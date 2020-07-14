В США спорт довели до абсурда: из названия 90-летнего клуба убрали слово «Краснокожие»

Движение Black Lives Matter, гласящее, что «жизни чёрных важны», добралось и до профессионального спорта. В Соединённых Штатах Америки клубу с почти вековой историей придётся изменить своё официальное название из-за обвинений в расизме.

Владелец команды национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинз» Дэн Снайдер до последнего сопротивлялся и клялся, что ни за что не изменит имя и логотип своего родного клуба. Но его задавила либеральная общественность, протестующие и спонсоры, грозившие немедленно прекратить финансирование. Теперь под угрозой легендарный хоккейный клуб «Чикаго Блэкхоукс», у которого похожий логотип с «Вашингтон Редскинз», а также ещё целый ряд серьёзных команд в Америке с названиями, которые считают противоречивыми.



Движение BLM уже и спорт в США довело до абсурда.



Разбираемся, почему происходящее с клубом «Вашингтон Редскинз» – глупость.

Футбольный «Вашингтон Редскинс» объявил о смене названия и логотипа

Краснокожий – это оскорбление?

«Редскинз» с английского переводится как краснокожий. Так называют коренной народ США. Название появилось у клуба в 30-х годах прошлого века. Владелец команды вдохновился работой тренера Уильяма Дитца, который по происхождению был индейцем из народа сиу. Позже он пригласил в состав шестерых классных футболистов из Канзаса – тоже индейцев. Так всё и завертелось. И название клуба – дань его славным временам и первым героям.



На протяжении большей части XX века никому и в голову не пришло подумать, что в названии и эмблеме может быть хоть какое-то оскорбление чувств коренных жителей Америки. Никто не ассоциировал слово «краснокожий» с оскорбительным расизмом.

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Даже «Южный парк» шутил над «Редскинз»

В 2000-х годах журналисты внезапно начали поднимать вопрос о том, что в названии клуба есть откровенный расизм. И сумели-таки повлиять на болельщиков, которые тоже поверили в то, что болеют за команду с противоречивым названием. Доверчивые фанаты признавались, что раньше даже не задумывались об этом, но теперь им раскрыли глаза.

Фото: Toni L. Sandys/Getty Images

В Миннесоте в 2014 году всё это вылилось в массовый протест местных жителей перед игрой «Миннесоты» с «Вашингтоном». Забавно, что на улицы вышли не фанаты «Редскинз», а болельщики соперника, которые заявляли, что на территории Миннесоты до сих пор живут племена, угнетаемые 150 лет назад. Были и другие акции протеста в других городах США и Канады, но менее массовые. Активные разговоры о смене названия пошли уже тогда.

Популярный мультсериал «Южный парк» сатирически обыграл эту ситуацию в одной из серий. Герои шоу по сюжету хотели создать стартап для того, чтобы заработать. Они перехватили у команды «Вашингтон Редскинз» название компании и действительно разбогатели под лозунгом «ничего не делать и получать бабки», однако в конечном счёте тоже подверглись травле со стороны общественности и потеряли всё из-за «неправильного» названия.

Показательный опрос

В 2016 году издание The Washington Post провело опрос среди коренных американцев, которые вроде бы были массово против названия команды. Но опрос показал неожиданные результаты. Оказалось, что 90 процентов индейцев нормально относится к названию «Редскинз», и это их ничуть не беспокоит. Кто-то из опрошенных не выразил конкретную позицию. Получилось, что менее 10 процентов респондентов были обижены и оскорблены названием клуба.



Результаты опроса подтвердили правоту владельца команды Дэна Снайдера, который поклялся, что при его правлении клуб не изменит ни название, ни логотип. Он был уверен, что это было бы плевком в лицо целым поколениям болельщиков из Вашингтона.

Шантаж спонсоров и реакция Трампа

Но в 2020 году «Редскинз» снова оказались под давлением. Движение Black Lives Matter заставило Снайдера прогнуться. Сумасшествие с защитой правой чернокожих граждан привело к тому, что многие спонсоры «Вашингтон Редскинз» заявили о готовности прекратить финансирование клуба с названием, в котором кто-то усматривал расизм. Дошло уже до того, что в таких крупнейших магазинах Америки как Walmart и Target перестали продавать атрибутику клуба.

Компания FedEx, владеющая правами на название домашнего стадиона «Редскинз», потребовала срочно избавиться от расистского логотипа и бренда. К ней присоединились и ключевые владельцы акций клуба. Речь шла о сумме в 600 с лишним миллиардов долларов!



У владельца «Вашингтона» просто не было выбора. Это был откровенный шантаж. И самое смешное, что на Снайдера всё равно набрасываются в социальных сетях активисты BLM. Они считают, что он сделал это не искренне, и что они не увидели раскаяния в его глазах.



Президент США Дональд Трамп заявил, что категорически не согласен со сменой названия клуба, ведь оно подчёркивало силу коренных американцев, а не их слабость. И назвал происходящее политической пропагандой. И разве можно тут с ним поспорить?

Фото: Thomas B. Shea/Getty Images

Но решение уже принято. Сезон в NFL стартует осенью. И теперь преданным фанатам «Редскинз» даже нельзя будет приходить на стадион в атрибутике со старым названием и логотипом.



Это будет приравнено к расизму.