Российской гимнастке подарили живого льва. Но у спортсменов были и более странные питомцы

Очаровательная российская гимнастка Дарья Спиридонова надолго запомнит свой 22-й день рождения. Муж спортсменки, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный преподнёс ей в качестве подарка… львёнка. Не мягкую игрушку или оригинальное украшение, а живого детёныша царя зверей.

Подписчики серебряной медалистки Олимпиады в Рио-де-Жанейро недоумевают, что она будет делать с таким необычным подарком, когда тот подрастёт и превратится в огромного льва. Возможно, со временем Спиридонова передаст милого ушастого друга в зоопарк и установит над ним опеку.



Но даже если гимнастка решит оставить львёнка себе, то это будет далеко не самый странный и экзотический питомец среди звёзд спорта.

Любимая тигрица Тайсона

Легендарный боксёр Майк Тайсон обожал эпатаж и однажды в беседе с другом обмолвился, что хотел бы завести тигра. Через некоторое время на лужайке у собственного дома Майк обнаружил четырёх бенгальских тигрят. Боксёр оборудовал для них специальные вольеры и тратил огромные деньги на дрессировку и питание.



Любимицей Железного Майка стала тигрица Кения, которая ни на шаг не отходила от хозяина и скулила как котёнок, когда того не было дома. Боксёр без страха входил к ней в клетку и с гордостью показывал тигрицу гостям. Но однажды Кения напала на человека. Тигрица изувечила руку девушки, оказавшейся на территории Тайсона, и Майк решил продать животное.



Сейчас опасные хищники в доме Тайсона не проживают, но образ чемпиона уже неразрывно связан с этими животными. Так что и сцена похищения тигра у Тайсона из «Мальчишника в Вегасе» вовсе не была случайной.

Фото: instagram.com/miketyson

Овцы для хоккеистов

Необычный подарок на свой 30-летний юбилей получил российский хоккеист Александр Овечкин. Журналисты телеканала «Звезда» презентовали нападающему овцу в свитере сборной России. Александр назвал овечку Россия и передал её на дачу родителей, где у той вскоре появился спутник жизни, а затем и потомство.



Интересно, что спустя пять лет аналогичный подарок от друзей получил ещё один известный российский хоккеист Кирилл Капризов. https://www.instagram.com/p/B_cZr5nJIuT/?utm_source=ig_embed

Дом с акулами

Скандально известный баскетболист Гилберт Аренас во время выступлений в НБА жил в роскошном доме за $3,5 млн, а его главной особенностью был огромный бассейн с аквариумом для акул. Такая экстравагантность обходилось Гилберту в $6,5 тыс. в месяц. После ухода из главной лиги мира и переезда в Китай Аренасу пришлось выставить роскошный особняк на продажу вместе с акулами.

Фото: realtor.com/Getty Images

Футболисты со свиньями

Ещё один эпатажный спортсмен, футболист Марио Балотелли в качестве домашнего животного выбрал мини-пига по кличке Супер.

Надо сказать, что итальянец не одинок в симпатии к свинкам. Так, в семье Дэвида Бэкхема живут поросята Пинки и Перки, которых бывший футболист получил в подарок от супруги Виктории.

Дикие кошки тренера

Нестандартный подход к выбору питомцев проявляет и старший тренер сборной России по дзюдо Константин Философенко. Несколько лет в семье специалиста жила самка леопарда по кличке Даша, а затем Константин завёл двух пум. Тренер души не чает в мощных диких кошках и считает их равноправными членами семьи.

Фото: facebook.com/people/Философенко-Константин/

Верблюд вместо кошки

Звёздный игрок НБА Кармело Энтони страдает редкой фобией: баскетболист боится кошек, что значительно ограничивает выбор домашних животных. Однако Мело нашёл нестандартное решение своей проблемы и завёл… верблюда.

Фото: twitter.com/carmeloanthony

Паук футболиста «Арсенала»

Футболист тульского «Арсенала» и сборной Беларуси Максим Володько как-то выпросил у девушки на день рождения ядовитого паука. Странное домашнее животное, не правда ли?

В «Арсенал» пришёл настоящий панк. Он слэмится, и ему побоку чужое мнение Вспомнили с ним и Хагушем жизнь в Беларуси, лучшие годы БАТЭ и молодого Гончаренко.

Игрок кормил необычного питомца живыми тараканами, но для полноценного ухода этого оказалось недостаточно. Паук скоропостижно скончался, и теперь футболист мечтает о скорпионе.