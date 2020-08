Родченков – по-прежнему пёс. Лишь у другого хозяина. Интервью на русском всё прояснило

«Enjoyable reading! Thanks indeed, cordially, not sarcastic» («Прекрасное чтение! Искреннее спасибо, без сарказма»), — в своё время написал мне сам Григорий Михайлович Родченков по поводу вот этого текста четырёхлетней давности, где его называют «обезьяной с гранатой». Только-только стало известно, что он начал говорить – и уже было понятно, что говорить он будет только продолжать. Не такой он человек, чтобы сидеть тихо и молчать.

«Гриша – обезьяна с гранатой». Зачем Родченков имитирует безумие Опальный экс-руководитель Российской антидопинговой лаборатории перебрался в США и заговорил. Разоблачений подобного уровня ещё не было.

Спустя четыре с небольшим года российский спорт уже никогда не будет прежним, а Родченков впервые публично заговорил на русском языке. Интервью взяла Александра Владимирова, одна из самых основательных спортивных журналистов России (когда-то Саша даже написала социальный текст для «Чемпионата» о легендарном в советские времена посёлке, принесшем стране не один десяток олимпийских чемпионов, а ныне – почти вымершем банкроте).

Родченков: все российские спортсмены — бенефициары допинговой системы Путина

Я ещё пару раз вернусь к нашей не самой длинной переписке с Г.М. Родченковым – не для того, чтобы показать, что был близок к этой – теперь уже вне всяких сомнений исторической – личности (знаю минимум трёх своих коллег, у которых с ним были гораздо более доверительные отношения). Просто после прочтения этого интервью я, как говорил известный анимационный персонаж, многое понял. А наше личное общение добавляет к этому пониманию несколько красочных штрихов. Понимание наступило вот в чём.

Родченков (пока) жив

После того, как наконец-то вышло его интервью на русском языке, это можно утверждать со всей уверенностью человека, много раз общавшегося с ним лично. Подделать его фирменные выражения и словечки, наверное, невозможно. Говорю «наверное» – так как если предположить, что существует такой механизм, который мало того, что имитирует интонации, но ещё и семантически подбирает нужные идиомы и в верный момент вставляет релевантные воспоминания, то становится немного страшно жить. Да нет, он это, конечно.



Жив – и прекрасно. Было как-то не по себе от осознания, что лежит он где-то в землице на чужбине, а за него кто-то хайли лайкли похожий подписывает бумажки, гримируется и говорит гробовым голосом.

Его жизни вряд ли что-то угрожало

Разумеется, легко такое говорить, будучи мелкой сошкой и не имея доступа к серьёзным делам – этот довод, если что, я сам себе уже сообщил. Однако то, что он может умереть не своей смертью – это навязчивая фобия Григория Михайловича, которую знали все, более-менее близко с ним общавшиеся. Вот что он мне писал в ответ на мой запрос о советских невидимых героях спортивной фармакологии.

«Поищи информацию по Льву Борисовичу Коробочкину, это ключевая фигура перед Олимпиадой-80 в Москве, — писал он мне в одном из писем. – И он осенью вдруг умирает в Адлере! Через два месяца [после Олимпиады]».

Человек многое знал, а потом умер – для него было достаточно. Неудивительно, когда в феврале 2016 года подряд ушли из жизни Вячеслав Синёв и Никита Камаев – в голове Родченкова паззл сложился окончательно.

«А правда, что почти одновременная смерть Камаева и Синёва очень подозрительна?», — не раз, не два и не десять я слышал такие вопросы. Я старался терпеливо рассуждать, что Вячеслав Синёв был во главе РУСАДА в самые первые годы его существования (в конце нулевых годов), давно отошёл от серьёзных дел и, по информации от очень многих людей, был не самым здоровым человеком.

