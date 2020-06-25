«Мне было страшно». Девочку Таню увезли из России и сделали американской чемпионкой

В Ленинграде в 1989 году родилась девочка Таня с многочисленными пороками нижней части тела. Врачи сразу сказали, что ходить она никогда не сможет, и мать от дочки отказалась. Большая страна переживала непростые времена, и с помощью детям-инвалидам всё было непросто.



Без должной медицинской помощи Тане было бы очень непросто. Но её спасла незнакомая женщина из США. Она увезла девочку в Америку и помогла ей стать чемпионкой.



В марафонах!

«Почему меня считали умственно отсталой?»

Американка Дебора Макфадден жила замечательной жизнью, занималась спортом, безупречно училась. Однако в какой-то момент она заболела, и её состояние стало резко ухудшаться. Врачи выявили очень редкое заболевание – синдром Гиейна-Барре. Болезнь поражала ноги, а потом и всё тело и остановить её было нельзя. Вскоре Дебора не могла даже сама одеваться и есть.

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«Мне постоянно требовалась помощь, чтобы что-нибудь сделать. Со мной старались говорить громче и относились ко мне как к умственно отсталой. Почему они так вели себя? Были те, кто не отвернулся от меня, и это меня удивляло. Но не меньше меня удивляло поведение тех людей, которые перестали со мной общаться из-за моей болезни», – рассказывала Дебора BBC Russia.

К счастью, лечение всё же было найдено. Да и сама Дебора делала всё, чтобы восстановиться. И постепенно ей становилось лучше. Проблема была в том, что её всё равно нигде и никто не брал на работу. Придумывали различные отговорки и попросту смотрели косо. Она на собственном опыте узнала, что такое дискриминация и захотела изменить положение дел.

Поэтому она ушла в политику. Идеи Деборы привлекли внимание президента США Джорджа Буша-старшего, который сделал её советником по правам инвалидов в правительстве США.

В том же году в далёком Ленинграде родилась девочка Таня.

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«У неё были сияющие глаза и потрясающая улыбка»

После распада Советского Союза Дебора как-то приехала в Россию с гуманитарной помощью. Так случилось, что она оказалась в том самом детском доме, куда отправили Таню.

Они сразу подружились, хотя говорили на разных языках. Таню держали в детском доме в отдельном помещении для инвалидов, она была там совсем одна и изолирована от других ребят.



«У нее были сияющие глаза и потрясающая улыбка», – вспоминала Дебора.



Американка пообещала руководству детдома, периодически навещать девочку и не обманула. Даже подарила ей инвалидную коляску, потому что до этого бедная девочка была вынуждена передвигаться на руках по полу, о чистоте которого можно было лишь догадываться.

«Я впервые попробовала мороженое»

Дебора и Татьяна могли остаться просто друзьями. Но когда девочке исполнилось шесть лет, её хотели перевести в интернат для инвалидов, который исключал бы возможность общения с посторонними.



Дебора моментально приняла решение удочерить Татьяну. Она обсудила это со своей девушкой-партнёршей Бриджит, оформила необходимые документы и уже через год девочка отправилась на свою новую родину.



«Это было прекрасное время, но в то же время мне было и страшно. Многое, что происходило тогда, происходило со мной впервые – посещение врачей, школа, встречи с друзьями. Даже мороженое я тогда попробовала впервые. Я помню, что сказала тогда родителям, чтобы они разогрели мороженое в микроволновке», – вспоминает Татьяна в интервью BBC Russia.

Первые успехи в спорте

Проблемы с ногами у маленькой девочки никуда не делись. Но Дебора предположила, что спорт поможет Татьяне стать сильнее. И не ошиблась! Сначала Татьяна научилась хорошо плавать, но больше ей нравились другие соревнования – беговые. Она обожала соревноваться на дорожке с другими и стала участвовать в гонках на инвалидных колясках.



Успехи пришли почти сразу. Талантливую Татьяну в 15 лет отправили в составе сборной США на Паралимпиаду в Афины. Она была уверена, что на Играх не сможет даже пройти квалификацию, однако вернулась домой с двумя медалями – серебряной и бронзовой.

Борьба за права инвалидов

На следующей Паралимпиаде Татьяна уже хотела стать чемпионкой, но для этого надо было заниматься ещё усерднее. Она попросилась в легкоатлетическую секцию в своей школе, чтобы заниматься наравне с остальными ребятами на беговых дорожках, на что руководство школы дало ей твёрдый отказ. Не помогали даже связи Деборы в правительстве. Школа иронично советовала им обратиться в суд, если их что-то устраивает.



Дебора и Татьяна пошли в суд и выиграли дело! Это стало серьёзным прецедентом в США. Сначала детям-инвалидам разрешили заниматься со всеми в одной конкретной школе, потом в целом штате, а впоследствии был принят и федеральный закон. Татьяна признавалась, что не хотела влезать в политику, но понимала, что сражается за хорошее дело.

Победы и встреча с биологической мамой

Борьба за права инвалидов не отвлекала её от спортивных дел. С Паралимпиады в Лондоне Татьяна вернулась национальным героем – выиграла три золота на средних дистанциях. Через четыре года Макфадден уже стала шестикратной чемпионкой – в Рио-де-Жанейро она завоевала ещё три золота. А ещё спортсменка стала многократной победительницей Нью-Йоркского и Бостонского марафонов. Выигрывала забеги в Лондоне и Чикаго. Ей просто не было равных!

Но Татьяне хотелось сделать что-то ещё более особенное, и она решила поучаствовать в зимней Паралимпиаде в Сочи – на своей исторической родине. Спортсменка выбрала соревнования в беговых лыжах и начала готовиться. Но это было не главной её мотивацией. В Сочи она могла получить возможность встретиться со своей биологической мамой – Ниной Полевиковой.

«Мечты не бывают слишком смелыми»

В 2011 году Дебора нашла Нину, рассказала об этом Татьяне, и они начали переписываться. И договорились встретиться на Играх в Сочи. Единственное, чего боялась Татьяна, это то, что не сможет даже отобраться в сборную в новом для себя виде спорта. Но она смогла, отобралась и выиграла серебро в спринтерской гонке!



А потом состоялась трогательная встреча с двумя своими мамами.



«Моей биологической маме выпала самая сложная задача – отказаться от ребёнка в надежде на то, что его будет ждать лучшее будущее. И действительно, у меня замечательная жизнь, я ей очень благодарна. Я всегда мечтала, что на соревнованиях будет присутствовать моя семья по рождению и моя приёмная семья. Думала: почему нет, мечты никогда не бывают слишком смелыми».