Ура, празднуем юбилей Олимпиады-1980! Позвольте, а что от неё осталось?

Если честно, мы ничего особенного не хотели делать к очередному юбилею Олимпиады-80 в Москве. Нам казалось, что тема тех Игр была надёжно и плотно закрыта «Чемпионатом» пять лет назад. Олдфаги наверняка помнят наш проект к 35-летию, в котором те летние дни день за днём были пройдены в режиме реального времени. Идея заключалась в том, чтобы рассказать о легендарном событии, используя не четыре полосы единственной в стране спортивной газеты, а все мощности информационных потоков, которые дают современные средства коммуникации.

Как мы сформулировали суть сделанного: «Если бы тогда был Интернет». И когда вы нажмёте на ссылку того проекта, то получите вечнозелёное чтение на много часов. Вы узнаете:

Нам тогда даже показалось, что мы слегка перегнули палку с ностальгией, так сильно вжившись в прошлое. Но в эти дни, когда государственные медиа на всех своих платформах и зарубежных отделениях выпускают несколько десятков материалов по теме, а Первый канал вдруг планирует показ церемоний открытия и закрытия московских Игр — так уже не кажется.

Так вот, мы не собирались предпринимать к нынешней дате ничего особенного. А потом как-то кучно пошли новости — то олимпийскую велотрассу в Крылатском могут закрыть, то в спорткомплексе «Олимпийский» началась процедура сноса внутренних конструкций.



И тут мы задумались. А если пройтись по Москве наивным туристом — много ли вообще можно найти свидетельств того, что 40 лет назад здесь проходила Олимпиада? Например, оставшиеся объекты соревнований? Ну так каких-то уже давно нет, а остальные пережили (переживают) такую масштабную реконструкцию, что от них остаётся в лучшем случае оболочка. Узнаваемый логотип с кольцами, пиктограммы, изображения Олимпийского Мишки? Хм, давно ли вы видели их, гуляя по столице нашей Родины? Держим пари, что очень давно и с лёту не вспомнить, где именно.

Фото: РИА Новости

И вот перед мэтром-фотографом «Чемпионата» Александром Сафоновым была поставлена задача: объехать весь город и раскопать любые доказательства того, что здесь четыре десятка лет назад было событие, о котором в честь юбилея в эти дни запускают флешмобы воспоминаний, устраивают выставки и записывают музыкальные трибьюты.



Надо сказать, полученные результаты нас… не сказать опечалили — скорее, подтвердили наши изначальные опасения. Живых следов Олимпиады-80 осталось крайне мало. И мы захотели о них рассказать, пройтись, так сказать, #последамОлимпийскогоМишки. Так сам собой родился новый проект, названный «Медведь прошёл». С сегодняшнего дня и до 3 августа (дня, когда состоялась торжественная церемония закрытия) мы будем рассказывать о местах, где много лет назад было событие, не оставившего равнодушным никого из 250-миллионной страны. Регулярно на нём будут появляться новые и новые тексты.

Проект «Чемпионата» «Медведь прошёл». Что осталось в Москве от Олимпиады-80

Сразу стоит сказать, что этот проект не обличительный, а скорее элегический. Фиксирующий современность с нотками лёгкой жалости к утраченным временам и местам. Да, мы понимаем, что время беспощадно. Да, мы понимаем, что за 40 лет постройки морально устаревают и их проще снести, чем реконструировать. Да, мы понимаем, что глупо сожалеть о поеденных молью предметах на антресолях бабушки. Всё это так, но именно такие истёршиеся вещи не дают разорваться общей ткани общего прошлого.

По существующему в нашей стране законодательству сохранения историко-культурного наследия 40 лет – возраст, открывающий возможность для постановки тех или иных сооружений на государственную охрану как памятников своего времени. «Олимпийские объекты везде и всегда получают этот статус, поскольку закономерно максималистски предъявляют свою современность. Пришло время озаботиться предметом охраны основных объектов Олимпиады-80 – будущих памятников архитектуры семидесятых годов», — писали на одном из архитектурных сайтов в 2016 году.



Есть плохие новости. Архитекторы опоздали. Часть олимпийских объектов Москвы-80 подавать на государственную охрану уже бессмысленно – их в прежнем виде просто больше не существует. Самая незавидная участь постигла легендарное стрельбище в Мытищах, основанное почти 100 лет назад. Самый крупный стрелковый комплекс в Европе в 90-х передали в частные руки и постепенно, по кусочку, снесли бульдозерами.

Много печальных фотографий, а также объяснений, как так получилось, кто виноват и можно ли было что-то сделать – всё это есть в нашем открывающем тексте.

В ближайшие дни на проекте «Медведь прошёл» в планах рассказ о снесённом стадионе, в память о котором строители оставили одну маленькую стену, неожиданно найденном за МКАДом многометровом символе Олимпиады-80, а также (не дай бог) одна из последних съемок пока ещё действующей велотрассы в Крылатском.