С Камаевым всё совсем странно. Писал книгу о советском и российском допинге? Видимо, настолько опасную, что, кроме хитроумного убийства, не было никаких других рычагов. Слишком много знал? Люди, непосредственно вовлеченные в реализацию проекта «Сочи 2014» — представители Минспорта (Виталий Мутко, Юрий Нагорных, Ирина Родионова, Наталья Желанова, Алексей Великодный и другие) – знали в несколько раз больше. С ними всё в порядке, многие из них продолжают делать успешные управленческие карьеры. Слишком рано и скоропостижно ушёл? 51 год – мужчины на стрессовой работе уходят именно так, и бывает, что и гораздо раньше.



Всё эти доводы довольно хлипкие, если в качестве клея не использовать паранойю.



Получается, достали только без вины виноватого Синёва, не самого важного свидетеля Камаева и планировали отправить к праотцам Родченкова – сначала вытащив его из психушки, отмазав его от уголовного дела, а незадолго до побега выделив ему охранника.



Чёрт возьми, да что же это за спецслужбы такие?! Что это за допинговая империя Путина такая? Такое ощущение, что нас пытаются затянуть в мир абсурдного юмора а-ля «Монти Пайтон».

Путин ничего не знал

Кстати, об уголовном деле, чтобы закрыть которое, по словам Родченкова (а тому сказал Мутко), Путину пришлось ЛИЧНО вмешаться. Тут опять начинаешь сомневаться, настолько ли «допинговая империя Путина» (это, стоит уточнить, название недавно вышедшей книжки нашего героя) была всесильна, как об этом говорит её разрушитель?



Так уж получилось, что много лет назад я был первым журналистом, кто акцентированно написал про это дело, и у меня до сих пор сохранились отдельные материалы по нему. Заглянув туда, на всякий случай напомню: Григория Михайловича не просто выпустили, и на этом всё. Взамен по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» посадили с реальным сроком (в конце концов после кассации дав условный) его сестру, известную в прошлом бегунью, а потом тренера Марину Родченкову. Я даже не про моральную составляющую, а про очередной провал в логике. Что мешало лично Путину просто лично похоронить дело, обойдясь без всяких компрометирующих упоминаний в прессе семьи Родченковых? У меня нет ответа.



По сути, все утверждения нашего борца со злом о том, что президент России курировал и знал о процедурах подмены допинг-проб основываются на частных разговорах с Виталием Мутко (а все мы знаем бывшего министра спорта и бывшего вице-премьера по спорту как человека, который никогда не врёт – даже ради красного словца). Остальное – все эти сравнения со Сталиным и, извините, Гитлером, упоминания про Немцова и Политковскую, будущий Нюрнберг, возвращение на белом коне (хорошо хоть не на «Абрамсе») – всё это лишь правильно расположенные сигнальные огни для публики определённого настроя, а не фактура.



Особенно в этом смысле ироничным звучит обвинительное упоминание в интервью такой штуки, как Freedom Press Index (индекс свободы прессы). Хотя бы потому что друг Родченкова, тот самый безвинно убиенный Никита Камаев, немало сделал для формирования этого индекса, подав в суд на меня и «Чемпионат» за публикацию вот этого интервью ниже. В нём, по версии истца, была опорочена его деловая репутация – хотя там говорились вещи, которые спустя какой-то год будет утверждать и сам Григорий Михайлович. И тут, видимо, тоже лично Путин заставил подать в суд на журналистов.

«Допинг принимают все. Кроме, может быть, Борзаковского» Один из героев скандального немецкого фильма о допинге в России Виталий Степанов дал первое интервью российскому СМИ. Говорить захотел сам.

Он заранее планировал бегство

Как в книге, так и в интервью Родченков не назвал в общем-то ни одной адекватной причины, почему он уехал в конце 2015 года. Камаев с Синёвым были ещё живы, допинговые разборки с WADA только начинались, и их исхода не знал никто. Да, якобы был совет некого человека, который не советовал ему появляться на улице одному, но даже мне (повторюсь, малозначительной личности в масштабах даже этой истории) после выхода нескольких резонансных статей периодически давали такие советы вполне уважаемые люди. Професьон де фуа, как говорится.



