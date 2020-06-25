Российские чемпионы в отчаянии: просят у президента $11 млн. Проще уже поменять паспорт

Звёзды мировой лёгкой атлетики Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Наши чемпионы, кажется, в отчаянии, ведь до 1 июля ВФЛА должна заплатить гигантский штраф за нарушения антидопингового законодательства. Если этого сделано не будет, россияне не смогут выступить на Олимпиаде в Токио даже в качестве нейтральных спортсменов.
Видео доступно на «Чемпионате».
Лучшие легкоатлеты России избрали классический путь для достижения результата. Тут путь, которым когда-то шли футбольные и хоккейные клубы с разной степенью успеха.
Попросили помощи у президента, то есть у государства. Цена вопроса – 11,6 млн долларов или каких-то 800 млн рублей. Этой суммы хватит на то, чтобы выплатить объявленную президентом июльскую субсидию 80 тысячам российских детей.
Что получит российская лёгкая атлетика в том случае, если деньги будут найдены? Право на выступление десяти спортсменов в нейтральном статусе на крупнейших официальных стартах, в которым относятся Олимпийские игры и чемпионаты мира и Европы, а также право на участие в коммерческих стартах в том же самом нейтральном статусе.
Иными словами, государство должно вложить немалые деньги, чтобы несколько человек участвовали в турнирах, в которых обычно участвует национальная сборная, и несколько десятков человек в стартах, где организаторы гарантируют хорошие призовые.
Не слишком ли высокая цена для того, чтобы несколько избранных могли участвовать в международных турнирах и зарабатывать деньги? Ведь ни о каком престиже страны в данном случае речь не идёт – статус же нейтральный. А слова «все и так всё знают» уже не работают.
Лёгкая атлетика в России уже давно находится в коматозном состоянии. Она неинтересна ни как продукт, в который можно привлечь крупных спонсоров, ни как средство ура-пропаганды, поскольку погрязла в сотнях допинг-скандалов. С 2000 года более 600 российских легкоатлетов попались на нарушении антидопинговых правил.
Если 800 млн рублей были бы ценой за безусловное снятие с российских легкоатлетов абсолютно всех ограничений, за то, чтобы вывести больного из такого состояния, дать толчок развитию вида спорта – это одно дело. И то весьма спорное.
Но речь идёт о судьбах отдельных, пусть даже самых великих спортсменов. Что скрывать, подавляющему большинству граждан России всё равно, станет Мария Ласицкене олимпийской чемпионкой или нет. Они и понятия не имеют, в каком именно виде она чемпионка мира.
Даже если деньги на решение проблем десятка спортсменов сейчас найдутся, это не станет глобальным решением главной проблемы – спасения отечественной лёгкой атлетики.
Как ни печально, но подавляющее большинство спортсменов сложившаяся ситуация устраивает. Они с радостью работают с пожизненно дисквалифицированными тренерами, получают зарплату в своём регионе (а то и две по параллельному зачёту), а если повезёт – ещё и ведомственные деньги (в ЦСКА или «Динамо»), ездят за государственный счёт на сборы. Международные старты под флагом им не нужны сейчас и не будут нужны даже после оплаты гигантского штрафа.
И зачем тогда платить?
Чемпионам уже проще и дешевле поменять паспорт: ведь у сборной России как не было медалей, так и не будет, а талантливые атлеты хотя бы будут побеждать и зарабатывать деньги и титулы.
Без ограничений. Под другими флагами.
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