«В Москве была паршивая атмосфера». Что писали зарубежные СМИ про Олимпиаду-80

40 лет назад в Москве стартовали Олимпийские игры. В нашей стране их помнят, как праздник спорта, а за рубежом куда чаще говорят о скандальности и масштабном бойкоте. Против Советского Союза тогда выступила значительная часть западного мира. Дело в том, что за полгода до Олимпиады советские войска вошли в Афганистан, и это вызвало жёсткую реакцию идейных противников СССР. Особенно усердствовали США, Канада и Великобритания.



«Чемпионат» нашёл статьи в зарубежной прессе из далёкого уже 1980 года, чтобы понять, о чём говорили иностранные журналисты во время проведения московской Олимпиады.

«Откуда у русских деньги на машину?»

Издание CSN Monitor незадолго до старта Игр-1980 порадовало статьёй, написанной бывшим гражданином СССР Борисом Винокуром, уехавшим в США. Борис предлагал бойкотировать московскую Олимпиаду не по причине вторжения советских войск в Афганистан. У него было другое обоснование.



«Должны ли американцы ехать на Олимпиаду в Москву? Конечно, нет! Русские люди и их правительство годами бойкотировали все правила Олимпийских игр. Их команда всегда состояла из профессиональных спортсменов, а ведь это категорически запрещено правилами. Карьера профессионального спортсмена ничем не отличается от карьеры врача или учителя. Те же Ирина Роднина и Александр Зайцев – «продукты» советской армии.



Если советское правительство отрицает, что их спортсмены профессионалы, то откуда у этих русских деньги на машину? На какой-такой работе они взяли эти деньги? Эти вопросы надо задать Международному олимпийскому комитету».

«У Олимпиады нет альтернативы»

Издание Sports Illustrated, несмотря на всю антисоветскую пропаганду, признало, что у Олимпийских игр в Москве не было альтернативы. Организаторы попытались провести альтернативные игры в Филадельфии, но эта идея провалилась с треском.



«В то время как в Москве начались Олимпийские игры, в пригороде Филадельфии проходил турнир, который Белый дом назвал «Альтернативными Играми». Соревнования прошли рядом с оживлённой трассой на любительском стадионе при жуткой жаре. Туда были заявлены порядка 300 спортсменов, но не все из них соизволили приехать сюда.



«Альтернативные Игры?» Вы что, шутите? Это даже было не международное соревнование», – грустно подвёл итоги Стив Скотт, победивший на дистанции 1500 метров».

«Протестовавших не показали на русском ТВ»

Журналист Рон Фимрайт из Illustrated описал свои эмоции и впечатления от того, что происходило во время церемонии открытия Олимпиады в Москве.



«Эта церемония навсегда запомнится бойкотом 62 стран, а ещё 16 сделали символические протесты во время самой церемонии. В олимпийской деревне в Москве была паршивая атмосфера. 16 стран просто отказались нести свой национальный флаг на этой церемонии в знак протеста против военной агрессии СССР.



Но протестовавших не показали на русском ТВ. А русские комментаторы только и говорили, что западные страны нарушают принципы олимпийского движения и смешивают политику со спортом. Какое же лицемерие!»

«В СССР в полиции работают параноики»

Летом 1980 года журналист The Washington Post прогулялся по центру Москвы, чтобы оценить, как живёт столица Олимпиады. И пришёл к неоднозначным выводам.



«О спорт, Ты мир!», «Спорт, мир, прогресс». Такие вывески можно увидеть везде в Москве во время проведения Игр. СССР говорят, что будут поддерживать все принципы олимпийского движения, как это делали всегда. Я решил пройтись до Красной площади и по другим близлежащим улицам. И увидел, как японский турист фотографирует всё, что только видит.



В этот момент из одного здания был виден дым, прямо рядом с Мавзолеем Ленина. Ничего серьёзного, через пару минут он перестал идти. Судя по всему, японец это сфотографировал. И к нему быстро подбежали полицейские и попросили вытащить плёнку и немедленно выкинуть. В СССР в полиции работают настоящие параноики».

«Олимпиада не должна использовать для демонстрации предрассудков»

Одним из немногих рупоров адекватности стал президент МОК лорд Майкл Килланин. Он чётко объяснил, что сделает всё, чтобы не допустить влияния политики на спорт. Жаль, что его так и не услышали. Его высказывание было опубликовано в калифорнийской газете Desert Sun.



«Горькая правда в том, что с момента, когда появились современные Олимпийские игры, правительства использовали их для политических целей. Это приводило к большим проблемам в разных странах, и мы пытались их решить, использую нашу силу – спорт. Мы живём в мире, где существуют тоталитарные режимы, где есть «левые» силы и «правые силы».

А теперь ответьте мне на вопрос, есть ли хоть одна страна, которая вправе утверждать, что она в полной мере уважает права человека и не допускает дискриминации? Ответ вы знаете сами. И я попрошу всех, у кого иная точка зрения и иные чувства, не использовать Олимпийские игры для того, чтобы разъединять мир. Игры не должны использоваться для демонстрации предрассудков».