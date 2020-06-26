«В зале меня «пожирали». Почему скандальная актриса Асмус терпеть не могла спорт

Актриса Кристина Асмус удерживает звание одной из самых скандальных персон российского шоу-бизнеса. Только стихли страсти вокруг её участия в откровенной постельной сцене в фильме «Текст», как в прессе принялись обсуждать развод Кристины с комиком Гариком Харламовым. Выдерживать мощный прессинг и преодолевать тяжёлые жизненные ситуации Асмус помогает спортивное прошлое.

Популярная актриса всё детство провела в гимнастическом зале, тренируясь до потери сил и жёстко ограничивая себя в еде. При этом девочкой двигали не спортивные амбиции, а желание угодить требовательным родителям. Неудивительно, что о десяти годах занятий нелюбимым делом звезда «Интернов» вспоминает с содроганием.



Так почему же скандальная актриса возненавидела спорт?



И что заставило Асмус, уже будучи актрисой, вновь подойти к пугающим снарядам?

Асмус терпеть не могла гимнастику

Пятилетнюю Кристину Мясникову (девичью фамилию матери Асмус актриса взяла позже) в секцию спортивной гимнастики привела мама. Каждый день девочку будили в пять утра и возили из подмосковного Королёва в школу «Динамо». На дорогу в одну сторону уходило два часа, но родителей эти трудности не пугали – они твёрдо решили вырастить из Кристины настоящую чемпионку.



Со временем изнурительные тренировки девочке недоели. Кристина устала от постоянного голодания ради сохранения спортивной формы и пользовалась малейшей возможностью прогулять тренировку.



«Питаться нам разрешали только воздухом, никаких выходных, праздников, гуляний во дворе и прочих детских радостей… Всё бы ничего, если б мне нравилось это дело. Но я терпеть не могла зал и при каждой редчайшей возможности старалась не попадать туда. Так меня там эмоционально (и не только) «пожирали», что я копила и выжидала, пока всё это кончится», – рассказывала Асмус.

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Асмус бросила спорт ради кино

Насилие над собой привело к тому, что девочка стала бояться тренировок. «Один только вид спортивных снарядов внушал мне страх – я с потными ладошками могла час стоять напротив какого-нибудь из них и в итоге так и не подойти», – вспоминала Асмус в интервью Cosmopolitan.

Но порвать со спортом Кристина долго не решалась, так как боялась расстроить родителей и не оправдать их надежды. Ей удалось заслужить звание кандидата в мастера спорта, но по-настоящему серьёзных амбиций в гимнастике у будущей звезды не было. Куда большее удовольствие ей доставляла игра в школьной театральной студии. В итоге девушка всё-таки решилась на серьёзный разговор с родителями и заявила, что будет поступать в театральный.



«Спорт серьёзно закалил характер, но всё же я понимала, что ежедневные тренировки по 15 часов в день и «воздухом питайтесь, воздухом» – не моё», – объясняла Кристина свой выбор.

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Роль Хоркиной Асмус досталась «кровью»

Интересно, что одна успешная спортсменка в семье Мясниковых всё же выросла. Младшая сестра популярной актрисы Карина много лет входила в основную сборную России и в 2008 году стала вице-чемпионкой Европы в командных упражнениях. Сёстры много времени проводят вместе, а однажды даже встретились на съёмочной площадке. Кристина во многом благодаря спортивной подготовке получила роль олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной в фильме «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее», а Карина выступила в качестве консультанта и дублёра.

К чести Асмус, многие упражнения во время съёмок она выполняла самостоятельно. Ради перевоплощения в легендарную гимнастку Кристина смогла перебороть страх и вновь окунуться в пугавший её спортивный мир.



«Меня спросили о том, какая роль мне далась сложнее всего. Я ответила, что Светлана Хоркина из фильма «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее», потому что для меня это роль, действительно, выхарканная кровью. Гимнастика прошлась по мне очень жёстко», – признавалась Кристина.

Награда за терпение

Старания Асмус не пропали даром. Её игру в этой картине высоко оценила сама Хоркина. А вскоре Кристина вновь согласилась демонстрировать опасные трюки, на этот раз в проекте Первого канала «Без страховки». В рамках шоу девушка получила травму колена, но продолжала выступать, несмотря на болезненные ощущения.



Тем не менее, неприятный юношеский опыт сказался на отношении Асмус к спорту. Актриса признаётся, что именно тяжёлые воспоминания о детстве в гимнастическом зале мешают ей заняться спортом и работать над своим телом.



Но главное, Кристина вовремя поняла, какое занятие ей действительно по душе, и нашла в себе силы сделать непростой выбор. А гимнастика, как бы к ней ни относилась Асмус, в награду за терпение закалила её характер и научила справляться с любыми трудностями.