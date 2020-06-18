Американский чемпион целый год игнорировал допинг-тесты. Но Коулмана всё-таки «подловили»

Лучший спринтер планеты, чемпион мира в беге на 100 метров американец Крис Коулман целый год игнорировал допинг-тесты, но оставался безнаказанным.
По правилам так делать, конечно, нельзя. Но если у тебя хорошие юристы – можно.
Коулмана разок «отмазали» и он, похоже, поверил в свою непогрешимость. И после четвёртого пропущенного допинг-теста чемпион, вероятнее всего, отправится в двухлетний бан.
«Они меня подловили»
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) уже объявил о временном отстранении чемпиона мира в спринте американца Криса Коулмана с 14 мая.
Всё дело в том, что 9 декабря его не было дома в указанный им же самим час для визита допинг-офицеров. А они пришли, постояли и ушли.
Для американского спринтера это был уже третий флажок, за которым должна следовать немедленная двухлетняя дисквалификация.
Но Коулман, кажется, попутал берега. Он обвинил World Athletics, AIU, ВАДА, призвав к реформе системы. Более того, он заявил, что его хотели подловить и всё-таки подловили.
Чемпион написал пространное письмо, в котором заявил, что был в пяти минутах от дома на рождественском шопинге, а инспекторы допинг-контроля даже не удосужились ему позвонить.
Простак или наглец?
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
В письмо Коулмана при желании можно было бы даже поверить, если бы у него никогда не было проблем с пропуском внесоревновательных допинг-тестов.
Но ведь были! Даже на чемпионат мира в Катаре в 2019 году он попал в последний момент.
У американца уже тогда были три флажка, и его уже должны были отстранить от соревнований, но его юристы сработали великолепно. Один из флажков с него сняли, поскольку допинг-офицер приступил к забору теста на минуту позже, чем было прописано в системе ADAMS.
Несмотря на то, что два нарушения остались, Коулман просто забил на общепринятые правила: скорее всего, надеялся, что его снова отмажут юристы.
Похоже, не отмажут.
И да, какие звонки от допинг-офицеров, Крис? У них прямой запрет на это!
Да после той ситуации, которую разрулили юристы, любой другой спортсмен смиренно сидел бы дома ровно в тот час, который сам же и указал в системе. А Коулман якобы в магазин пошёл.
«Люди поверили, что он – допингёр»
Коулман, видимо, рассчитывал, что все снова будут на его стороне. Но он ошибся.
Его великий соотечественник Майкл Джонсон, четырёхкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, прямо высказал то, о чём многие думали, но вслух не говорили.
«В прошлом году многие усомнились в праве Коулмана участвовать в чемпионате мира. Слишком странные были объяснения. Но он допустил, что это вновь повторилось! Теперь люди считают, что он – допингёр, который не воспринимает всерьёз антидопинговые усилия всего мира. Пусть назовёт хоть одну причину, по которой мы должны верить в иное?» – задал вопрос Джонсон.
И правда, почему?
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