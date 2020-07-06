Самый богатый спортсмен мира загубил карьеру скандалами. Как скатился Тайгер Вудс

«Я человек, я не идеален. Я не был верным мужем. У меня были романы, и я обманывал жену».



Такое заявление в конце 2009-го сделал самый богатый на тот момент спортсмен планеты Тайгер Вудс, состояние которого перевалило за один миллиард долларов. Любимец Америки вдруг стал изгоем. Его стали ненавидеть, а газеты упражнялись в сарказме относительно его ошибок.



Это был полный крах некогда идеальной репутации лучшего гольфиста планеты. Вскоре Тайгер начал экспериментировать с таблетками, началась глубокая депрессия и бесконечные травмы, которые почти поставили крест на его выдающейся карьере.

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Безумный талант и огромные деньги

В 1996 году Вудс только начал карьеру в гольфе, однако компания Nike уже тогда увидела в парне перспективу и стала его спонсором. И оказалась фантастически права. Тайгер всего за год стал лидером мирового рейтинга и оставался им на протяжении десяти с лишним лет! Гольф считается одним из самых респектабельных видов спорта в мире, поэтому американец быстро стал богатой суперзвездой. Журналы, реклама, съёмки – от популярности было просто не скрыться.



С ней пришли и сумасшедшие деньги. За Тайгером гонялись едва ли не все крупные компании, он мог выбрать, какую марку дорогих часов рекламировать, какой банк, какой напиток. Компания Electronic Arts и вовсе создала компьютерную игру про гольф и назвала её в честь Вудса.

В 2002 году он возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира и не пускал никого на первую строчку на протяжение более чем десяти лет. В лучшие годы он зарабатывал более 100 миллионов долларов в год, причём 90 процентов этой суммы составляли спонсорские контракты.



Его доходы увеличивались космическими темпами и казалось, что так будет продолжаться ещё долго. Никакие футболисты или гонщики, баскетболисты или теннисисты не могли приблизиться к Тайгеру по сумме на банковском счёте. Однако всё изменил семейный скандал.

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Проститутки и 120 любовниц

Осенью 2009-го полиция зафиксировала необычное дорожно-транспортное происшествие. Водитель дорогого внедорожника снёс забор соседского дома, пожарный гидрант и протаранил дерево. Разбита была не только передняя часть автомобиля, но и его заднее стекло.

Быстро выяснилось, что за рулём был Тайгер Вудс, причём абсолютно трезвый. А стекло клюшкой для гольфа разбила его жена – шведская фотомодель Элин Нордгрен.



Поначалу сообщалось, что она просто помогала мужу выбраться из машины. Сам Тайгер ничего не объяснил и отделался административным штрафом. Но не прошло и суток, как стала известна другая версия. Оказалось, что Элин узнала об измене мужа, устроила большой скандал в доме и хотела догнать Тайгера, который на машине попытался уехать со двора.



Следующие месяцы стали кошмаром. Журналисты получали сообщения от огромного количества девушек, которые признавались в том, что спали с Вудсом. Некоторые свидетели подробно описывали ночи с участием Тайгера и проституток, при этом прикладывали доказательства в виде фото или голосовых сообщений. Во многих изданиях фигурировала цифра 120 – именно со столькими любовницами одновременно крутил роман американский спортсмен.



Тайгер собрал пресс-конференцию, извинился перед женой и перед всеми, кого обидел. И даже приостановил свою карьеру, чтобы наладить отношения в семье, где у него помимо жены было две дочери. Попытка провалилась, и через полгода Вудс объявил о разводе с Элин, которая получила от бывшего супруга более 100 миллионов долларов компенсации.

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Лечение от сексоголизма и «морские котики»

Также Тайгер прошёл курс лечения от сексоголизма – увлечения беспорядочными половыми связями. По словам гольфиста, лечение ему помогло. Но Вудс «заболел» ввязался в другую авантюру: он с детства мечтал стать военным и решил устроиться на работу в подразделение «Морских котиков» – элитную группу спецназа США. Именно «котики» в 2011 году уничтожили террориста номер один в мире Усаму Бен-Ладена.



Тайгер посещал базы ВМС США, проходил курс тренировок, прыгал с парашютом, однако в конечном итоге его в подразделение не взяли. Это погрузило его в глубокую депрессию, с которой гольфист боролся не один год.

Таблетки и уход спонсоров

Всё это время он продолжал играть в гольф. Но успехов становилось всё меньше. Сказывались травмы: у него были проблемы с коленом, к которым потом добавились боли в позвоночнике. С некоторых турниров он снимался из-за адских болей в спине. Всё это вкупе с испорченной репутацией привело к уходу целого ряда спонсоров. Из крупных остался только Nike, который был с Тайгером с самого начала его пути.



Газеты не переставали злорадствовать над проблемами Вудса. В 2014 году ему сделали несколько операций на спине и прописали таблетки против боли. Он чувствовал себя так плохо, что по ночам не мог уснуть. И в какой-то момент Тайгер начал баловаться и экспериментировать с количеством и частотой приёма купирующих боль таблеток, чтобы забыться и уснуть.

В 2017 году полицейские штата Флорида увидели на обочине машину со спущенными колёсами и разбитой фарой. Двигатель продолжал работать, а за рулём спал человек. Стражи порядка узнали в нём некогда самого богатого спортсмена мира Тайгера Вудса. Они пытались с ним заговорить, но Тайгер был абсолютно невменяем. Тест на алкоголь дал отрицательный результат.

Ночь американец провёл в участке, а когда пришёл в себя, сделал заявление. Вудс объяснил, что принял «микс» из таблеток, в который входили сильные болеутоляющие снотворные лекарства.



Казалось, это была точка невозврата.

Триумфальный камбэк

Но Тайгер собрал волю в кулак, вновь обратился ко врачам, и они помогли ему вернуться к нормальной жизни. Больше никаких экспериментов с таблетками! Он грезил о возвращении в гольф и смог добиться цели. 14 апреля 2019 года Вудс одержал победу на US Masters – одном из главных турниров в гольфе. Долгих 11 лет прошло с момента его предыдущего триумфа.

После победы сам президент США Дональд Трамп устроил ему великолепный приём в Белом Доме и поздравил с победой. Тайгер преодолел все трудности и вернулся в 43 года.



Хотя, конечно, это уже не тот непобедимый Вудс, что был десять лет назад.



Тот выдающийся гольфист, откровенно говоря, свою карьеру загубил скандалами. А этому приходится заново создавать себе репутацию в изменившемся за десятилетие мире гольфа.