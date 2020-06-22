Русская чемпионка вернула незаслуженное золото. Благородство Караваевой вошло в историю

Спорт – это сражение с соперниками. И в нём порой все средства на пути к золоту хороши.



Но встречаются и примеры поразительного благородства.

В 2001 году россиянка Ирина Караваева, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, выиграла чемпионат мира. После награждения выяснилось, что золото было незаслуженным, потому что судьи допустили небольшую ошибку. Пересмотр результатов не был предусмотрен правилами, но сама Ирина настояла на том, чтобы её лишили победы, а медаль отдали главной сопернице.



Спортивный мир был потрясён.

Две десятых балла

На Играх в Сиднее россиянка Ирина Караваева стала первой в истории олимпийской чемпионкой в прыжках на батуте. Она приехала в Австралию фаворитом и подтвердила свой статус.



Чемпионат мира по прыжкам на батуте, состоявшийся через год в датском Оденсе, также завершился триумфом российских спортсменов.



Олимпийские герои Сиднея Александр Москаленко и Ирина Караваева подтвердили свой высочайший класс, завоевав золотые медали в индивидуальной программе. И это несмотря на то, что сборная России даже после олимпийского триумфа не могла выпросить у государства три тысячи евро на приобретение двух новых батутов, а на чемпионат мира отправилась в старой экипировке.

Не могла подвести Советский Союз. Как великая Турищева удержалась на сломавшихся брусьях Снаряд обрушился прямо за спиной гимнастки, а она даже не обернулась. Впечатляющее видео.

Но после детального изучения технических протоколов выяснилось, что судьи из Канады и Польши допустили ошибку при заполнении сложности элементов. За свою программу Ирина Караваева получила на 0,2 балла больше, чем должна была. В итоге россиянка выиграла у немки Анны Догонадзе 0,1 балла.



Караваева и Догонадзе на крупнейших турнирах конкурировали на протяжении нескольких лет. Несмотря на дружеские отношения, градус противостояния всегда был невероятно высоким. И практически каждый раз борьба завершалась в пользу Ирины. В Оденсе Анна была близка к победе, как никогда: в Данию она приехала в Данию в блестящей форме. И хотя её программа по сложности уступала комбинации Караваевой, Догонадзе выполнила её безупречно.

Исключение из правил

Техническая комиссия долгое время изучала видеоповторы и протоколы, пока нашла ошибку. Но как только всё выяснилось, первой, кто об этом узнал, была Ирина Караваева.



Олимпийская чемпионка отреагировала мгновенно, предложив исправить результаты и передать золотую медаль своей сопернице. Несмотря на то, что правилами пересмотр был запрещён!

Немова засудили на Олимпиаде, и трибуны устроили бунт. Но гимнаст сам успокоил зрителей Благородный поступок российского спортсмена вошёл в историю.

Караваева буквально настояла на своём: она написала в Международную федерацию письмо с объяснением своей позиции и просьбой сделать исключение из правил.



Президент FIG Бруно Гранди впервые в истории разрешил пересмотреть результаты турнира. Караваева стала второй, а чемпионкой мира была объявлена Догонадзе.



«Президент и вся наша «гимнастическая семья» потрясены благородным поступком россиянки Ирины Караваевой, который должен стать примером для всей спортивной общественности. Мы горды тем, что у нас есть такая выдающаяся олимпийская чемпионка», – было сказано в специальном пресс-релизе международной федерации.

Обмен медалями состоялся примерно через месяц после первой церемонии.

«Просто восстановила справедливость»

Караваева поразила весь спортивный мир своим благородством. Этот случай вошёл в историю.



«Да я просто восстановила справедливость, ведь судьи действительно ошиблись. Не все восприняли мой поступок адекватно, даже ходили разговоры, что всё ограничится только громкими словами. И лишь после официального решения федерации и обмена медалями все расслабились», – вспоминала потом Ирина Караваева.



Международный олимпийский комитет вручил российской чемпионке приз Fair Play, а вот спортивная судьба в будущем ей «должок» так и не вернула.



На чемпионатах мира Ирина Караваева завоевала ещё не одну золотую медаль, а вот на Олимпиадах не получалось ничего. В Афинах она не смогла преодолеть квалификацию и не пробилась в финал, хотя ехала в Грецию только для того, чтобы красиво завершить карьеру. Чемпионкой тогда стала Догонадзе.

Первая чемпионка ОИ по прыжкам на батуте Караваева завершила карьеру

В 2008 году в Пекине уже 33-летняя спортсменка показала феноменально сложную программу, которую не выполнял прежде никто в истории. В финале Караваевой осталось только приземлиться в центр батута после шикарного исполнения всех сложнейших элементов. Но именно этого великая чемпионка, выступавшая в лучшей в карьере форме, сделать не смогла, приземлившись за пределы допустимой зоны.



Хотя, как показывает история, не обязательно побеждать, чтобы быть великим спортсменом.