Россия – рай для бывших допингистов. Их жалеют и устраивают на тёплые места

Толерантность к допингу в российском обществе переходит все мыслимые и немыслимые границы.

Спортсмены, уличённые в нечестной игре, вместо всеобщего порицания получают сочувствие, а допинговое прошлое (или даже настоящее) вовсе не мешает им занимать высокие посты, в том числе в сфере спорта. Гениальный довод «жрут все, а ловят только русских» обеляет репутацию и автоматически превращает нарушителя в жертву глобальной русофобии.



Как следствие, официально наказанные за допинг атлеты возглавляют федерации и ведомства, передают свой опыт молодёжи и работают в Госдуме. С таким подходом России вряд ли стоит надеяться на полноценное возвращение в мировой спорт.



Почему тогда в российской политике столько бывших допингистов?

В России допинг не вредит репутации

Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил предполагает полный запрет на любую деятельность в профессиональном спорте, но эти ограничения распространяются только на срок наказания. Кроме того, даже во время дисквалификации не запрещено работать в любительских спортивных структурах и тем более в политике или образовании. Так что с формальной точки зрения российские спортсмены-допингисты ничего не нарушают, но вопрос этики и морали никто не отменял.



Уничтожение репутации и переход из героя в изгои – неотъемлемые последствия употребления допинга. ВАДА убеждено, что только примеры жёсткого наказания способны уберечь спортсменов от соблазна пойти по кривой дорожке. В России же допинговый бэкграунд не считается чем-то постыдным. Больше того, наказанных чемпионов публично жалеют и устраивают на тёплые места в структурах, связанных со спортом и образованием. И это очень плохой сигнал, посылаемый мировому сообществу. Россия – рай для пойманных на допинге. Поэтому весь мир видит нашу страну настоящим адом, главным скоплением спортивного зла.



О какой нетерпимости к допингу можно говорить, если наказанные за приём запрещённых веществ атлеты возглавляют федерации и крупные организации, получают награды и работают с новыми поколениями спортсменов?

Зайцева метит в правление СБР

Учитывая огромное число достойных спортсменов, не запятнанных допинговыми историями, привлечение на руководящую работу бывших допингистов выглядит странно и нелогично. Но, судя по последним событиям, отказываться от этой практики в России не намерены. Ольга Зайцева, лишённая медали Олимпиады в Сочи за нарушение антидопинговых правил, выдвинута в правление Союза биатлонистов России. Да, спортсменка подала апелляцию на решение МОК и борется за своё честное имя, но на данный момент её вина считается доказанной.

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В аналогичной ситуации находится и Яна Романова. Экс-биатлонистка тоже оспаривает лишение серебра Игр-2014, но при этом три года кряду значится среди персонала сборной России. Сейчас Яна фигурирует в списках СБР в качестве аналитика, а также руководит Федерацией биатлона Омской области.



Не помешало допинговое прошлое получить работу в сборной России и Альбине Ахатовой, помогавшей в прошлом сезоне нашим биатлонистам подтянуть стрельбу. Ранее олимпийская чемпионка возглавляла федерацию биатлона Ямало-Ненецкого автономного округа. Другой участник громкого допингового скандала Дмитрий Ярошенко претендовал на пост директора Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа, но должность не получил.

Из лыжников в депутаты и тренеры

Не такие резонансные, но не менее показательные назначения на днях произошли и в лыжном спорте. В тренерский состав сборной России по лыжному двоеборью вошли Михаил Ботвинов и Сергей Ширяев. Ботвинов с 1996 года выступал за Австрию, а в 2012-м был осуждён на 4 месяца условно за лжесвидетельство по делу бывшего тренера австрийской команды, поставлявшего допинг спортсменам. Ширяев получил два года дисквалификации за эритропоэтин, но уверял, что его подставили люди из федерации лыжных гонок.



