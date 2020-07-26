Там прощались с Яшиным. Здесь начинала Тарасова. Этих арен Олимпиады-80 больше нет

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова много лет зарегистрирована в Фейсбуке, но практически там не бывает. По крайней мере, не пишет. Кроме одного раза, 18 мая 2017 года. В те дни общественность бурно обсуждала снос исторической ограды Стадиона юных пионеров – и голос нашего фигурного катания не выдержала.

«Именно это место в Москве нужно было уничтожить? Твари, не имеющие памяти, не имеющие уважения к истории родного города, уважения к славному началу нашего советского и российского олимпийского движения!? Почему не умеем беречь? Почему умеем разрушать? Это место было намоленное. На стадионе была и есть церковь, мы там хореографией занимались и молились на наших педагогов, которые дали нам профессию, а мы дали другим профессию и молились за наше счастье!!! Мы жили там, это был наш дом! Эти городские пришельцы думают повыкидывать нашу жизнь и работу. Выгнали фанатов, разломали и уничтожили детский стадион. Безмозглые скоты! Временщики! Падлы и вредители Москвы! Тренер, имеющей заслуги перед отечеством, Татьяна Анатольевна Тарасова. Простите что не смогла защитить этот кусок РОДИНЫ!»

Вторая часть нашего проекта «Медведь прошёл», где мы пытаемся отыскать в Москве 2020 года следы олимпийской Москвы 1980 года, продолжит тему полностью исчезнувших арен. Кроме стрельбища в Мытищах, о печальной судьбе которого мы рассказали в первой части, были стёрты с лица земли почти соседи – находившиеся по разные стороны Ленинградского шоссе Стадион юных пионеров (СЮП) и Малая спортивная арена «Динамо».



Три года назад Тарасова выступила ярко, но в пустоту. К этому моменту стадиона де-факто не существовало уже пару лет, и речь шла только о том, удастся ли сохранить историческую ограду 1946 года и два мозаичных панно 1964 года. В итоге ограду не отбили, а панно удалось; их можно увидеть в открытой в прошлом году пешеходной зоне отдыха около метро «Динамо», неподалёку от места своего многолетнего нахождения. А там, где занимались спортом ещё до революции, теперь жилые и офисные многоэтажные здания.



Олимпиада-80 была для СЮПа событием, конечно, значимым, но далеко не определяющим в его длинном пути. Достаточно сказать, что первые спортивные активности тут зафиксированы в 1895 (!) году, про стадион упомянули Ильф и Петров в «Двенадцати стульях», а в 1955 году там был сдан первый в СССР каток с искусственным льдом (что фактически заложило основу будущих больших побед нашего фигурного катания).

Что касается Олимпиады, то там проходил турнир по хоккею на траве. И именно на этой арене женская сборная СССР завоевала бронзовые медали (первый и единственный раз). Могли бы и претендовать и на золото, но в ключевом матче со сборной Зимбабве при счёте 0:2 Валентина Заздравных из Андижана не забила пенальти, и дожать африканок (правда, почти сплошь белокожих) не удалось.



Сюжет победы зимбабвиек на Играх-80, кстати, вряд ли чем-то уступит знаменитой истории сборной Дании на футбольном Евро-92. За месяц с небольшим до начала Игр они и понятия не имели, что поедут в Москву, но из-за бойкота Олимпиады западными странами появились вакансии. Девушки не были профессиональными игроками в хоккей, летели в СССР на грузовом самолёте, а для игры на искусственной траве у них даже не было специальной обуви.

В общем, если это не сюжет для сценария, то я даже не знаю.

После развала СССР спорткомплекс, пусть постепенно ветшая и не получая крупные соревнования, функционировал довольно долго, и «отжимать» лакомый кусок в центре Москвы начали только к середине нулевых. При принятии решения о сносе говорили о сохранении какого-то спортивного назначения у части застраиваемой площади, но все понимали, что разговоры эти – ритуальные, не более. Сначала снесли велотрек, а потом постепенно и всё остальное. 35-летие Олимпиады-80 СЮП все-таки встретил, а вот до 40-летия уже не дожил. От легендарного места остались только исторические панно.

В отличие от СЮПа, Малую спортивную арену «Динамо» публично никак не защищали и снесли без шума и пыли в 2012 году в рамках глобальной реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо». Хотя арена тоже с историей и своим особым характером.

МСА «Динамо» изначально была построена в 1940 году, к Играм-80 имела две трибуны на 10 тысяч человек и тоже повидала на своём веку немало. Достаточно сказать, что на ней олимпийскую бронзу-80 выиграла мужская сборная СССР по хоккею на траве (и тоже первую и единственную за всю историю этого вида спорта), а в марте 1990 года на этом поле прошла торжественная церемония прощания с ушедшим из жизни легендарным Львом Яшиным.



В наши дни единственное, что может напомнить о существовании этого объекта – аллея фонтанов и клумб, десятки лет находившаяся в этом месте. Фонтанчики функционируют и, как говорится, спасибо и на том.

Это был очередной материал нашего олимпийского проекта «Медведь прошёл». До 3 августа (дня, когда состоялась торжественная церемония закрытия Игр-80) мы будем рассказывать об оставшихся следах проведения в столице нашей страны этого грандиозного события. Читайте по ссылке наши истории, смотрите актуальные фото. К следующему юбилею таких следов явно будет ещё меньше.