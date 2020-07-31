«Мишку можно не декоммунизировать». Где ещё остались олимпийские символы Москвы-80

«Я выросла в Олимпийской деревне, — рассказывает «Чемпионату» 35-летняя Мария Вавилова. – И могу точно сказать, что о прошедшей Олимпиаде нам никогда ничего особо не напоминало. Есть памятный камень, в спорткомплексе на входе стоит Мишка. Недавно заново отстроили парк, там появилась какая-то символика. Пожалуй, всё». Эта история от коренной жительницы знаменитого микрорайона, построенного специально для гостей Игр-80, хорошо описывает общую ситуацию с олимпийскими артефактами в российской столице. Что-то, конечно, осталось, но в глаза не бросается и якорными символами города их не назвать даже с натяжкой.

Как не парадоксально это прозвучит, только спустя неделю после старта проекта «Медведь прошёл» мы подошли к обещанной цели в буквальном её прочтении – поиску следов проведения Олимпиады-80. Нет, речь не о спортивных аренах, о которых речь уже заходила и ещё зайдёт – целых, реконструируемых или полностью исчезнувших – эти «следы» видимы без поисков и подразумеваются по умолчанию. Мы хотели найти случайные свидетельства на улицах – кольца, логотипы, изображения Олимпийского Мишки, наконец.

И вот с этим есть проблемы. Безусловно, Москва как самый крупный в Европе мегаполис живёт на полной скорости и не обязан носиться со стариной 40-летней давности. Но когда даже на территории, где на протяжении полутора месяцев жили, общались, грустили и веселились несколько тысяч олимпийцев из 80 стран мира (мы про Олимпийскую деревню), собственно о факте напоминает лишь по сути одна памятная стела с тяжело читаемыми буквами и не всегда заметная из-за парковки автомобилей – это всё равно немного грустновато. Говорят, когда-то на стене здания напротив был олимпийский лозунг ««Citius, Altius, Fortius!», но его давно закрасили.

Есть ещё парк Олимпийской деревни – его тоже строили к Играм, но из-за не самого удобного географического положения он постепенно приходил в запустение, пока городские власти решили его не возродить. В 2016 году место заново открылось, он очень уютный, в нём используется фирменный стиль и навигация в тематике Олимпиады-80, однако увы – это новодел. Мишка, так сказать, ненастоящий – даже без оригинальных колец на поясе. Хоть и, бесспорно, симпатичный и задающий тон всему интерьеру.

А вот что по-настоящему аутентичное и дышит прошедшим временем – это мозаичные панно с пиктограммами, которые были обнаружены строителями в 2015 году во время реконструкции перехода на Проспекте Мира рядом со спорткомплексом «Олимпийский». Ну, как обнаружены. Обнаружены – и тут же снова погребены под аналогичными торговыми павильонами, от которых их спасали. На сегодняшний день из восьми оригинальных декоративных мозаик видны только три. Остальные полностью или частично закрыты ларьками (а часть безвозвратно уничтожены еще в 90-е). Городские активисты пытались достучаться до руководства Гормоста, но получили лишь ответ, что «указанная мозаика не является объектом культурного или исторического наследия России».

Пожалуй, другие знаки и символы Олимпиады-80 в будничном пространстве города можно найти разве что случайно и без известной истории их появления – как, например, железная ограда в Спасоглинищевском переулке на Китай-городе. Единственная возможная зацепка – неподалёку от этого места полвека располагалась редакция газеты «Советский спорт». А кто её заказывал, зачем, по какой причине именно здесь – теперь уже вряд ли узнать.

Как ни странно, но за пределами МКАД и странах бывшего СССР иной раз можно найти гораздо более выпуклые свидетельства Олимпиады-80, чем в эпицентре. В московском регионе Гран-при однозначно принадлежит Подольску, который был последним городом на пути эстафеты олимпийского огня. Огонь здесь побывал 17 июля, за два дня до церемонии открытия, и даже переночевал.

