Спятивший Росомаха. Как трагедия чемпиона Бенуа в одночасье изменила мир рестлинга

Канадец Крис Бенуа творил на ринге что-то невероятное и по праву считался одним из самых крутых рестлеров своего времени. 24 июня 2007 года популярный тяжеловес должен был сражаться за очередной престижный титул, но на шоу не явился.

На следующий день звезду рестлинга обнаружили мёртвым в собственном доме. Там же нашли тела его жены и сына. Полиция установила, что виновником трагедии стал сам спортсмен: Бенуа сначала лишил жизни родных, а затем покончил с собой. Фанаты и коллеги Криса не могли поверить, что скромный и сдержанный боец способен на такое преступление. И даже спустя годы далеко не все согласны с официальной версией.

Трагическая гибель семьи Бенуа в одночасье изменила огромную индустрию рестлинга, а имя выдающегося чемпиона навсегда вычеркнули из истории. Будто он не восхищал зрителей рискованными трюками и не приносил организации миллионы долларов. Будто не получал тяжёлые сотрясения мозга и не поедал горстями стероиды, годами разрушая свой организм и психику ради первоклассного зрелища.

Так что же толкнуло примерного семьянина на потрясший мир спорта поступок?

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Взлёт канадского технаря

20 лет назад мальчишки в России сходили с ума по рестлингу. Родители, конечно, эту «американскую туфту» не одобряли, но никаких шансов против Николая Фоменко у них не было. Если ты, не дай бог, пропустил новый выпуск «Титанов рестлинга на ТНТ», то в школу можно было не ходить – всё равно разговаривать будет не о чем. Халк Хоган, Голдберг, Стинг, Скотт Холл, Букер Ти – даже спустя 20 лет эти имена вызывают приятную ностальгию.

Канадец Крис Бенуа дебютировал в Мировой федерации реслинга в январе 2000 года, а уже через несколько месяцев участвовал в главных поединках организации с Роком, будущей звездой Голливуда Дуэйном Джонсоном. Зрители ценили парня по прозвищу Росомаха за потрясающую технику: его приёмы всегда выглядели натурально, что придавало срежиссированному заранее действию достоверности.

Жёсткий стиль Криса часто оборачивался травмами не только для его соперников, но и для самого канадца. Уже в качестве одной из главных звёзд мирового рестлинга Бенуа сильно повредил шею, однако смог восстановиться после тяжёлой операции и одержать свои главные победы в карьере. В 2004-м Бенуа сначала выиграл «Королевскую битву», одолев 29 лучших бойцов федерации, а затем завоевал титул чемпиона мира. Свой успех Крис разделил с лучшим другом – Эдди Герреро, поднявшимся на ринг после поединка.

Через год Герреро скончался от сердечного приступа, а ещё через два года не стало и самого Бенуа.

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Сидел на стероидах и отбил жену у коллеги

Бенуа проделал редкий для рестлера путь из лёгкой в тяжёлую весовую категорию. Крис весил 106 кг и ежедневно работал в тренажёрном зале, но для поддержания внушительной мускулатуры этого было недостаточно. Личный врач выписывал спортсмену лошадиные дозы стероидов, что в мире рестлинга считалось обычным делом.

К 40 годам Крис Бенуа воплощал собой мечту любого начинающего рестлера: огромная популярность, куча титулов, собственный большой дом и крепкая семья. С будущей супругой Крис познакомился на работе, отбив её у другого рестлера Кевина Салливана. Изначально роман был постановочным, но между молодыми людьми действительно вспыхнули чувства, и Нэнси ушла к Бенуа. Пара воспитывала сына Дэниэля и казалась окружающим абсолютно счастливой.

Уже после трагедии стало известно, что в 2003 году Нэнси хотела развестись с мужем из-за его вспышек ярости, но передумала.

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Мозг 85-летнего старика

24 июня 2007 года Крис Бенуа должен был сражаться с СМ Панком за звание чемпиона ECW, но накануне поединка сообщил организаторам, что не может приехать из-за болезни членов семьи. К тому моменту Нэнси Бенуа уже была мертва, а через несколько часов не стало и семилетнего Дэниэля. Себя чемпион тоже не пощадил. Рядом с каждым телом была оставлена библия.

Что именно толкнуло примерного семьянина на преступление, неизвестно до сих пор. Многолетний приём огромных доз стероидов негативно сказался на психическом состоянии Бенуа. Его сердце находилось в плачевном состоянии и могло остановиться в любой момент, а мозг из-за многочисленных сотрясений напоминал мозг 85-летнего старика с болезнью Альцгеймера. Уже потом друзья вспоминали, что за несколько месяцев до смерти у Криса началась паранойя: он сторонился незнакомцев и часто менял автомобили. Следствие пришло к выводу, что проблемы с психикой и стали причиной срыва, повлекшего гибель целой семьи.

Скромный и трудолюбивый рестлер попросту спятил из-за стероидов и сотрясений мозга.

Фото: Peter Kramer/Getty Images

Страшное совпадение

Однако с официальной версией согласились не все. Часть фанатов заподозрили в убийстве Кевина Салливана, бывшего мужа Нэнси, поскольку тот выступал в образе сатаниста. Однако никаких доказательств в пользу этой догадки представлено не было.

Другая линия расследования сторонников конспирологии также не привела к пересмотру дела. Болельщиков насторожил тот факт, что запись о смерти Нэнси Бенуа появилась на странице рестлера в «википедии» ещё до обнаружения тела. Но выяснилось, что это всего лишь страшное совпадение. Хакер-любитель, узнал, что Бенуа снялся с боя по семейным обстоятельствам, и решил зло пошутить. Хулигана вычислили, но никакого отношения к убийству он не имел.

Рестлинг очистили от допинга

Первый же выпуск программы про рестлинг после смерти Бенуа был полностью посвящён его выдающейся карьере. Однако уже на следующем шоу глава WWE Винс МакМэн заявил, что в организации больше не будет упоминаться имя Бенуа. Чемпиона, годами рисковавшего здоровьем ради высококлассного шоу и приносившего миллионы долларов его владельцам, просто вычеркнули из истории.

Однако для индустрии рестлинга трагедия Бенуа не прошла бесследно. Боссы организации были вынуждены пересмотреть отношение к вопросу медицины. Теперь бойцы регулярно проходят медицинские обследования, включая проверку психики, а выход на ринг с травмой находится под запретом. Кроме того, началась жёсткая борьба со стероидами. Личный врач Бенуа Остин оказался в тюрьме, как и ещё 50 человек, причастных к распространению допинга в рестлинге.

Трагедия Криса Бенуа спровоцировала настоящую революцию, и сделал эту дисциплину гораздо безопаснее и профессиональнее. Вот только сам бывший чемпион мира этого уже не увидел.