем не в тот момент, когда на пьедестале стоишь, а сразу после финиша. Не хочется ведь бегать просто так. Особенно если когда-то был первым...», – говорил лыжник в интервью «Спорт-Экспрессу» после окончания карьеры.

«Нас похоронили раньше времени». Советский лыжник не склонился перед императором Легендарному советскому лыжнику Вячеславу Веденину простили и дерзость на церемонии открытия Олимпиады и странное русское волшебное слово.

Он недолго оставался вне лыжных гонок: Юрий Бородавко пригласил Прокуророва помощником сначала в юниорскую сборную, затем взял с собой во взрослую команду, а после Олимпиады в Турине настоял на том, чтобы олимпийский чемпион возглавил женскую сборную.



В этом качестве он успел проработать только один сезон, в котором его подопечная Ольга Завьялова стала чемпионкой мира в Саппоро. Стала тогда, когда в неё никто не верил.



Но Прокуроров проявил удивительный такт и чутьё, разрешив Завьяловой, смертельно обиженной после не включения в состав «золотой» эстафеты Турина, готовиться по другой программе.



Как рассказывала сама Ольга в проекте «На лыжи!», Прокуроров понял состояние спортсменки и не настаивал на выполнении своей тренировочной программы. И Завьялова оправдала доверие тренера, выиграв «тридцатку».



Второй сезон в команде Прокуроров доработать не успел. Он провёл летние сборы, осеннюю вкатку в Рамзау, и… На этом всё закончилось.

«Спокойно спать вы больше никогда не будете»

Утром 10 октября 2008 года 44-летний Прокуроров погиб, не дойдя совсем немного до железнодорожного вокзала Владимира, где хотел сесть на электричку, чтобы доехать до Москвы.



Накачавшийся алкоголем Юрий Мацора, лишённый прав за многочисленные нарушения, сбил Прокуророва на пустынной улице в 7.15. Позднее адвокат Мацоры цинично пытались списать вину 23-летнего лихача на то, что тренер шёл по правой обочине дороги, а не по левой.



Водитель был так пьян, что даже в суде утверждал, что свою вину полностью не признаёт, потому что не помнит, находился ли он за рулём в момент аварии.



Но следствие доказало, что за рулём ВАЗ-2114 находился Мацора, и машина неслась со скоростью около 90 км/ч. Шансов выжить у Алексея не было. Он скончался на месте ДТП. Шестилетний сын Григорий, накануне весь день проведший с отцом, больше никогда его не увидел…

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Следствие по делу о гибели знаменитого лыжника заняло несколько месяцев. В итоге Мацора получил максимальный на тот момент срок по статье 264 УК РФ – пять лет в колонии. После десятков апелляций и жалоб срок скостили до 4 лет и 10 месяцев.

После окончания судебного заседания мать Мацоры даже угрожала жене Прокуророва:



«Я процитирую, чтобы не исказить её слова: «Спокойно спать вы больше никогда не будете, я вам это гарантирую! Мы вам устроим». Я не знаю, насколько хватит моих сил, но я просто хочу, чтобы это стало достоянием общественности», – заявила тогда Оксана Прокуророва.



Журналистам же Лариса Мацора сказала: «Мой сын ни в чём не виноват». Она была уверена, что её сына упекли за решётку только потому, что он сбил известного человека, а не потому, что совершил преступление.



Юрий Мацора вышел на свободу в начале осени 2013 года.



Алексею Прокуророву в 2020-м исполнилось бы всего-то 56.