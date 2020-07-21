В российском спорте громкий конфликт. Глава нашего антидопинга уже боится за свою жизнь

Российский спорт продолжает купаться в скандалах.



В середине июля в центре внимания оказалось Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и его глава Юрий Ганус. Причём неоднозначная информация, вызвавшая новый громкий конфликт, пришла не из каких-то анонимных источников и даже не от недоброжелателей из-за рубежа, а от президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

По всей видимости, в ОКР будут не против, если Ганус покинет свой пост.



А сам Юрий в ответ на обвинения написал сообщение, из которого понятно, что он всерьёз беспокоится за свою жизнь. Да что вообще происходит в российском спорте?

Президент ОКР Поздняков: аудит нашёл нарушения финансовой деятельности РУСАДА

В чём обвиняют Гануса

Глава ОКР Поздняков на специальной пресс-конференции сделал серьёзное заявление.



«Углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности. Члены–учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углублённый аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами, как то: вознаграждение сотрудников. С учётом того, что аудит был направлен на анализ менеджмента, результаты были переданы непосредственно учредителям»



Конечно, необходимы были детали, потому что всё это выглядело набором штампов без доказательств. Подробности появились, к примеру, в телеграм-канале «Постправда», а также ещё в нескольких источниках. Гануса обвинили в коррупции в размере 57 млн рублей за 2018 год и 53 млн рублей за 2019 год. Сообщалось ещё и о том, что в РУСАДА фальсифицировали подписи контрагентов, которые были напрямую связаны с Ганусом.

Ганус ответил Позднякову на обвинение в финансовых нарушениях

В РУСАДА экономили на такси и уроках английского

Аудит проводила частная компания «Финэкспертиза», разбиравшая в том числе и мельчайшие детали деятельности РУСАДА. Дошло до того, что Гануса и его заместителя Маргариту Пахноцкую обвинили в неправильной фиксации расходов на такси.



Аудит выявил, что бухгалтерия РУСАДА исправляла финансовые отчёты и вычёркивала оттуда расходы Гануса и Пахноцкой на услуги такси. Речь идёт о сумме в 100 тыс. рублей.



Другим любопытным пунктом выглядит то, что Ганус, согласно представленному отчёту, в частном порядке обучался английскому языку, но делал это за счёт РУСАДА. Это может рассматриваться как злоупотребление служебным положением.

«Я люблю жизнь и не буду кончать её самоубийством»

Ганус всячески отвергал все обвинения в коррупции, отмечая, что данные отчёта – ложь, основанная на домыслах. Юрий заявлял о намерении подать в суд из-за клеветы, собирал пресс-конференцию, где всё подробно объяснял. Но наибольшее внимание привлекло его сообщения в «Твиттере», где глава РУСАДА неожиданно заговорил о самоубийстве.



«Понимая возможные сценарии в ситуации, когда отчёт, заказанный ОКР, направленный на моё отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки, считайте, получены помимо моей воли.

Юрий Ганус: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством

По задачам, которые были поставлены: мы убрали фабрикации против меня, и, понимая профессионально, что может быть дальше при настойчивости оппонентов, я понимаю, по своему опыту могут быть инсценировки, я упреждаю своих недоброжелателей, тем более с учётом моих предшественников».



Говоря о предшественниках и их судьбе, Ганус, очевидно, намекает на Вячеслава Синева и Никиту Камаева. Два крупных чиновника РУСАДА скончались в феврале 2016 года с разницей менее чем в две недели. В обоих случаях речь шла об инфаркте. Судя по тону высказываний Гануса, он не верит в официальную версию произошедшего с Камаевым и Синевым и боится, что с ним произойдёт нечто подобное. Серьёзное заявление для человека такого уровня.

«Топить российский спорт – ваше хобби»

После обвинений ОКР в дело включились другие известные люди. Например, генеральные продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки призвала Гануса уйти в отставку.



«Я рада за Юрия Гануса – английский язык он за счёт РУСАДА подтянул, сыпать обвинениями привык, а проблемы нашего спорта так и висят в параллельной от него реальности. По-моему, человек, сохраняющий остатки совести, в такой ситуации просто пишет заявление и уступает место тому, чья репутация не препятствует работе на столь серьёзной должности для восстановления нашего положения. Топить российский спорт – это, может быть, ваше хобби, но никак не профессия».

Канделаки призвала главу РУСАДА Гануса уйти в отставку

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался гораздо более дипломатично и посоветовал главе РУСАДА на время проверки «отойти в сторону». При этом Фетисов признался, что пока не хочет верить в обвинения.

Что будет дальше?

Юрий Ганус на 69 страницах разобрал аудит, сделанный и заказанный Олимпийским комитетом России. Главным мотивом разбора было то, что аудиторы не использовали все имеющиеся в бухгалтерии РУСАДА документы, поэтому их выводы нельзя назвать объективными.

РУСАДА заявило о преднамеренной фабрикации доводов и фактов в аудите, заказанном ОКР

Со стороны трудно сказать, какая из сторон ошибается или что-то скрывает. Но, похоже, Ганус намерен идти до конца. Его публикация про возможное самоубийство тому подтверждение.



К сожалению, пострадать от этого снова могут российские спортсмены. Такие скандалы ничуть не помогают укреплению репутации РУСАДА. А шансов на новые ошибки у российского спорта за год до Олимпиады в Токио нет. Чем дольше продолжаются эти конфликты, тем меньше шансов у нас увидеть наших ребят на Играх под российским флагом. Или хоть под каким-то.