«Оказался не в том месте». Как великий Попов едва не погиб от рук продавца арбузов

Несмотря на успехи российского плавания в последние годы, пока никто из современных чемпионов не может сравниться с великим Александром Поповым. Четыре олимпийских золота, шесть побед на чемпионатах мира, 21 триумф на первенствах Европы. В России его обожали, а в мире – уважали и побаивались. Даже американцы и австралийцы учились у Попова.



К 25 годам у него были и победы, и репутация, и доход, но его жизнь едва не оборвал продавец арбузов на одной из московских улиц. Александр получил удар ножом в бок, а потом ещё и камнем по затылку. Раненого спортсмена едва успели привезти в больницу. Всё могло закончиться трагедией, но Попов выкарабкался, вернулся в плавание и ещё раз добрался до вершины.

«Я больше не буду бегать. Никогда». Вдохновляющая история российской бегуньи Мастерковой Как разочароваться и бросить всё, а потом вернуться и выиграть два золота Олимпиады.

Волгоградская школа

Попов пришёл в плавание довольно поздно – в семь лет. Более того, поначалу он даже боялся воды. Мало кто тогда мог представить, что из мальчишки вырастет пловец-чемпион. Однако всё изменил переезд из Свердловской области в Волгоград, где на тот момент была прекрасная школа плавания. А повзрослев, Александр поступил в Волгоградский государственный институт физической культуры и вскоре познакомился с тренером Геннадием Турецким.



Попов тогда специализировался на плавании на спине, а Турецкий предложил ему изменить правила игры и попробовать силы в вольном стиле. Решение стало прорывным. На первом же чемпионате Европы, в котором Александр участвовал, он выиграл сразу три золотые медали.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Я – русский, а не австралиец»

Олимпиада в Барселоне в 1992 году стала триумфом для Попова. На россиянина давили разговорами о том, что ему уже 21 год и в таком возрасте Игры в Испании наверняка станут его единственным шансом выиграть что-то серьёзное в этой жизни. Александр нервничал и переживал, понимая, что в этом соображении есть логика, ведь в те годы в плавании многие талантливые пловцы действительно заканчивали карьеру в очень раннем возрасте.



Но Попов справился. Он выиграл две золотые медали на дистанции 50 и 100 метров вольным стилем, а потом добавил к ним два серебра в эстафетах. После окончания Олимпиады тренер спортсмена Геннадий Турецкий уехал жить и работать в Австралию, а вскоре за наставником последовал и сам Попов. Некоторые горячие головы стали упрекать его в отсутствии патриотизма. Однако спустя годы спортсмен по возвращении в России всё объяснил.



«Я русский. У меня здесь родители, друзья. Австралия – прекрасная страна, но там все чужие. Были, есть и будут. А здесь мы дома, здесь наша земля. Берём, копаемся, сажаем, облагораживаем, делаем лучше», – эмоционально отметил двукратный олимпийский чемпион.

Как советский матрос стал первым лыжным королём. Удивительная история Владимира Кузина Сенсационного чемпиона из СССР награждал лично король Швеции, а главный соперник был так впечатлён, что отдал в подарок свои лыжи.

Разочаровал президента США

Попов не просто не бросил плавание после Олимпиады в Барселоне – он целых 10 лет доминировал и безоговорочно считался самым быстрым пловцом планеты. На Игры в Атланте в



1996 году он ехал одним из фаворитов. Почему одним из? Дело в том, что в Америке развернули информационную войны против русского спортсмена. Местные СМИ всячески пиарили своего любимца Гэри Холла, который, по их мнению, должен был разорвать дерзкого Попова.



На трибуны финального заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем пришёл даже президент США Билл Клинтон. И Попов его разочаровал! Никакой Гэри Холл не помешал россиянину выиграть очередное золото на глазах переполненных трибун. И вместо долгожданного американского гимна Клинтону и компании пришлось слушать российский.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Драматичный московский вечер

В Атланте Попов выиграл ещё одно золото, что делало его к 25 годам четырёхкратным олимпийским чемпионом. Казалось, что жизнь удалась. Тем более что Александр не собирался сбавлять темп и планировал принять участие ещё как минимум в одной Олимпиаде.



В конце августа 1996 года он приехал в отпуск из Австралии в Москву. Одним прекрасным столичным вечером Попов вместе с другом Леонидом провожал двух девушек до метро. В какой-то момент они проходили мимо палаток уличной торговли, где продавец арбузов сказал что-то нелицеприятное в адрес девушек.



Попов с другом не могли остаться в стороне и попросили торговца извиниться, однако вместо этого завязалась драка. Леониду разбили лицо и порезали руку, а Александр получил удар ножом в бок, а затем и камнем по затылку.

Олимпийская сказка биатлониста Редькина. Аутсайдер, чудом попавший на Игры, добыл золото Вышел на старт от безысходности и выиграл! Но ни советского, ни российского гимна в честь победы не услышал.

«Нападение с ножом меня отрезвило»

Девушки не оставили ребят в беде и быстро поймали попутку, на которой довезли пострадавших в больницу. У Попова диагностировали серьёзные травмы, было повреждено лёгкое. Жизнь Александра спасал именитый хирург Автандил Манвелидзе, позже признавшийся, что большую роль в сохранении жизни сыграло то, что Попов имел очень тренированный организм.

«Я оказался не в том месте не в то время и не с теми людьми. Я об этом уже и забыл. На самом деле эта ситуация меня отрезвила и дала мне повод задуматься, сделать правильные шаги в жизни», – рассказывал позже пловец.



Попов не любит вспоминать ту историю по понятным причинам и не готов оценивать, как бы сложилась его дальнейшая карьера, не будь того инцидента. Но даже после такой тяжёлой травмы Александр вернулся в спорт, стал серебряным призёром Олимпиады в Сиднее, а потом ещё трижды выиграл золото чемпионата мира.



Ему предлагали австралийское гражданство, большие деньги и по слухам даже собирались назвать улицу его честь. Но получили отказ со следующими словами: «Я не продамся никому даже за миллионы долларов. Моей родиной была и будет Россия».