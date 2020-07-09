Миллион долларов в час! Как американский чемпион заслужил рекордную зарплату в мире спорта

Некоторые эксперты уверяли, что из-за эпидемии вируса зарплаты спортсменов резко снизятся, но неожиданно произошло обратное. В мире спорта был подписан самый большой контракт в истории – на полмиллиарда долларов! Его обладателем стал игрок в американский футбол из клуба «Канзас Чифс» Патрик Махоумс. Он будет получать по миллиону долларов за час на поле!



Такие баснословные деньги Месси или Роналду даже не снились!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кто такой Патрик Махоумс

Квотербеку «Канзаса» 24 года. Сразу надо обозначить, что квотербек – это главная позиция в американском футболе. Игрок выступает в роли диспетчера и раздаёт передачи, контролируя таким образом ход игры. Квотербеки всегда работают в тесной связке с главным тренером.



Именно с помощью этих игроков наставники команд воплощают свои идеи. По сути квотербек является играющим тренером. Они получают сумасшедшие деньги, гораздо больше всех остальных футболистов на других позициях. Среди самых топовых за последние годы можно назвать Дрю Бриза, Пейтона Мэннинга и Тома Брейди.

Американский футболист Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта

Патрик Махоумс имеет все шансы не только встать на один уровень с ними, но и превзойти их. Первый сезон в «Канзасе» он провёл в качестве запасного игрока. Тренеры дали ему возможность присмотреться к команде, понять, что к чему. А затем Патрик начал зажигать. За два года он набросал 38 пасовых тачдаунов – голевых передач, если выразиться проще и понятнее.



Статистики подсчитали, что если он сохранит набранный темп, то по окончании контракта в его активе будет 532 пасовых тачдауна. Это феноменальный показатель! В прошлом году Патрик привёл «Канзас» к чемпионству: в Супербоуле (это как финал Лиги чемпионов или Кубка Стэнли) был повержен «Сан-Франциско», а сам Махоумс был признан MVP того матча.

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Почему его контракт уникален

В американском футболе средняя продолжительность карьеры составляет шесть-семь лет. Квотербеки играют дольше, потому что в гораздо меньшей степени вовлечены в физическую борьбу во время матчей. Наоборот, их защищает вся команда, чтобы у них была возможность отдать точную передачу. Но тот факт, что «Канзас» предложил Махоумсу контракт на 10 лет на сумму в $ 503 млн, всё равно поражает воображение. Да, в истории лиги был контракт даже на 12 лет, но нынешнее соглашение точно можно назвать самым мудрым.

Всё потому, что выиграть должны обе стороны. Сам Патрик защищён условиями контракта. Во-первых, даже если он получит травму в первый же сезон, то всё равно гарантированно получит $ 140 млн. Таким образом, даже не играя в футбол, он останется в сотне самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Плюсом к этому идёт и то, что Махоумса не могут обменять в другую команду без его согласия. Он сам решает свою судьбу и никто другой.

Но и клуб получает немало. Патрик действительно огромный талант. А риск получения травмы у квотербеков всё же не такой большой. Перспективнее Махоумса в NFL сейчас нет никого. Парню 24 года, то есть ближайшие 10 лет он может играть на самом высоком уровне. Даже по истечении контракта у него вполне могут быть силы и амбиции продолжать карьеру. Его невероятно высоко ценит как тренер, так и владелец команды. Кажется, все должны остаться в выигрыше.

Миллион долларов в час!

А теперь перейдём к цифрам из зарплатной ведомости, которые запомнятся вам надолго.

Махоумс в течение следующих десяти лет будет зарабатывать в среднем $937 тыс. в неделю или $521 в час.

Статистики уже подсчитали, что если учитывать только время непосредственно игры в американский футбол, то Патрик за час будет получать в среднем миллион долларов!



Даже в Америке такие суммы повергли всех в шок. Особенно на фоне эпидемии, которая по всем раскладам должна была просадить рынок зарплат. Но вирус когда-то закончится, а спорт останется. И руководители «Канзаса» не сомневаются, что Махоумс окупит вложения.

Ещё немного цифр для сравнения. $ 503 млн – это…

245 903 размеров МРОТ в России,



33 514 лет работы за среднюю зарплату в Москве,



56 908 новых автомобилей «Нива» в комплектации «Люкс»,



2187 выступлений Ивана Урганта на ваших праздниках,



1790 новых автомобилей «Мерседес Гелендваген»,



335 роскошных особняков в Марбелье, как у Конора Макгрегора,



25 островов в форме сердца, таких, как Анжелина Джоли купила Брэду Питту,



2,5 стадиона «Открытие Арена» в Москве.

Самые дорогие контракты в истории

Предыдущим рекордсменом был боксёр Флойд Мейвезер, контракт которого с Showtime оценивался в $ 450 млн. В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордное в истории бейсбола соглашение на 12 лет и сумму 430 млн. В десятке присутствуют ещё один боксёр Сауль Альварес, а также целый ряд бейсболистов.



Вы спросите: где же Месси, Роналду и другие суперзвёзды мирового спорта? Дело в том, что в европейском спорте нет практики подписания столь долгосрочных контрактов. Для футболиста соглашение сроком на четыре-пять лет уже считается очень длительным. Хотя сейчас клубы стараются не подписывать игроков более чем на два-три сезона.



Хотя даже если пересчитать на 10 лет, заработки Месси и Роналду по контракту не могут сравниться с доходами Махоумса. В Forbes подсчитали, что Криштиану за 17 лет в сумме заработал 650 млн, а Лео – 605 млн за 15 лет. В среднем это меньше, чем у Махоумса, который получит 503 млн всего за 10 лет карьеры!

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Несмотря на то что обычный футбол считается видом спорта номер один в мире, в топ-100 самых крупных контрактов входят исключительно соглашения атлетов с американскими лигами.



А теперь ещё чуть-чуть сравнений. Чтобы заработать $ 503 млн…



Роналду должен играть в «Ювентусе» ещё почти 15 лет при текущей зарплате в 30 млн евро,



Дзюба должен играть в «Зените» ещё почти 148 лет при текущей зарплате в 3 млн.евро,



среднестатистический россиянин должен работать 61 829 лет при зарплате 49 тыс. в месяц.

«Одолжи пять долларов»

На сумасшедший контракт Патрика Махоумса отреагировали даже звёзды НБА. Так, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич сказал, что отныне будет называть Патрика сэром. Трэй Янг из «Атланты» также не упустил случая подколоть своего товарища.



«Вполне заслуженно, парень! Не спускай ногу с педали газа! Кстати, в следующий раз, когда мы встретимся, ужин за твой счёт».



Но, пожалуй, самый ёмкий и забавный комментарий оставил легендарный Леброн Джеймс, выступающий сейчас за «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Одолжи мне пять долларов, Патрик».