Великие русские лыжницы ушли из спорта с позором. Как поймали Лазутину и Данилову

Сильнейшие лыжницы России конца 1990-х – начала 2000-х Лариса Лазутина и Ольга Данилова ехали на Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити за золотыми медалями. Но по ходу Игр были обвинены в нарушении антидопинговых правил. Главные звёзды нашей команды не признали себя виновными, несмотря на положительные допинг-пробы. А потом ушли из спорта с позором.

Так что тогда случилось?

Видео доступно на «Чемпионате».

Снятие за час до гонки

Женская сборная России в лыжных гонках в те времена была непобедима. Особенно в эстафетах. Но до эстафеты в Солт-Лейк-Сити нашу команду не допустили.



Утром в день гонки у спортсменок брали допинг-пробы, и в одной из них был обнаружен повышенный уровень гемоглобина. Руководству нашей делегации сообщили об этом за час до гонки, когда все замены по правилам были уже запрещены.



Оказалось, что подозрительную допинг-пробу сдала Герой России Лариса Лазутина, многократная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, главная лыжная звезда на Олимпиаде.

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Заявления, сделанные нашими спортивными и не только чиновниками и депутатами на горячую голову, были очень громкими. Предлагалось даже всей олимпийской сборной немедленно покинуть Солт-Лейк-Сити и вернуться в Москву.



И дело ведь было не только в лыжах. К тому моменту на Играх уже была проведена унизительная процедура награждения вторым комплектом медалей в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию. От беспредела пострадали Елена Бережная и Антон Сихарулидзе.

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Кошмар после победы

Ни о каком допинге в отношении Лазутиной в тот момент речи не было. Не допущена до эстафеты она и вся команда – да. Четверо спортсменок лишились гарантированной золотой медали – да. Но впереди была ещё классическая гонка на 30 км, завершающая гонка лыжной программы.



Лариса Лазутина вышла на старт и одержала такую же убедительную победу, какие одерживает сейчас Тереза Йохауг в дистанционных гонках. Конкуренток не было даже рядом. Однако через несколько часов эта победа превратилась в настоящий кошмар.

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Представители Международной федерации лыжных видов спорта собрали пресс-конференцию, на которой объявили, что пробы Лазутиной и Даниловой показали наличие препарата дарбепоэтина, повышающего выносливость. Российская делегация получила данные по пробам 23 февраля, а «тридцатка» состоялась 24 февраля.



Тут, конечно, возникают вопросы. Стало бы известно о дарбепоэтине в организме наших лыжниц, если бы они не вышли на гонку? И зачем тогда руководство ФЛГР и тренеры сборной России отправили Лазутину и Данилову на трассу, если ещё накануне обо всём знали?

Защита на сотни тысяч

Результаты наших лыжных звёзд были аннулированы. Но только на «тридцатке». Даниловой оставили золото в комбинированной гонке преследования и на «десятке», Лазутиной – две серебряные медали. По возвращении в Россию лыжницам была оказана оглушительная поддержка. Сами они заявили, что считают себя невиновными и не понимают, о чём идёт речь. Свою позицию они не изменили и спустя много лет.



На защиту доброго имени лидеров сборной России были брошены все силы, привлечены швейцарские адвокаты, потрачены сотни тысяч евро. Строилась эта защита на том, что дарбепоэтин не входил в число запрещённых субстанций перед Олимпиадой-2002, да и сертифицированных методов его обнаружения в то время не было.



Но доказать невиновность спортсменок не удалось.



Всё дело в том, что решение FIS базировалось не на одной пробе. Выяснилось, что Лазутину и Данилову целенаправленно проверяли по ходу всего сезона. По чьей-то наводке или просто по подозрению – уже неважно. И ещё до Олимпиады в FIS знали о положительных пробах Лазутиной на дарбепоэтин, которые были взяты в декабре 2001 года на этапах Кубка мира.

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Кажется, в сборной России и в руководстве ФЛГР не поняли намёков и не смогли тихо увести из большого спорта двух звёзд национальной команды, без преувеличения великих лыжниц (семь золотых медалей Олимпиад, 15 титулов чемпионатов мира на двоих). Можно было не выпускать их на «тридцатку», объявить о болезни и отправить домой. Но уверенность в том, что за дарбепоэтин не накажут – адвокаты спасут и жажда золота перевесили всё.

Наказали. Поскольку найденный препарат сравним с ЭПО, который широко применялся в циклических видах спорта и был запрещён в 1990-м. А по правилам ВАДА наказание возможно и за препарат, которого в списке нет, но который по своему воздействию сравним с запрещённым. В итоге Лазутину и Данилову лишили всех медалей Игр в Солт-Лейк-Сити и дисквалифицировали.



Их международная карьера завершилась позором. Но в России они остались легендами.



Вину за то, что случилось в Солт-Лейк-Сити, никто на себя так и не взял.