Вообще многие российские лыжники, отбывшие наказание за употребление допинга, хорошо устроились. Лариса Лазутина, изгнанная с Олимпиады в Солт-Лейк-Сити за дарбепоэтин, занимает пост первого заместителя Председателя Московской областной Думы, а другая участница того скандала Ольга Данилова до лета 2019 года возглавляла отдел физкультуры и спорта Александровского района Владимирской области. Ещё одна легендарная российская лыжница Любовь Егорова, сдавшая положительный допинг-тест на чемпионате мира-1997 в Норвегии, с 2011 года является депутатом заксобрания Санкт-Петербурга.

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Депутат Госдумы и экс-глава Юнармии

Ещё дальше пошёл бобслеист Алексей Воевода. В Госдуму спортсмена избрали до того, как лишили1 двух золотых наград Игр в Сочи, однако последовавшее наказание на его статус депутата никак не повлияло. Возможно, сказалось то, что в Думе Алексей занимается вопросами экологии и охраны окружающей среды, а не спортивной проблематикой. При этом дисквалификация депутата Воеводы истечёт только в декабре 2020 года. Партнёр Алексея по аннулированным сочинским победам Александр Зубков уже после дисквалификации возглавлял Федерацию бобслея и скелетона, но всё-таки покинул свой пост.



Много внимания приковано и к работе Дмитрия Труненкова, члена четвёрки Зубкова на Олимпиаде в Сочи. Спортсмен во время 4-летней дисквалификации за станозолол, истекшей только в апреле 2020-го, три года руководил движением Юнармия и дважды маршировал со своими подопечными на Красной площади в рамках Парада Победы 9 мая. Труненков перестал руководить Юнармией в 2018 году, а в феврале 2020-го вошёл в финальную тройку кандидатов на пост министра спорта Нижегородской области.

Сенатор, советник и президент федерации

Олимпийская чемпионка Игр в Афинах легкоатлетка Татьяна Лебедева в 2017 году была дисквалифицирована по итогам перепроверки проб с Олимпиады в Пекине, где завоевала два серебра. Но вплоть до 2019 года Татьяна сохраняла пост сенатора РФ от Волгоградской области. А тяжелоатлет Алексей Ловчев, лишённый золота чемпионата мира-2015, вскоре после начала четырёхлетней дисквалификации был назначен советником губернатора Владимирской области по вопросам спорта.

В тяжёлой атлетике творится допинговый кошмар. Ей больше не место на Олимпиаде Славные времена Власова и Жаботинского давно ушли. В наши дни штангисты погрязли в нарушениях, а их руководство – во взятках.

Вообще допинг среди штангистов довольно распространён, но многим наказанным за нарушение правил спортсменам удаётся занять руководящие должности. Так, олимпийский чемпион Афин Дмитрий Берестов руководит СШОР МГФСО Департамента спорта Москвы, а олимпийский призёр, двукратный чемпион мира Хаджимурат Аккаев занимает пост президента Федерации тяжёлой атлетики Ростовской области, хотя его восьмилетняя дисквалификация завершится только в 2024 году.

Круговая порука

А уж сколько бывших допингистов занимают менее значимые должности в спортшколах и государственных органах – и не сосчитать. Спортсмены знают, что допинговое прошлое не помешает им сделать карьеру. Главное – успеть стать звездой спорта, выиграть что-то. А уж какими методами – неважно. Даже если медали лишат, это на будущей карьере не отразится. Вот почему в российской политике столько бывших допингистов!

Всё это лишь показывает, что в России дисквалификация за допинг почему-то не воспринимается как что-то, порочащее репутацию. У нас куда сильнее принцип «своих не бросают», и особо неважно – виновны эти свои или нет.



К сожалению, такое отношение к нарушителям антидопинговых правил перечёркивает любую работу по борьбе с допингом и все заявления о нулевой терпимости к запрещённым препаратам. До тех пор, пока спортсмены, официально признанные виновными в употреблении допинга, будут преуспевать на госслужбе, рассчитывать на полноценное возвращение России в мировой спорт не приходится. А страдают от этого нынешние чистые спортсмены, вынужденные ловить на себе косые взгляды и выступать под нейтральным флагом.



Впрочем, со временем они сами пересядут в высокие кресла. И конца этой круговой поруке не видно.