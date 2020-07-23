Самая гибкая девушка в мире Юлия Гюнтель нарушает законы физики. Кажется, она без костей

Сделать недостаток своим достоинством – умение сильного человека.

Когда российской девочке Юле исполнилось четыре года, у неё нашли серьёзное заболевание сухожилий, из-за чего её тело становилось невероятно пластичным. Родители Юлии могли испугаться и вообще не выпускать дочку из дома, но после консультаций с педагогом из местного детского сада они поменяли решение.

Галина Павлова первой заметила уникальные способности Юлии, в результате чего девочку отдали заниматься в цирковую студию в родном городе Набережные Челны. Именно это раз и навсегда изменило жизнь будущей звезды.

Фото: Zlata.de

Тренировки каждый день

Юлия Акмалетдинова, конечно, должна благодарить природу за свой уникальный талант. Но без усилий даже такой талант может пропасть. Юля это понимала и с детства тренировалась минимум по несколько часов каждый день! И уже в 10 лет впервые вышла на сцену цирка со своим сольным номером, который назывался «Каучук». Талант талантом, а упорную работу никто не отменял.



В возрастом, очевидно, кости девочки становились тяжелее, и надо было прикладывать всё больше усилий для того, чтобы находиться в удивительных позах в течение нескольких минут. Юлия признавалась, что когда её тело стало стремительно расти, она испытывала определённые трудности.

Фото: Zlata.de

Два рекорда Гиннесса и «Девушка-змея»

В 16 лет Юлия вместе с родителями покинула Набережные Челны и переехала в Германию на постоянное место жительства. Там она сменила фамилию, став Юлией Гюнтель, родила сына, но продолжила заниматься пластикой и покорять мир своей гибкостью. Она придумала себе псевдоним Злата, с которым выступала на различных шоу.



А ещё она дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса. Первый рекорд заключался в том, что она исключительно при помощи изгиба спины сумела лопнуть три воздушных шарика за 12 секунд. А второй рекорд случился, когда она смогла открыть большое количество бутылок, используя только ноги.



Именно после этого телеканал Discovery, делавший сюжет о Юлии, назвал её «самой гибкой девушкой на планете». А уже потом с ещё большим ростом популярности к ней приклеились ещё два определения – «Девушка без костей» и «Девушка-змея».

Фото: Zlata.de

Залезть в 50-сантиметровый ящик? Не проблема

Юлия довольно высокого роста для девушки – 1 метр и 75 сантиметр. При этом она весит всего лишь 54 кг. Девушка по-прежнему сидит на строжайшей жировой диете, потому что любой лишний килограмм может всё испортить. Один из её любимых трюков состоит в том, что она сгибает себя почти пополам и обхватывает ноги руками.



А ещё она любит залезать в маленькие ящики или коробки. Так, Юлия побила рекорд, сумев полностью погрузиться в 50-сантиметровый ящик. Какая-то фантастика! После этого с ней был сделан шуточный календарь для офисов, где она забиралась и скручивалась в самых невероятных предметах офисного интерьера. Календарь иронично назывался «Требуется секретарь с гибким графиком работы».

Фото: Zlata.de

Карьера в кино и откровенные фотосессии

Юлия не ограничивается исключительно трюками на сцене цирка или каких-то шоу. Она открыла свой сайт Zlata.de, где порой выкладывает очень откровенные фотосессии. А ещё у неё есть большая мечта стать актрисой. В 2013 году её пригласили сняться в новой кинокартине «Корпорация «Святые моторы», где её партнёрами стали звёзды мирового шоу-бизнеса Кайли Миноуг и Ева Мендес. А на премьере фильма Юлия стала главной героиней вечера, позируя для фоторепортёров в невероятных позах.