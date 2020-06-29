Сено с сюрпризом. Суд поверил в нелепую историю наездницы и не наказал её за допинг

Борьба с допингом в мировом спорте вышла на новый уровень. В то время, когда российских спортсменов дисквалифицируют из-за подозрений сбежавшего из страны бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, спортсменов из других стран порой оправдывают по совсем уж невероятным причинам.



Чудесные новости пришли из Швейцарии, где известную швейцарскую (так совпало!) наездницу оправдали, так как её лошадь съела сено, на которое справил нужду мужчина, употреблявший допинг. Есть ощущение, что тот, кто это придумал, сам находился под действием запрещённых препаратов.

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«Кокаин» для лошади

Всё началось в 2017 году на соревнованиях в Марокко, где принимала участие швейцарская всадница Надя Петер-Штайнер. Она заняла четвёртое место, однако допинг-тест её лошади по кличке Сора де Фонкомб дал положительный результат. Конкретно в этом факте нет ничего удивительного, потому что в конном спорте имеет гораздо больше смысла кормить препаратами лошадь, а не наездника, потому что физическая подготовка животного куда важнее.



У лошади был обнаружен опиоидный анальгетик под названием дезметилтрамадол, который в Африке считается аналогом кокаина. Швейцарка была дисквалифицирована Международной федерацией конного спорта на два года, однако Надя была уверена в своей невиновности и очень хотела разобраться, как же допинг мог попасть в организм лошади. По итогам расследования она предложила суду две версии.

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Первая версия – рабочая

Первый вариант возможного развития событий выглядел хоть как-то правдоподобно.



Швейцарская наездница считала, что допинг попал в организм лошади, когда животное облизало руку одного из организаторов, вероятно, хотевшего покормить её. Надя отлучалась на 20-30 минут после окончания соревнований, так что не всегда была рядом с Сорой де Фонкомб. Спортсменка предположила, что в руке у местного организатора в Марокко, решившего покормить её, могли быть запрещённые вещества.



В качестве доказательства она предоставила фотографию, на которой лошадь действительно лижет чью-то руку. Правда, этого человека так и не удалось найти, хотя списки персонала соревнований должны быть доступны.

Вторая версия – нелепая!

Однако Международный арбитражный суд поверил в другую версию, ещё более удивительную. Водитель, который перевозил в специальном фургоне лошадь из Швейцарии в Марокко на соревнования, признался кое в чём интересном. Оказалось, что в дороге он справлял малую нужду в прицепе на сено, которое было предназначено для корма животных. А лошадь не замечала ничего необычного и питалась этим кормом, которое удобрял водитель швейцарской спортсменки. Сено получилось с сюрпризом.



Мужчина в качестве обезболивающего употреблял лекарство трамадол, и соответственно его компоненты попадали на сено, которое лошадь регулярно потребляла. Водитель сначала боялся об этом рассказать, потому что не хотел, так сказать, подмочить свою репутацию такими подробностями. Однако, осознав серьёзность ситуации, он решил помощь всаднице.

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В CAS посчитали эти доказательства достаточными и оправдали швейцарскую спортсменку. С девушки были сняты все обвинения. Репутация восстановлена, можно продолжать выступать на соревнованиях. Хотя водителя грузовика с сеном лучше всё-таки сменить.

Не берёмся рассуждать о правдивости рассказа наездницы. Может, всё так и было и тому есть неоспоримые доказательства, но даже они не сделают историю менее нелепой.

А ещё интересно, а какой была бы реакция, если бы эту версию рассказала наездница из России?

«Обильный обмен жидкостями»

В последнее время отмазки иностранных спортсменов, уличённых в употреблении допинга, выглядят всё нелепее. Сразу приходит на ум знаменитая норвежская лыжница Тереза Йохауг, к которой запрещённый препарат попал в организм через помаду.



В прошлом году 11-кратную чемпионку мира по гребле из Канады Лорен Венсан-Лапойнт отстранили от соревнований за использование лигандрола. Однако вскоре спортсменку оправдали. Выяснилось, что допинг принимал её парень, а вещество попало в её организм после «обильного обмена жидкостями» с ним.

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Похожий случай был с французским теннисистом Ришаром Гаске, который был сначала дисквалифицирован за употребление кокаина, а затем прощён. Французу поверили, что кокаин попал в его организм после поцелуя с девушкой в ночном клубе.



Хотя, кажется, ничего удивительнее истории с водителем и сеном прежде не было.