«Голоса сказали – убей!» Капитан сборной СССР погиб от меча сатаниста

Трагедия, разыгравшаяся в пасхальное воскресенье 18 апреля 1993 года в мужском монастыре Оптина Пустынь недалеко от древнего Козельска, остаётся загадкой до сих пор. В тот день некий Николай Аверин совершил тройное убийство. Одним из погибших от удара мечом с сатанинской гравировкой стал бывший капитан команды МГУ по водному поло Игорь Росляков.

Звезда школы № 466

Игорь Росляков начал заниматься плаванием. когда учился в третьем классе обычной московской школы. По рассказам его мамы Анны Михайловны, он панически боялся воды и записался в секцию, чтобы побороть свой страх.



Но увлечение плаванием трансформировалось в занятия водным поло. Этот вид спорта настолько поглотил Рослякова, что он посвящал ему всё время. Занимался в секции при Люблинском дворце пионеров, успевая при этом отлично учиться и выступать за школу на всех соревнованиях, от волейбола до лыжных гонок.



Его классный руководитель Наталья Симонова и учитель физкультуры Анатолий Литвинов в своих рассказах единодушны: Игорь Росляков был настоящей звездой школы. Он любил писать стихи, следил за модой, постоянно был в центре внимания и при этом чуть в стороне благодаря своей природной скромности.



Секцию при дворце пионеров Росляков быстро перерос. Он перешёл в ватерпольную школу «Юность», где его первым тренером стал Александр Стрелков.

Невыездной капитан

После окончания школы Росляков год отыграл за команду АЗЛК, работая на заводе, а затем поступил на факультет журналистки МГУ и стал играть в университетской команде по водному поло – одной из сильнейших в то время в СССР. В борьбе с топ-командами того времени – ЦСК ВМФ, динамовцами Москвы и Алма-Аты – «студенты» практически не выпадали из тройки призёров, а в 1979-м стали чемпионами страны.



Росляков выступал на позиции подвижного нападающего, в задачу которого входила организация атак в средней зоне, обеспечение центральных мячами. Он и сам много забивал после тщательно отработанных на тренировках комбинаций.



В 1980-м в составе молодёжной сборной СССР Игорь Росляков стал вице-чемпионом Европы. Он был капитаном той команды. В составе МГУ спортсмен с необычным броском, даже тычком, против которого вратари не находили противодействия, часто выезжал на зарубежные турниры. На одном из них познакомился с иностранной переводчицей.



Роман был недолгим и закончился тем, что за связь с гражданкой иностранного государства Росляков стал невыездным. После ухода из МГУ ветеранов он стал капитаном команды и при этом не мог играть в выездных зарубежных матчах. Не помогла даже женитьба, которая оказалась недолгой.



Запрет на выезд за границу с Рослякова был снят с началом перестройки. Но играть ему оставалось недолго.

Из водного поло в монахи

Во время учёбы в МГУ Росляков очень пристрастился к изучению религии. Он был православным и единственным в своей команде носил нательный крест. На тренировках, а зачастую и на матчах прятал крест под шапочку. В команде его прозвали Батя. Были у него также прозвища Рослый и Немой – из-за фамилии и характера.



Ватерполист в своём дневнике писал, что спорт постепенно перестал приносить ему радость даже после самых удачных матчей. Он начал соблюдать посты, чем вызывал недовольство тренеров и партнёров, а однажды вместо отпуска, который вся команда отправилась проводить у моря, Росляков поехал в монастырь Оптину Пустынь.



Он провёл там месяц в статусе послушника, после чего принял окончательное решение об уходе из спорта. Решение капитана удивило многих, но не тех, кто близко его знал. Росляков, несмотря на протесты пожилой матери, в 28 лет принял постриг и стал отцом Василием.



Послушники, что жили в то время в монастыре, вспоминали его как скромного и тихого человека, который всё время ходил в одних и тех же кирзовых сапогах и часто обходился хлебом и водой. У него был удивительный дар располагать к себе людей. Даже его классная руководительница приезжала из Москвы в Козельск, чтобы исповедоваться бывшему ученику.

Смерть на Пасху

Игорь Росляков погиб на Пасху под звон колоколов. Именно так, как и мечтал – в дневнике была запись о желаемой смерти.



Расследование, которое проводилось по делу громкого убийства, привело к поимке преступника, но тот остался безнаказанным.



Выяснилось, что 18 апреля 1993 года психбольной Николай Аверин, вооружённый коротким широким мечом с гравировками «666» и «Сатана» на лезвии, напал на послушников ранним утром. Как раз тогда, когда после пасхального богослужения дежурившие милиционеры Козельского РОВД стали разъезжаться, а над монастырём раздался колокольный звон.



Этот звон неожиданно прервался. Оказалось, что двоих звонарей убили ударами меча в спину. Погибли бывший спецназовец, мастер рукопашного боя и знаток единоборств Владимир Пушкарёв (отец Ферапонт) и Алексей Татарников (отец Трофим), выделявшийся среди послушников недюжинной силой, бывший моряк.



Блестяще подготовленные физически люди не смогли оказать сопротивления тщедушному Аверину из-за неожиданности нападения.



Отправившийся к колокольне выяснить причину прекращения звона Игорь Росляков столкнулся с убийцей лицом к лицу, но ничего не заподозрил. Когда бывший ватерполист продолжил свой путь, то также получил удар в спину. Лезвие пронзило почку и задело лёгкое. Случайной свидетельницей убийства стала 13-летняя девочка, которая громко закричала и позвала на помощь.

Неподсудный шизофреник

Убийца скрылся, бросив на месте преступления шинель с документами и меч. Росляков был в сознании до приезда скорой, но во время транспортировки в больницу скончался.



Следователи поначалу задержали монастырского кочегара Алексея Карташова, поскольку брошенная шинель и документы принадлежали ему. От Карташова добились признательных показаний, и дело было бы закрыто, но криминалисты не нашли отпечатков его пальцев на мече. Да и девочка-свидетельница его не опознала.



С её помощью был составлен фоторобот, по которому и нашли настоящего преступника. Им оказался 31-летний местный житель Николай Аверин, неоднократно проходивший лечение психиатрической больнице. За два года до убийства в монастыре Аверин дважды задерживался за попытку изнасилования и грабёж. Психиатрическая экспертиза показала его невменяемость, а потому вместо суда он отправился на лечение.



Аверин рассказывал, что убийство совершил по требованию голоса, который постоянно слышал в своей голове. «Это был сатана, он сказал – убей», – давал показания преступник. Следователи доказали, что удары мечом наносил именно он. Но диагноз «шизофрения» освободил от суда убийцу, лишившего жизни троих человек.



Мама Игоря Рослякова тяжело переживала гибель единственного и долгожданного сына, а через шесть лет после его смерти сама постриглась в монахини.