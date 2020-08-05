Три года назад в Чувашии нашли допинговый центр зла. Однако спортсменов начали оправдывать

А вот подставившие всех врачи пока даже не отстранены от работы.

Как стало известно «Чемпионату», дисциплинарная антидопинговая комиссия РУСАДА полностью оправдала троих легкоатлетов из Чебоксар. Это первые рассмотренные дела в рамках одного огромного процесса, которое можно назвать «РУСАДА против Чувашии» и которое тянется уже больше года. А подставившие всех врачи даже не отстранены от работы.

«Не fake news»

Вкратце напомним суть дела. С 2017 по 2019 год РУСАДА в ходе своего расследования выявила более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из училищ олимпийского резерва в Чебоксарах.

Глава РУСАДА Юрий Ганус тогда произнёс очень много громких слов, преподнёс это как победу его ведомства в одной локальной операции. Действительно, так всё и выглядело – настоящим допинговым центром зла на территории России. Количество нарушений зашкаливало. В деле были замешаны даже несовершеннолетние спортсмены, которым сопровождавшие их врачи назначали внутривенные инъекции, превышающие разрешённые нормы.



В правительстве Чувашии назвали расследование РУСАДА фейком, на что Ганус практически тут же ответил, что «это история не fake news». Более того, руководитель РУСАДА рассказал о чувашском расследовании в интервью «Экип», помимо других громких заявлений. Правда, имён конкретных спортсменов он не назвал.



Тогдашний глава республики Михаил Игнатьев выводов нашего антидопингового агентства не признал и предложил создать независимую комиссию, которая внимательно рассмотрела бы все обстоятельства дела. Комиссия была создана, возглавил её известный спортивный юрист Артём Пацев.

«Во всём виноваты врачи»

Комиссия выявила вину врачей, осуществлявших медицинское сопровождение спортсменов. Интересно, что медики вообще не относились к спортивному заведению, а подчинялись Минздраву Чувашии.

Пацев: в Чувашии зафиксированы многочисленные нарушения антидопинговых правил

«Основным выводом расследования является то, что мы увидели многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые сводятся к применению запрещённого метода. Это стало следствием безалаберности медицинских сотрудников из-за их необразованности и безответственности», – заявил Пацев в ноябре 2019 года, комментируя итоги работы комиссии.



Юрий Ганус заявил, что не признает эти выводы, поскольку комиссия была создана по инициативе правительства Чувашии, которое, по его мнению, не заинтересовано в поиске виновных.

Невиновны, но бесправны

Дело, наконец, дошло до слушаний. Первые пять дел были рассмотрены 4 августа.



Их итоги – трое спортсменов полностью оправданы, двое получили минимальные сроки наказания, причём у одного этот срок уже истёк, а у другого истечёт в сентябре.



«По трём делам спортсмены были полностью оправданы, при этом они целый год были отстранены от возможности полноценно тренироваться, заниматься своей работой. К сожалению, в России нет практики подачи иска к РУСАДА, ведь считается, что в их отношении шло объективное разбирательство», – рассказала «Чемпионату» представитель спортсменов Анна Анцелиович.



Она, кстати, некоторое время исполняла обязанности руководителя РУСАДА, а теперь защищает клиентов от обвинений со стороны своей бывшей организации.

Когда будут рассмотрены другие дела?

«РУСАДА обещала, что в ближайшее время. Нам были важны первые дела, чтобы комиссия начала слушания и поняла позицию обвинения и защиты. К сожалению, прецедентной практики у комиссии нет, все дела разбираются отдельно, но мы рассчитываем, что предыдущие решения будут приняты во внимание.



Мы боремся за то, чтобы как можно быстрее были рассмотрены дела группы несовершеннолетних спортсменов, которые должны быть полностью оправданы со снятием временного отстранения. В корне неверно считать, что они сознательно шли на нарушение правил, как и другие спортсмены. Речь идёт о вине и халатности медиков.



Именно поэтому мы призывали РУСАДА не давать комментарии в прессе, а информация была противоречивая, где-то говорилось даже о переливании крови и введении запрещённых субстанций, что абсолютно не соответствует действительности.

В Чувашии не слышали о пояснениях главы РУСАДА своего скандального интервью

Но руководство РУСАДА, видимо, было очень довольно проведённым расследованием и хотело показать результат своей работы. В годовых отчётах РУСАДА это дело подавалось как очень громкое. А выхлоп получился совсем не тот, как рассчитывали в агентстве», – сказала Анцелиович.



Она добавила также, что к виновным врачам, которые признались в назначении запрещённого метода, до сих пор не применено никаких санкций.