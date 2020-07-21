«Увезли в больницу – надо спасать. Не спасли…» Умер создатель олимпийского Мишки

Спустя 40 лет после торжественной церемонии открытия летних Олимпиады в Москве скончался создатель главного символа тех Игр – медвежонка Мишки. Художник Виктор Чижиков умер в московской больнице на 85-м году жизни. Придуманный им талисман считается лучшим за всю историю олимпийского движения.

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«Приехала скорая – надо спасать»

Последние две недели жизни Виктор Чижиков провёл в больнице.

«Он уже просто устал, особенно в этот, такой тяжёлый год. Он был вынужден сидеть дома, и сломался весь его ритм жизни… Я чувствовала, что у него в последнее время пропал интерес ко всему, что нас окружает… Он начал кашлять давно, лежал в больнице, куда сейчас не пускают ни родственников, никого, а для лежачих больных это очень плохо, они там бесхозные, неухоженные…

Умер художник, который придумал олимпийского мишку

Привезли его из больницы домой, а ему стало еще хуже, и на «скорой» его увезли обратно в больницу со словами: «Надо его спасать!» Но спасти не удалось…», – рассказала супруга художника Зинаида Чижикова в интервью «МК».

Чета Чижиковых прожила вместе 56 лет.

Фото: РИА Новости

«Приснился во сне»

Олимпийский Мишка – самый знаменитый персонаж Виктора Чижикова. Художник стал заложником этого образа, хотя воплотил в жизнь тысячи любимых детских героев из книг.

Он придумал Мишку в 1977-м, когда отправил несколько своих эскизов на конкурс. В то время Чижиков работал в издательстве «Детская книга». Медведь был выбран в качестве талисмана голосованием телезрителей через программу «В мире животных». Но десятки тысяч эскизов, присланных на конкурс, не устраивали организаторов.

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«Обратились к нам, художникам детских книг, с просьбой принять участие в создании талисмана Олимпийских игр. Я и мои друзья-художники собрались в мастерской и стали рисовать эскизы, делать наброски, стараясь уловить образ будущего символа Игр.

Изначально медведь был изображён без олимпийских символов: медалей, колец, других атрибутов, утверждённых Международным олимпийским комитетом. Рисовать медведя с медалями на шее не хотелось — это было бы банально. Через некоторое время во сне я увидел пояс с олимпийскими кольцами, который и был изображён на Мишке. Таким он вошёл в жизнь миллионов людей. Это до сих пор остается самым ярким моментом и в моей жизни», — говорил Чижиков «Российской газете».

Фото: РИА Новости

За создание образа художник получил премию в 2000 рублей. Позднее он утверждал, что советская власть просто забрала у него все авторские права, заплатив копейки. Но права на Мишку принадлежали не советской власти, а МОК.

Даже злые герои были добрыми

Московский Миша по мнению экспертов из разных стран мира – лучший и самый запоминающийся талисман в истории олимпийского движения.

Медвежонок получился удивительно мирным, добрым и мягким, в отличие от образов тех медведей, которых привыкли рисовать на Западе и ассоциировать с Советским Союзом. Мишка смотрел прямо в глаза и вызывал симпатию.

«Талисман – это посол нашей страны во всех государствах мира, а не просто статуэтка. Талисман должен заманивать людей, причем деликатно, интеллектуально. Важно, чтобы талисман агитировал за Олимпиаду – своим видом, душой, внутренним содержанием, глубиной. Потому что внешние формы не всегда дают душевность – душевность достигается чем-то другим», – говорил автор.

Фото: РИА Новости

Когда олимпийский Мишка улетел в свою сказку на церемонии закрытия Олимпиады, плакали почти все, кто это видел, включая и самого талисмана.

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То, что такой образ придумал именно Виктор Чижиков – логично. Этот художник иллюстрировал множество детских книг, и у него даже злые герои всегда получались добрыми. Он говорил, что через эти рисунки несёт детям добро, так как со злом они ещё успеют столкнуться во взрослой жизни.