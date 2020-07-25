Погиб великий борец Иваницкий. Он пережил блокаду и никогда не проигрывал иностранцам

В Рузском районе Подмосковья случилась трагедия. Во время похода за грибами утонул великий борец, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Александр Иваницкий. Он был великим борцом и человеком с поразительной судьбой: пережил блокаду Ленинграда, пришёл в спортзал болезным мальчиком, а потом не проиграл ни одного поединка иностранным борцам и даже не отдал им ни одного балла! А после завершения карьеры Александр Владимирович построил спортивное телевидение практически в том виде, в котором мы его знаем сейчас.
«Дай мне глоточек»
Судьба постоянно испытывала Александра Иваницкого. Он родился в Донецкой области, но вместе с семьёй в раннем детстве переехал в Ленинград.
Именно там и застала его война.
Чуть более двух лет назад Иваницкий в эфире телеканала ОТР, посвящённом итогам Олимпийских игр – 2018 в Пхёнхчане, говорил о флаге и гимне, подводил итоги, переживал за Южную Корею, экономику которой подорвало столь масштабное событие. Но самыми пронзительными были его слова о войне.
«Мне было четыре года, когда я оказался в блокаде. Я помню всё, день за днём, мы с братом в тёмной комнатушке, окна заклеены полосками бумаги, на столе коптилка.
Мама была бойцом гражданской обороны, она приходила с дежурства и варила щи из листов капусты, которые даже скотине не давали. После того, как кусочек хлеба резали ножом, вторым ножом счищали хлебную плёночку…
Когда мы попали в колонну, которая эвакуировала мирных жителей, у отца не оказалось удостоверения, разрешающего проезд. Спасибо солдатам, которые увидели в машине под брезентом детей и выпустили нас…
Мы с трудом нашли избу, куда нас пустили переночевать. Хозяйка освободила место на печке, где мы устроились рядом с её детьми, и накормила нас щами. Отец посмотрел на меня и попросил: «Дай мне глоточек, пожалуйста». Те его глаза и те слова навсегда врезались мне в память…», – рассказывал Иваницкий.
Фото: РИА Новости
От малокровия до олимпийского золота
Иваницкие пережили страшную войну. Юрий, брат Александра стал инженером-строителем, а сам он решил пойти в спорт. Казалось бы, какой спорт, когда будущий борец после блокады страдал от малокровия? Но… В 17 лет, не умея ни подтянуться, ни отжаться, он пересилил себя и пришёл в борцовский зал.
Он попал к тренеру Сергею Преображенскому, во время войны оборонявшему Ленинград. Александр Иваницкий спустя короткое время уже отлично проявил себя в самбо, став чемпионом города среди юношей. А когда Преображенского позвали работать в Москву, тренер взял с собой и ученика. Он стал для Иваницкого не просто тренером, но и наставником, опекуном, учителем.
Именно Преображенский слепил из Иваницкого могучего и умного атлета, который взорвал супертяжёлый вес в вольной борьбе. Стройный, сильный – он совсем не походил на тех борцов, который выходили на ковёр в этой категории. Иваницкий разыгрывал схватки, заранее просчитывая действия соперников.
С 1962 по 1966 годы он не проиграл ни одной схватки! За это время Александр четыре раза стал чемпионом мира и выиграл Олимпиаду в Токио. За место в сборной Иваницкий поборол будущего трёхкратного триумфатора Олимпиад Александра Медведя. Великий борец!
В 1967-м он ушёл из спорта. Был смешной эпизод на Олимпиаде-1968 в Мехико, куда Иваницкий ездил уже в качестве комсомольского вожака и занимался культурным досугом спортсменов. Его уговорили съездить в кинотеатр посмотреть порнофильм.
«Полсотни советских граждан уселись в зале. На экране что-то греческое. Кульминация: она в пеньюаре у окна, луна, звезды, ветер колышет занавеску. Не угадывается даже силуэт. Проходит время – та же сцена. Я понимаю, что пошел по второму кругу, весь «порнофильм» – в этом», – рассказывал он «Спорт-Экспрессу».
А когда фильм закончился, Иваницкий произнёс фразу «Советские граждане, на выход». За эту фразу он получил по полной программе.
Фото: РИА Новости
Создатель спортивного телевидения
Но через пять лет его простили, назначив руководителем спортивной редакции Гостелерадио СССР.
Именно его глазами весь мир видел Олимпийские игры 1980 в Москве. Именно Иваницкий в корне изменил показ всех видов спорта, он внедрил в режиссёрский обиход понятие крупного плана, эмоции и закрепил за каждым видом спорта «своего» режиссёра.
При этом сам Иваницкий, получивший образование журналиста, в телевизионном показе специалистом не был – он учился с нуля. Но он сумел показать спорт иначе, задав совершенно новый стандарт.
Иваницкий писал книги, в которых рассказывал массу интересных деталей. Собирал коллекцию живописи, которая началась с продажи «Волги» и покупки картины, напомнившей ему о родной деревне. Он вёл здоровый образ жизни, регулярно ходил за грибами.
«Помню, шесть часов без присяду на тридцатиградусной жаре собирал грибы. Грязный, потный, уставший. Но 250 белых в корзины сложил!» – говорил великий борец.
К сожалению, очередной поход за грибами стал для него последним.
Александру Иваницкому было 82 года.
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