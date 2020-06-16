Трюки российского гимнаста собирают сотни тысяч просмотров. Крутые видео от Нагорного

Чемпион мира крутит сальто прямо у себя в спальне. Как у него это получается?

Вице-чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный стал одной из главных звёзд карантина. Россиянин исполнил столько удивительных трюков в своей квартире, что хватит на несколько лет вперёд. Его кульбиты собирают в общей сложности сотни тысяч просмотров в «инстаграме». Некоторые из них заставят вас по-другому посмотреть на размеры вашей жилищной площади или физическую подготовку.



Если вам захочется что-то повторить, будьте осторожны: трюки выполнены профессионалом!

«Австралийский ниндзя»

Один из самых крутых и забавных трюков в исполнении Нагорного. В Интернете в апреле запустили челлендж под названием «Австралийский ниндзя», где нужно выпить стакан воды или другой жидкости, стоя на руках. Для этого сначала надо занять позу на руках, затем взять зубами стакан и постепенно перемещать своё тело таким образом, чтобы жидкость полилась в рот. Нагорный иронично признался, что много так не выпьешь, но трюк исполнил на совесть.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сальто через туалетную бумагу

Помните это безумное время, когда люди по всему миру массово скупали туалетную бумагу? Никто так и не понял, что это было и зачем. А спортсмены с юмором отнеслись с «туалетным» челленджам. Нагорный решил исполнить сальто назад через барьер из рулонов туалетной бумаги. Высота барьера постепенно увеличивалась, а задачей Никиты было не сбить ни один рулон. Гимнаст справился с пирамидой из 10 рулонов, а вот 11 уже ему не покорились.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Чумовой трюк в спальне

Обычно спальня в квартире является местом для спокойного времяпровождения. Но только не для Никиты. Чемпион мира исполнил чумовое винтовое сальто рядом со своей кроватью и получил массу восторженных откликов в «Инстаграме». Выглядело действительно впечатляюще!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Я не знаю, как он это сделал»

С каждой неделей на самоизоляции Нагорный всё больше усложнял свои трюки. В День труда в России Никита решил повторить впечатляющее видео, которое он нашёл в Интернете. Там молодой парень делает кульбиты с какой-то невероятной скоростью как будто это компьютерная графика, а не реальный человек. Нагорный повторил трюк, хотя это далось ему с трудом.



«Я не знаю, как он это сделал, но я решил повторить. Ожидание – реальность. Как вам?» – спросил гимнаст у подписчиков.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Двойное сальто в квартире? Легко!

Дальше – больше. Кто-то на майских праздниках жарил шашлыки на природе, а Нагорный тренировал у себя дома двойное сальто. Никита положил матрац на пол и выполнил сложнейший элемент. Всё получилось как надо! Судя по радости спортсмена, трюк дался весьма непросто и, возможно, не с первого раза. А в замедленном режиме видео смотрится особенно удивительно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Самая красота

Речь не только о замечательном трюке, но и о красавице-жене Нагорного Дарье Спиридоновой – чемпионке мира по гимнастике и призёре Олимпиады. Для своего нового трюка Никита воспользовался помощью супруги, которая одной рукой вытолкнула его за ногу в красивейшее сальто назад прогнувшись. «Дашка руки накачала на карантине», – пошутил атлет.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

25 мая члены сборной России по спортивной гимнастике вернулись к полноценным тренировкам на федеральной базе «Озеро Круглое». Будем надеяться, что несмотря на возвращение к привычной жизни после карантина, Нагорный продолжит радовать своих болельщиков новыми крутыми видео, ведь все их так полюбили за месяцы в самоизоляции.