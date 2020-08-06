«Настучал по печени всей команде». Как спорт помог актёру Иншакову «подняться» в 90-х

Он сдружился с Высоцким из-за карате и играл в хоккей с Путиным. Поговаривали, что даже в тайных боях участвовал.

Александр Иншаков – один из главных творцов яркого отечественного кино. Не факт, что вы с ходу вспомните его актёрские работы, но дело и не в них. Иншаков – главный русский кинокаскадёр: он ставил и исполнял трюки и сцены единоборств почти в 200 фильмах, основал гильдию каскадёров. А ещё придумал и спродюсировал сериал «Бригада», в котором один из героев был его прототипом.

Если говорить сленгом из «Бригады», то в 90-х именно спортивное прошлое помогло Иншакову «подняться», ведь он был классным гимнастом и боксёром, сдружился с Высоцким из-за карате, а ещё, как поговаривали, принимал участие в тайных боях.

Фото: РИА Новости

«Уложил всю команду по гимнастике»

Александр родился в Москве в 1947-м в семье Ивана и Зои Иншаковых. Его отец был учителем физкультуры в школе. Неудивительно, что и сына к спорту приобщал. Впрочем, тогда жизнь была лучшим мотиватором.

«Послевоенное время, жили в бараке в одной комнате 12 квадратов – все удобства, в том числе и вода, были на улице. Дома только свет – и что там делать? Целыми днями с пацанами на улице проводили. Играли в прятки, салки, были всё время в движении. И однажды сосед – здоровый мускулистый мужик – позвал нас в секцию гимнастики, чтобы на улице не слоняться», – рассказывал Иншаков в интервью «Железному миру».

Фото: РИА Новости

Он быстро втянулся в этот вид спорта, которому в итоге отдал 15 лет. Но параллельно Иншаков несколько лет посещал и секцию бокса. Ни тому, ни другому тренеру не говорил о совмещении, пока всё случайно не выяснилось: тренеры и юный спортсмен оказались в одном месте, и каждый из наставников напомнил, во сколько тренировка.

Пришлось выбирать, и выбор пал на гимнастику. Иншаков выполнял разряд за разрядом, получил звание мастера спорта и приглашение на всесоюзный сбор сильнейших гимнастов в Подольске.

Фото: РИА Новости

«Старшие парни прознали, что я занимался боксом, и пригласили после вечерней тренировки на спарринг. Они же уже могучими были, силищи немерено. Но я настучал им по печени – уложил всю старшую команду, а тренеры мне настучали по башке, поскольку утром никто не мог заниматься», – говорил будущий каскадёр.

«Палец травмировал, сотрясение мозга получил»

Из гимнастики Иншаков ушёл из-за двух травм, которые случились одна за другой.

На одной из тренировок во время вертушки на перекладине, когда Александр был в высшей точке, планка просто лопнула под пальцами.

«Меня вынесло, ударился очень больно, – говорил о том эпизоде Иншаков. – Палец травмировал, сотрясение мозга получил, плечо выбил. Когда потихоньку всё зажило, пришёл на тренировку, делал упражнение на кольцах, и в этом время лопнул трос. Я на одной руке повис и сильно повредил плечо. Это был сигнал к тому, чтобы заняться чем-то другим».

Иншаков полностью восстановился, а потом пошёл к друзьям в секцию вольной борьбы и дзюдо.

«Когда я после гимнастики пришёл в борьбу, мне показалось, что люди там ничего не делают. Физика и растяжка у меня были сумасшедшими. Помню, меня в дзюдо брали на растяжку на болевой, а я в шпагат уходил. Брали на руку на болевой, а я практически одной прямой рукой соперника переворачивал – сила нечеловеческая в гимнастике развивалась», – вспоминал спортсмен.

«Хотел охранников вырубить, а потом осенило»

Потом в его жизнь пришло диковинное для СССР карате, а первым тренером стал легендарный Алексей Штурмин. Иншаков со своей фантастической спортивной подготовкой быстро добился огромных успехов.

На первом чемпионате Москвы, который прошёл в построенной к Олимпиаде арене «Дружба» в декабре 1979 года, Иншаков стал вторым в категории до 80 кг, уступив в финале Виктору Кузнецову, но при этом выиграл абсолютную категорию.

Фото: РИА Новости

На трибунах «Дружбы» за Иншакова болел Владимир Высоцкий, который после только что показанного по советскому телевидению сериала «Место встречи изменить нельзя» был на пике популярности. Высоцкого и Иншакова познакомил Штурмин. Поэт, бард, актёр иногда приходил на тренировки каратистов и пробовал освоить некоторые приёмы.

«Я был уже в кимоно – бой скоро, когда ко мне кто-то подбежал, и сказал, что Высоцкого с женой и сыном не пускают в «Дружбу». Бросился в вестибюль прямо в спортивной одежде. Действительно, стоит Володя с семьёй, а два милиционера не пускают его в зал – не положено! Я им втолковываю, что это сам Высоцкий, а в ответ слышу, что не знают такого. Хотел уже вырубить их парой ударов, всё равно потом никто бы не узнал, в кимоно потом попробуй найди, но тут меня осенило: «Идиоты, это же Глеб Жеглов!» Потом слышал, как Володя за меня на трибунах болел», – говорил Иншаков.

Кино, айкидо, смешанные единоборства, хоккей

После того, как Юрий Андропов запретил карате, а в уголовный кодекс СССР была внесена статья 219, в которой обучение этому восточному единоборству каралось реальным тюремным сроком до пяти лет, Иншаков сосредоточился на кино.

Хотя поговаривали, что Александр участвует в подпольных боях. Ну чем не Фил из сериала «Бригада», который в начале 2000-х вышел на экраны российского ТВ?

Иншаков сначала участвовал в массовых сценах, а на съёмках фильма «Санта-Эсперанса» ассистент по актёрам Галина Бабичева заметила блестяще подготовленного молодого человека, который мог делать любые трюки. Так и началась кинокарьера Александра Иншакова – карьера каскадёра, постановщика трюков, актёра, продюсера и режиссёра. Уже в 1991 году он создал Ассоциацию каскадёров России.

Иншаков по видео изучил айкидо, овладев этим боевым искусством настолько тонко, что восхитились даже приехавшие проводить специальный семинар японцы. Часть каких-то приёмов он брал из фильмов со Стивеном Сигалом, которого в одном из интервью назвал «средненьким мастером», но умелым постановщиком боевых сцен.

Иншаков был одним из основателей смешанных единоборств в России и однажды возил команду в Бразилию. Там его подопечные выиграли все поединки у местных бойцов.

Уже в солидном возрасте каскадёр встал на коньки и взял в руки клюшку – он играл в Ночной хоккейной лиге, в том числе и против команды Владимира Путина.

Сейчас Иншакову уже 73, но он до сих пор легко отжимается от брусьев, тягает гантели и штанги и по-прежнему обладает феноменальной реакцией.