«И мы ещё говорим о России!» Как лучших британских спортсменов поили секретным коктейлем

Сборная Великобритании на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне предстала настоящей машиной по завоеванию медалей и значительно улучшила свои результаты по сравнению с Олимпиадой-2008. Спустя два года похожее чудесное преображение случилось с российскими спортсменами на Играх в Сочи. Но если наш прогресс на Западе объясняли не иначе как государственной программой поддержки допинга, то триумф британцев подозрений не вызывал.

И только сейчас, восемь лет спустя, всплыли скандальные подробности, способные поставить под сомнение честность и законность британских побед на Олимпиаде в Лондоне. Почти 100 спортсменов сборной Великобритании были втянуты в рискованный эксперимент с тяжёлыми побочными эффектами. Лучшие атлеты страны выступали в роли подопытных и на себе тестировали действие синтетического препарата, призванного повысить выносливость. Проект финансировался государством и держался в строжайшем секрете.



И что же будет теперь, когда эта дурно пахнущая история стала достоянием общественности?



Неужели итоги Олимпиады в Лондоне пересмотрят, британских чемпионов дисквалифицируют, а сборная Великобритании будет унижаться на Играх в Токио под нейтральным флагом?



Да ладно вам, посмеялись и хватит.

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Препарат для американского спецназа

Нельзя не отметить, что со скандальным разоблачением выступил не лучший друг российского спорта Хайо Зеппельт или, к примеру, Russia Today, а британский же таблоид Mail on Sunday. Это уже вызвало громкий скандал.



Если вкратце, то за год до Игр в Лондоне государственное агентство UK Sport, отвечающее за олимпийский и паралимпийский спорт на Туманном Альбионе, обратило внимание на засекреченный энергетический напиток DeltaG. По данным СМИ, этот препарат был разработан в Оксфордском университете по заказу министерства обороны США и активно применялся американским спецназом. Главный компонент чудо-напитка – синтетические кетоны, помогающие организму вырабатывать энергию и, как следствие, повышающие выносливость.

Британские учёные опередили Родченкова

Специально для UK Sport в Оксфорде разработали эксклюзивный вариант энергетика, адаптированный для профессиональных спортсменов. Стоило это британским налогоплательщикам 229 тыс. фунтов. Времени на тщательное тестирование препарата у учёных не было, а потому в качестве подопытных выступали ведущие спортсмены Великобритании. Всего в рискованном эксперименте был задействован 91 атлет из лёгкой атлетики, велоспорта, гребли, плавания и других видов спорта, где в приоритете выносливость. Проще говоря, лучших британских спортсменов поили секретным препаратом прямо перед домашней Олимпиадой.



А теперь самое интересное. Чтобы замаскировать горький вкус препарата, учёные смешивали его со сладкими напитками. И это было незадолго до появления новостей о знаменитом коктейле «Дюшес» Григория Родченкова, которым беглый глава московской лаборатории якобы поил российских олимпийцев в Сочи. Может, Родченкову просто, воспользовавшись случаем, приписали британский рецепт, заменив кетоны на стероиды, а сладкие безалкогольные напитки – на виски и мартини. Как-то уж подозрительно похоже, честно говоря.

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«Дикая рвота» от секретного энергетика

Эксперимент на британских спортсменах длился несколько месяцев. Всего на государственные деньги было закуплено 135 доз DeltaG общей стоимостью в несколько сотен тысяч фунтов. Из-за недостаточно изученных побочных эффектов у многих участников проекта начались проблемы со здоровьем. Около 40% подопытных атлетов страдали от желудочных и кишечных расстройств и приступов «дикой рвоты». В итоге 28 спортсменов отказались от приёма энергетика из-за побочных действий, а ещё 24 человека вышли из эксперимента, так как не увидели положительной динамики.



Кто из оставшихся 39 спортсменов выступал на Олимпиаде в Лондоне и чего добился, пока неизвестно. Однако большинство своих медалей британцы завоевали как раз в циклических видах, поэтому не исключено, что среди чемпионов и призёров оказались и потребители секретного энергетика.

Если кетоны не допинг, почему их скрывали?

История, рассказанная британским таблоидом, действительно сильно смахивает на показания Родченкова в рамках расследования ВАДА по России – коктейль с препаратами для улучшения результатов, строжайшая секретность, государственное участие. Но одно отличие всё-таки есть, причём очень весомое. Синтетические кетоны не входили в список запрещённых препаратов ВАДА в 2011 году, а потому их применение нельзя считать нарушением антидопинговых правил.



Более того, UK Sport подстелил соломку и перед стартом проекта якобы получил добро от UKAD и ВАДА. При этом Всемирное антидопинговое агентство ранее отмечало, что употребление синтетических кетонов способно приводить к аномальным результатам допинг-тестов. Есть ещё два момента, которые намекают на опасения авторов эксперимента относительно его законности.



Во-первых, применение препарата держалось в строгой секретности, а спортсмены подписывали контракт о неразглашении деталей проекта и запрете на его обсуждение с другими атлетами или тренерами. Во-вторых, согласно тому же контракту, UK Sport не гарантировал и не обещал спортсменам, что употребление этого препарата не нарушает антидопинговых правил, а все риски и ответственность за возможные нарушения полностью возлагались на атлетов.

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Британцев за это никто не накажет?

Чем обернулись для российского спорта обвинения в государственной системе употребления допинга и глобальная история, в которой фигурировал «Дюшес», мы все прекрасно знаем. Теперь ждём чего-то подобного в отношении Великобритании? Почему им можно, а нам нельзя?

UK Sport не стал идти в отказ, а мгновенно выпустил официальное заявление по поводу публикации Mail on Sunday. Агентство признало, что спортсменам действительно давали кетоны, однако этот препарат был тщательно исследован в течение трёх лет до старта проекта UK Sport, а его побочные эффекты минимальны.



«Сами исследования не имели ничего общего с попытками нарушить или расширить границы антидопинговых законов. ВАДА не видит причин, по которым кетоны, которые обычно находятся в организме, не могут быть использованы в соревнованиях», — говорится в заявлении UK Sports.



Раз ВАДА было в курсе эксперимента и не возражало против него в 2011 году, то вряд ли сейчас агентство пересмотрит свою позицию и начнёт расследование в отношении британского спорта.

Британцы вспомнили о России

Публикация о неоднозначных методах подготовки британских спортсменов к домашней Олимпиаде вряд ли будет иметь какие-то юридические последствия, но в самой Великобритании она уже наделала много шума. Пользователи расстроены открывшейся информацией и требуют призвать ответственных за эксперимент к ответу. Многие проводят параллели с допинговым скандалом вокруг России. Вот некоторые комментарии пользователей под статьёй в Mail on Sunday.



— «Наш спорт ничем не отличается от российского. Нужно провести расследование и наказать всех ответственных».



— «Ну и новости. А мы считали русских плохими! Это просто позор. Верните все медали!»



— «Так это же «государственная система допинга». Не в этом ли мы обвиняли Россию?»



— «И мы ещё говорим о России!»