А жив ли Родченков? После бегства из России он каждый раз появляется в новом облике

Перед выходом своей книги беглый профессор Григорий Родченков в очередной раз бахнул по российскому спорту излюбленным методом – через британские СМИ. На телеканале BBC вышло интервью, в котором человек, представленный, как Родченков, призывает отстранить Россию от Олимпиады в Токио. Но идентифицировать говорящего невозможно.

Родченков шантажировал невинных спортсменов? Неоднозначное расследование НТВ Авторы фильма «Мутная ВАДА» уверены, что во всём виноваты Родченков и Америка. Даже базу данных московской лаборатории взломали из США.

Внешность бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории хорошо известна по тем фотографиям, которые уже давно гуляют по всем средствам массовой информации. На каких-то кадрах он с привычными пробирками в руках, на каких-то – рядом с высокопоставленными чиновниками (и не только спортивными). Но сам Родченков выглядит на всех фотографиях одинаково: кучерявая седоватая шевелюра, густые усы, очки.

Фото: РИА Новости

Однако после побега из России в 2016-м профессор ни разу не предстал в своём привычном облике. На днях он (или кто-то другой) впервые за 10 месяцев дал интервью телеканалу ВВС.



Человек, представившийся Родченковым, говорил с журналистом через Zoom из неизвестного места в США. Говорил по-английски с произношением в стиле знаменитого «Лет ми спик фром май харт» в исполнении Виталия Мутко. Лицо его было закрыто шарфом и солнцезащитными очками. Он был одет в клетчатую рубашку, а его головной убор напоминал не то распределяющую шляпу из «Гарри Поттера», не то банную шапку. Человека, бомбившего российский спорт и призывавшего к запрету нашим спортсменам выступать в Токио, идентифицировать невозможно. Иными словами, нет никаких доказательств, что под платком именно скандальный профессор, а не актёр, зачитывающие нужные реплики с акцентом с телесуфлёра.

Фото: bbc

До этого Родченков показывался в публичном пространстве также совершенно неузнаваемым.



В день открытия Игр-2018 в Пхёнчхане в студии канала CBS сидел типичный американец – зачёсанные назад тёмно-русые волосы, изменившееся лицо без малейшего намёка на усы, подбородок с ямочкой, совершенно другие нос и брови. В прессе появилась информация, что Родченков сделал пластическую операцию, а потому нечего удивляться, что он так не похож на себя.

Фото: cbsnews.com

Никаких вопросов – абсолютно не похож. Но где доказательства, что это действительно тот самый Родченков, который одной рукой топил спортсменов в грязи, а другой героически вытаскивал (или наоборот)? Эксперты по пластическим операциям и мимике так и не смогли понять, профессор это с изменённой внешностью или нет. Голос? Похож, но изобразить его нетрудно.



Через месяц Родченков дал интервью любимому ВВС. Теперь в балаклаве и тёмных очках. Идентифицировать говорящего было совершенно невозможно.

Фото: bbc

Вот и все публичные появления бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории после побега в США.



Родченков (или человек, который выдаёт его за себя) много говорил, выплёскивал ненависть на Россию. Но если бы это делал тот самый страдающий от шизофрении гениальный химик с седоватыми кудрями и густыми усами, это выглядело бы убедительнее. С той точки зрения, что заявления делает действительно Родченков, а не кто-то другой.



Так что возникает резонный вопрос – жив ли вообще Григорий Родченков или перед нами мошенничество невероятных масштабов, как сказал в последнем интервью про российский спорт загадочный человек с закрытым лицом?

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