Между тем, Родченков в течение считанных дней собирает манатки и тайно улетает в Лос-Анджелес по электронному билету знакомого режиссёра (вот так вот просто звонишь на другой конец света и говоришь: «Купи мне билет, потом всё объясню»). Без особой мотивации – с гарантией будущего трудоустройства от замминистра Юрия Нагорных («мы тебя не бросим»). Без явственных угроз жизни и с выделенным охранником.



Мне кажется – или это называется «давно запланированное бегство»?

Он сознательно лжёт о месте допинга в нашем спорте

Что больше всего во всём этом вызывает раздражение – полное игнорирование Родченковым контекста, окружения, в котором жил, побеждал и проигрывал советский/российский спорт. Российские и советские спортсмены использовали допинг в вакууме, так было издавна, невиноватых среди нет, все они бенефициары системы. И ни одной необходимой сноски о том, что до 2011 года наш спорт существовал вполне в русле общечеловеческой, так сказать, истории – со своими допинговыми провалами, героями и антигероями, злодеями и благородными рыцарями. Всё, что случалось в мировом спорте – так или иначе зеркалилось у нас (и наоборот).



Ничего особо специфического, кроме мелких деталей (например, некого руководителя антидопинговой лаборатории, регулярно составляющего за деньги спортсменам график приема анаболических стероидов, хе-хе). Не понимать этого Родченков не может – интегрирован в систему международного антидопинга он был давно и плотно. Рассказывать ему о том, что творилось, например, в североамериканском спорте 1980-90-х нет смысла – он вполне может написать книгу и на эту тему.

Родченков начал разоблачать допинг в СССР. Но его откровения о США были куда мощнее Как профессор вскрывал допинг в американском спорте 20 лет назад. Без комментариев.

А что случилось в 2011 году? В России якобы придумана и выстроена масштабная система сокрытия и подмен допинг-проб (для верности скажу, что я верю в ёё существование, но не в таких масштабах, как описывает её создатель). Её репетировали три года на более мелких турнирах, и во всей красе применили на Олимпиаде в Сочи. Иными словами, некто создал абсолютное зло, замазал этим злом максимальное число людей (в том числе невиновных), а затем сделал вид, что это зло было всегда, и Карфаген надо до основания разрушить.

«Я был верный пёс системы», — говорит в интервью Григорий Родченков. Это на самом деле хорошая самоидентификация. Пёс – это тот, кто максимально предан своему хозяину и громко лает на чужих вне зависимости от их намерений. Человек, дающий пищу и дом – белое, остальные – чёрное. Так вы и остались таким же псом, Григорий Михайлович. Просто у вас сменился хозяин и будка теперь стоит в хорошем климате. Но цепь осталась.



P.S. Напоследок – чуть-чуть личной паранойи и теории заговора. С 2011 года мне периодически с неизвестной почты и неизвестного телефона начала поступать инсайдерская информация о допинге в российском спорте. В начале 2016 года связь оборвалась. У меня нет никаких доказательств, но по косвенным признакам мне кажется, что за этим стоял исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев (или его доверенное лицо).



Далее цитата из интервью Родченкова: «И я первый сказал Нагорных: «Юрий Дмитриевич, на нас кто-то стучит». Потому что именно в те 2011-2012 годы я почувствовал, что ко мне изменилось отношение вадовских людей. Они ко мне приценивались и присматривались».



«Я был в полном отчаянье после убийства моего друга. Мы выросли в одном дворе, я знал его с 1975 года», — писал мне Родченков о Камаеве в 2016 году. А представьте, Григорий Михайлович, что ваш друг детства – тот, кто на вас и постукивал в ВАДА? И поплатился (если исходить из вашей же уверенности в его насильственной смерти) именно за это?



Как вам будет жить с таким знанием, а?