«Мы с сержантом находились у огня, а вокруг здания несли дежурство десантники, — рассказывал газете «Подольский рабочий» заслуженный тренер России по боксу Владимир Грымзин. – Часа в четыре утра ко мне подошел один из них: «Можно посмотреть, что это за огонь такой?». Удовлетворив свое любопытство, десантник пошел обратно в оцепление. Не прошло и минуты, как я услышал грохот и звон разбитого стекла. Выхватываю пистолет, выскакиваю в холл, а там – зрелище не для слабонервных. То ли от бессонной ночи, а может, потому что с утра над землей стелился туман и видимость была плохой, десантник стал выходить не через двери, а прямо сквозь стекло. И ведь прошел, подтвердив пробивную репутацию этого рода войск. Утром начальник областной милиции, передавая огонь столичным коллегам, перекрестился. Тогда это выглядело странно, но, честно говоря, я его очень хорошо понимал».

А на память Подольску остался максимально узнаваемый логотип, поставленный на пути следования эстафеты огня. Причём что важно – логотип явно не заброшенный, а периодически подновляемый.

Отдельный жанр – следы глобального события, которые остались в самых разных уголках некогда единой 1/6 части суши – причём даже в тех, в которых, казалось, их оставаться не должно. Скажем, в Эстонии и Украине, в которых действуют законы о декоммунизации. В Таллине, как известно, проходил олимпийский турнир по парусному спорту, а в Киеве – отдельные матчи футбольного турнира. Казалось бы, какая связь между политикой и олимпийскими символами? Ну, придраться можно, если прочитать описание эмблемы от её официального автора Владимира Арсентьева: «красный цвет линий, звезды и колец – передаёт официальный цвет советской государственной символики».

Тем не менее, и 40 лет спустя в столице Эстонии олимпийский логотип Москвы-80 остаётся стоять на месте. На месте и чаша олимпийского огня с гравировокй на трех языках – русском, английском и эстонском. Два года назад её отреставрировали и убирать исторические надписи не стали. Сам парусный центр тоже продолжает существовать, но к большому спорту отношения практически не имеет. Сейчас это, скорее, офисно-развлекательный центр.

В современном Киеве крупное изображение, символизирующее Спасскую башню Кремля, конечно, вряд ли бы не привлекло чьего-то нездорового внимания – если уж несколько лет назад какие-то странные люди разрушили деревянную фигуру Олимпийского Мишки, мирно стоявшего с самого 1980-го у гостиницы «Лыбидь». Справедливости ради, осуждение общественности было почти единодушным, но, судя по гугл-картам, статую до сих пор так и не восстановили (хотя руководство отеля вроде бы обещало это сделать).

Деревянные Мишки сильно отличали столицу Украины от других городов, имевших отношение к Олимпиаде-80. Их создали на киевском комбинате «Художник», и стоила каждая скульптура очень прилично – около двух тысяч рублей (примерно половина цены самого доступного автомобиля СССР – «Запорожца»). Поставили их у въездов в город, и несколько из них сохранились до сих пор (правда, у некоторых, видимо, на всякий случай на груди пририсован украинский флаг). Власти подтвердили, что под действие закона о декоммунизации Мишки не попадают, так что, хочется верить, им уготован ещё не один юбилей.

Сложно посчитать оставшееся количество всех медведей, колец, пиктограмм и логотипов, которые можно найти в самых неожиданных местах бывшего СССР. Очевидно, с каждой новой круглой датой их будет становиться всё меньше. И чем больше проходит времени, чем больше граждан некогда одного пространства разделяют границы, политические и религиозные взгляды, тем большие эмоции будет вызывать обычный нарисованный медведь. Особенно если его найти в максимально неожиданном месте.

Как, скажем, художественное граффити Мишки в киргизском городе Ош – трудно себе представить, что спустя столько лет символ Олимпиады-80 может остаться где-то ещё южнее и ещё дальше. «Это дом в центре города, — рассказала журналистка Екатерина Иващенко, автор этого фото. – Его точно не снесут».

Мишка, живи. Мы тебя ещё вспомним.

Это был очередной материал олимпийского проекта «Чемпионата» — «Медведь прошёл». До 3 августа (дня, когда состоялась торжественная церемония закрытия Игр-80) мы продолжим рассказывать об оставшихся следах этого грандиозного события. Читайте по ссылке наши истории, смотрите актуальные и архивные фото. К следующему юбилею своими глазами увидеть эти следы будет ещё сложнее.