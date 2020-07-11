Российской гимнастке подарили живого льва. Но у спортсменов были и более странные питомцы

Очаровательная российская гимнастка Дарья Спиридонова надолго запомнит свой 22-й день рождения. Муж спортсменки, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный преподнёс ей в качестве подарка… львёнка. Не мягкую игрушку или оригинальное украшение, а живого детёныша царя зверей.
Подписчики серебряной медалистки Олимпиады в Рио-де-Жанейро недоумевают, что она будет делать с таким необычным подарком, когда тот подрастёт и превратится в огромного льва. Возможно, со временем Спиридонова передаст милого ушастого друга в зоопарк и установит над ним опеку.
Но даже если гимнастка решит оставить львёнка себе, то это будет далеко не самый странный и экзотический питомец среди звёзд спорта.
Любимая тигрица Тайсона
Легендарный боксёр Майк Тайсон обожал эпатаж и однажды в беседе с другом обмолвился, что хотел бы завести тигра. Через некоторое время на лужайке у собственного дома Майк обнаружил четырёх бенгальских тигрят. Боксёр оборудовал для них специальные вольеры и тратил огромные деньги на дрессировку и питание.
Любимицей Железного Майка стала тигрица Кения, которая ни на шаг не отходила от хозяина и скулила как котёнок, когда того не было дома. Боксёр без страха входил к ней в клетку и с гордостью показывал тигрицу гостям. Но однажды Кения напала на человека. Тигрица изувечила руку девушки, оказавшейся на территории Тайсона, и Майк решил продать животное.
Сейчас опасные хищники в доме Тайсона не проживают, но образ чемпиона уже неразрывно связан с этими животными. Так что и сцена похищения тигра у Тайсона из «Мальчишника в Вегасе» вовсе не была случайной.
Фото: instagram.com/miketyson
Овцы для хоккеистов
Необычный подарок на свой 30-летний юбилей получил российский хоккеист Александр Овечкин. Журналисты телеканала «Звезда» презентовали нападающему овцу в свитере сборной России. Александр назвал овечку Россия и передал её на дачу родителей, где у той вскоре появился спутник жизни, а затем и потомство.
Интересно, что спустя пять лет аналогичный подарок от друзей получил ещё один известный российский хоккеист Кирилл Капризов. https://www.instagram.com/p/B_cZr5nJIuT/?utm_source=ig_embed
Дом с акулами
Скандально известный баскетболист Гилберт Аренас во время выступлений в НБА жил в роскошном доме за $3,5 млн, а его главной особенностью был огромный бассейн с аквариумом для акул. Такая экстравагантность обходилось Гилберту в $6,5 тыс. в месяц. После ухода из главной лиги мира и переезда в Китай Аренасу пришлось выставить роскошный особняк на продажу вместе с акулами.
Фото: realtor.com/Getty Images
Футболисты со свиньями
Ещё один эпатажный спортсмен, футболист Марио Балотелли в качестве домашнего животного выбрал мини-пига по кличке Супер.
Надо сказать, что итальянец не одинок в симпатии к свинкам. Так, в семье Дэвида Бэкхема живут поросята Пинки и Перки, которых бывший футболист получил в подарок от супруги Виктории.
Дикие кошки тренера
Нестандартный подход к выбору питомцев проявляет и старший тренер сборной России по дзюдо Константин Философенко. Несколько лет в семье специалиста жила самка леопарда по кличке Даша, а затем Константин завёл двух пум. Тренер души не чает в мощных диких кошках и считает их равноправными членами семьи.
Фото: facebook.com/people/Философенко-Константин/
Верблюд вместо кошки
Звёздный игрок НБА Кармело Энтони страдает редкой фобией: баскетболист боится кошек, что значительно ограничивает выбор домашних животных. Однако Мело нашёл нестандартное решение своей проблемы и завёл… верблюда.
Фото: twitter.com/carmeloanthony
Паук футболиста «Арсенала»
Футболист тульского «Арсенала» и сборной Беларуси Максим Володько как-то выпросил у девушки на день рождения ядовитого паука. Странное домашнее животное, не правда ли?
Игрок кормил необычного питомца живыми тараканами, но для полноценного ухода этого оказалось недостаточно. Паук скоропостижно скончался, и теперь футболист мечтает о скорпионе.
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