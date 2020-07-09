Особый случай. Как брошенные в беде российские легкоатлеты могут пробиться на Олимпиаду

Российских легкоатлетов просто бросили в беде. Мало кого интересует, что Ласицкене, Шубенков, Сидорова и другие теперь просто не могут принимать участие в международных стартах. Если раньше их оставили без флага, то теперь без дела всей жизни.
Но у них ещё есть шанс попасть на Олимпиаду в Токио в 2021-м. Что же нужно делать?
Менять гражданство. Искать страну, которую они будут представлять, нанимать очень хорошего юриста и добиваться особого рассмотрения своих дел специальной комиссией World Athletics.
Просто ждать, когда ВФЛА решит все свои вопросы, можно ещё пять лет.
Бессрочно нейтральные
Пока право выступать на международных соревнованиях есть только у двух представителей России.
Прыгунья в длину Дарья Клишина, в последние годы постоянно проживающая в США, ещё в 2016-м через Спортивный арбитражный суд добилась бессрочного статуса нейтрального атлета. Тогда в регламенте ИААФ о нейтральном статусе существовала лазейка, и юристы Клишиной очень грамотно ей воспользовались. После этого регламент был поправлен, а разрешение на бессрочный статус осталось.
А у бегуньи Юлии Степановой, с показаний которой в фильме Хайо Зеппельта и началось расследование в отношении российской лёгкой атлетики, особое разрешение «за заслуги». Она тоже может выступать в нейтральном статусе.
Для всех остальных дверь закрыта. World Athletics приостановил процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам, поскольку ВФЛА не выплатила в срок огромный штраф, наложенный ещё в марте.
Два варианта
С 2016 года наши легкоатлеты не могут представлять свою страну на международных турнирах. Россиян нет в протоколах прошедших чемпионатов мира и Европы, нет в протоколах коммерческих стартов, а Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро сборная России пропустила.
Сейчас велик риск, что российские легкоатлеты пропустят и Олимпиаду в Токио.
Могут ли наши звёзды на неё попасть? Могут. Вариантов два, и оба кажутся сложными.
Первый – ВФЛА каким-то чудесным образом договаривается с World Athletics о полном прощении и будет восстановлена в правах на январском конгрессе. Или хотя бы добивается возвращения выдачи нейтрального статуса. Но сейчас ситуация гораздо ближе к полному бану ВФЛА, чем к прощению.
Второй – смена спортивного гражданства. Об этой возможности уже открыто сказали лидеры сборной России – Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова.
Правила смены гражданства не так давно были ужесточены, чтобы снизить количество легкоатлетов, убегавших из африканских стран в Европу. В нынешних правилах World Athletics чётко сказано, что спортсмены, которые подают заявление на смену спортивного гражданства, должны отбыть трёхлетний карантин.
Но случай с российскими атлетами – особый. Ни один из них не выступал за Россию уже больше трёх лет.
Без гарантии
В документе ИААФ, регламентирующем смену спортивного гражданства, есть два пункта, которые к нашим спортсменам относятся напрямую:
– заявка о смене гражданства мотивирована обстоятельствами, не зависящими от спортсмена,
– заявка мотивирована тем, что национальная федерация, которую представляет спортсмен, отстранена от участия в международных соревнованиях.
В том же документе сказано, что каждая заявка рассматривается отдельно, при этом допускаются особые случаи смены спортивного гражданства.
Так что конкретно наши спортсмены должны сделать, чтобы попасть на Олимпиаду в Токио, пусть уже в качестве представителей другой страны?
Первое. Найти национальную федерацию, которая будет заинтересована в их услугах и организует процесс ускоренной выдачи нового паспорта. Наличие родственников в другой стране будет плюсом.
Второе. Найденная национальная федерация должна доказать World Athletics необходимость приглашаемого спортсмена, его важность для развития в стране дисциплины лёгкой атлетики, в которой он выступает.
Третье. Национальная федерация и сам спортсмен должны нанять юристов, которые обоснуют, что в данном случае обязательный карантин неприемлем.
Стоит учесть, что даже выполнение всех трёх пунктов не даёт стопроцентной гарантии. Решения, принимаемые World Athletics, бывают непредсказуемыми.
Но это, кажется, единственный реальный шанс.
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