Особый случай. Как брошенные в беде российские легкоатлеты могут пробиться на Олимпиаду

Пока в Токио могут пустить только двух спортсменок из России.

Российских легкоатлетов просто бросили в беде. Мало кого интересует, что Ласицкене, Шубенков, Сидорова и другие теперь просто не могут принимать участие в международных стартах. Если раньше их оставили без флага, то теперь без дела всей жизни.

Но у них ещё есть шанс попасть на Олимпиаду в Токио в 2021-м. Что же нужно делать?



Менять гражданство. Искать страну, которую они будут представлять, нанимать очень хорошего юриста и добиваться особого рассмотрения своих дел специальной комиссией World Athletics.



Просто ждать, когда ВФЛА решит все свои вопросы, можно ещё пять лет.

В World Athletics пообещали не разглашать имён россиян, желающих сменить гражданство

Бессрочно нейтральные

Пока право выступать на международных соревнованиях есть только у двух представителей России.



Прыгунья в длину Дарья Клишина, в последние годы постоянно проживающая в США, ещё в 2016-м через Спортивный арбитражный суд добилась бессрочного статуса нейтрального атлета. Тогда в регламенте ИААФ о нейтральном статусе существовала лазейка, и юристы Клишиной очень грамотно ей воспользовались. После этого регламент был поправлен, а разрешение на бессрочный статус осталось.



А у бегуньи Юлии Степановой, с показаний которой в фильме Хайо Зеппельта и началось расследование в отношении российской лёгкой атлетики, особое разрешение «за заслуги». Она тоже может выступать в нейтральном статусе.



Для всех остальных дверь закрыта. World Athletics приостановил процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам, поскольку ВФЛА не выплатила в срок огромный штраф, наложенный ещё в марте.

В World Athletics пообещали не разглашать имён россиян, желающих сменить гражданство

Два варианта

С 2016 года наши легкоатлеты не могут представлять свою страну на международных турнирах. Россиян нет в протоколах прошедших чемпионатов мира и Европы, нет в протоколах коммерческих стартов, а Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро сборная России пропустила.



Сейчас велик риск, что российские легкоатлеты пропустят и Олимпиаду в Токио.



Могут ли наши звёзды на неё попасть? Могут. Вариантов два, и оба кажутся сложными.



Первый – ВФЛА каким-то чудесным образом договаривается с World Athletics о полном прощении и будет восстановлена в правах на январском конгрессе. Или хотя бы добивается возвращения выдачи нейтрального статуса. Но сейчас ситуация гораздо ближе к полному бану ВФЛА, чем к прощению.

«В грязи и перьях». За что федерация лёгкой атлетики угрожает журналистам судом? Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и другие наши звёзды лёгкой атлетики, бегите. Здесь вам ничего не светит.

Второй – смена спортивного гражданства. Об этой возможности уже открыто сказали лидеры сборной России – Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова.



Правила смены гражданства не так давно были ужесточены, чтобы снизить количество легкоатлетов, убегавших из африканских стран в Европу. В нынешних правилах World Athletics чётко сказано, что спортсмены, которые подают заявление на смену спортивного гражданства, должны отбыть трёхлетний карантин.

Шубенков и Сидорова не исключили возможности смены спортивного гражданства

Мария Ласицкене допустила уход из сборной России в связи с ситуацией вокруг ВФЛА

Но случай с российскими атлетами – особый. Ни один из них не выступал за Россию уже больше трёх лет.

Без гарантии

В документе ИААФ, регламентирующем смену спортивного гражданства, есть два пункта, которые к нашим спортсменам относятся напрямую:



– заявка о смене гражданства мотивирована обстоятельствами, не зависящими от спортсмена,



– заявка мотивирована тем, что национальная федерация, которую представляет спортсмен, отстранена от участия в международных соревнованиях.



В том же документе сказано, что каждая заявка рассматривается отдельно, при этом допускаются особые случаи смены спортивного гражданства.



Так что конкретно наши спортсмены должны сделать, чтобы попасть на Олимпиаду в Токио, пусть уже в качестве представителей другой страны?

Унижение или сила? Российская лёгкая атлетика покаялась за историю с подделкой документов Новый глава ВФЛА начал работу с извинений. По-другому нашу лёгкую атлетику не спасти.

Первое. Найти национальную федерацию, которая будет заинтересована в их услугах и организует процесс ускоренной выдачи нового паспорта. Наличие родственников в другой стране будет плюсом.

Второе. Найденная национальная федерация должна доказать World Athletics необходимость приглашаемого спортсмена, его важность для развития в стране дисциплины лёгкой атлетики, в которой он выступает.



Третье. Национальная федерация и сам спортсмен должны нанять юристов, которые обоснуют, что в данном случае обязательный карантин неприемлем.



Стоит учесть, что даже выполнение всех трёх пунктов не даёт стопроцентной гарантии. Решения, принимаемые World Athletics, бывают непредсказуемыми.



Но это, кажется, единственный реальный шанс.