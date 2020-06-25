Российские чемпионы в отчаянии: просят у президента $11 млн. Проще уже поменять паспорт

Звёзды мировой лёгкой атлетики Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Наши чемпионы, кажется, в отчаянии, ведь до 1 июля ВФЛА должна заплатить гигантский штраф за нарушения антидопингового законодательства. Если этого сделано не будет, россияне не смогут выступить на Олимпиаде в Токио даже в качестве нейтральных спортсменов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Лучшие легкоатлеты России избрали классический путь для достижения результата. Тут путь, которым когда-то шли футбольные и хоккейные клубы с разной степенью успеха.



Попросили помощи у президента, то есть у государства. Цена вопроса – 11,6 млн долларов или каких-то 800 млн рублей. Этой суммы хватит на то, чтобы выплатить объявленную президентом июльскую субсидию 80 тысячам российских детей.

«Мы на пороге развала лёгкой атлетики!» Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Что получит российская лёгкая атлетика в том случае, если деньги будут найдены? Право на выступление десяти спортсменов в нейтральном статусе на крупнейших официальных стартах, в которым относятся Олимпийские игры и чемпионаты мира и Европы, а также право на участие в коммерческих стартах в том же самом нейтральном статусе.



Иными словами, государство должно вложить немалые деньги, чтобы несколько человек участвовали в турнирах, в которых обычно участвует национальная сборная, и несколько десятков человек в стартах, где организаторы гарантируют хорошие призовые.

Мелкая пакость. Российских легкоатлетов будут пускать на турниры только за деньги Это недорого. Скорее, унизительно.

Не слишком ли высокая цена для того, чтобы несколько избранных могли участвовать в международных турнирах и зарабатывать деньги? Ведь ни о каком престиже страны в данном случае речь не идёт – статус же нейтральный. А слова «все и так всё знают» уже не работают.



Лёгкая атлетика в России уже давно находится в коматозном состоянии. Она неинтересна ни как продукт, в который можно привлечь крупных спонсоров, ни как средство ура-пропаганды, поскольку погрязла в сотнях допинг-скандалов. С 2000 года более 600 российских легкоатлетов попались на нарушении антидопинговых правил.

Взятка для порядка. Россия платила большие деньги за сокрытие допинг-проб легкоатлетов Экс-глава ИААФ Ламин Диак дал показания против российских спортсменов, которым помогал скрывать нарушения. Цена вопроса – миллионы евро.

Если 800 млн рублей были бы ценой за безусловное снятие с российских легкоатлетов абсолютно всех ограничений, за то, чтобы вывести больного из такого состояния, дать толчок развитию вида спорта – это одно дело. И то весьма спорное.



Но речь идёт о судьбах отдельных, пусть даже самых великих спортсменов. Что скрывать, подавляющему большинству граждан России всё равно, станет Мария Ласицкене олимпийской чемпионкой или нет. Они и понятия не имеют, в каком именно виде она чемпионка мира.

Унижение или сила? Российская лёгкая атлетика покаялась за историю с подделкой документов Новый глава ВФЛА начал работу с извинений. По-другому нашу лёгкую атлетику не спасти.

Даже если деньги на решение проблем десятка спортсменов сейчас найдутся, это не станет глобальным решением главной проблемы – спасения отечественной лёгкой атлетики.



Как ни печально, но подавляющее большинство спортсменов сложившаяся ситуация устраивает. Они с радостью работают с пожизненно дисквалифицированными тренерами, получают зарплату в своём регионе (а то и две по параллельному зачёту), а если повезёт – ещё и ведомственные деньги (в ЦСКА или «Динамо»), ездят за государственный счёт на сборы. Международные старты под флагом им не нужны сейчас и не будут нужны даже после оплаты гигантского штрафа.



И зачем тогда платить?



Чемпионам уже проще и дешевле поменять паспорт: ведь у сборной России как не было медалей, так и не будет, а талантливые атлеты хотя бы будут побеждать и зарабатывать деньги и титулы.



Без ограничений. Под другими флагами.