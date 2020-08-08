«За рекорды заплатил сердцем». Удивительная жизнь тренера Турецкого

Революция в Австралии, тюрьма на Гавайях и смерть в Швейцарии. Почему наставник легендарного Александра Попова не был востребован в России?

7 августа не стало великого тренера по плаванию Геннадия Турецкого. Он скончался от обширного инсульта в Швейцарии, где жил последние 17 лет.

После распада СССР Турецкий покинул родину и обосновался в Австралии. Там он превратил плавание в национальный вид спорта и воспитал целый ряд олимпийских чемпионов. Но его имя всё равно неразрывно связано с Россией, ведь именно Турецкий сделал великим Александра Попова.

И это тот случай, когда тренер и ученик были буквально созданы друг для друга.

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Жёсткий тренер с собственным стилем

Геннадий Турецкий плавал вольным стилем на средние и длинные дистанции и неплохо выглядел на внутренней арене, однако крупных международных успехов так и не добился. Зато на тренерском поприще молодой специалист быстро заявил о себе и уже в 30 лет стал тренером сборной СССР. На Олимпиаде в Сеуле его ученик Геннадий Пригода завоевал личную бронзу и две медали в эстафетах.

Турецкий заслужил репутацию жёсткого тренера: не приветствовал разговоры с подопечными на тренировках, требовал от учеников полного доверия и строго следил за дисциплиной. Многих его образ отпугивал, но те, кто верил в его методы, быстро прибавляли и добивались успеха. Харизматичный наставник активно следил за передовыми тенденциями, изучал популярные методики и постепенно сформировал свой собственный тренерский стиль, больше напоминающий философское учение.

Важнейшей задачей тренера Турецкий считал наведение с учеником «творческого моста». Он был уверен, что максимальные результаты возможны лишь тогда, когда спортсмен идеально понимает и чувствует тренера. Именно такие отношения сложились у Турецкого с его главным учеником – Александром Поповым.

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Секрет побед Попова

Интересно, что один из самых плодотворных тандемов тренер-ученик в истории спорта запросто мог не состояться. Молодой Попов плавал на спине у другого наставника, но Турецкий разглядел в нём потенциал в вольном стиле и буквально перевернул со спины на живот. По признанию тренера, он был уверен в олимпийских победах Попова ещё до начала сотрудничества с ним.

Наслушавшись рассказов старших товарищей, Александр первое время опасался Геннадия Геннадьевича, но быстро убедился, что слухи о его жёсткости преувеличены. Да, он был требовательным и не терпел, когда его не понимают. Но Попов всё понимал с полуслова. Старательность и целеустремлённость молодого ученика вдохновили Турецкого на революционную идею внутреннего ускорения. Её суть: плыть вторую половину спринтерской дистанции быстрее, чем первую.

«На сборе в Алма-Ате я говорю Саше: «Я знаю, как сделать так, чтобы у тебя не было соперников ближайшие десять лет. Нужно проплыть вторую половину быстрее 25 секунд». Через семь месяцев он проплыл второй полтинник за 25,0. Что было дальше – вы знаете сами», — вспоминал Турецкий в интервью «Бизнес-Онлайн».

А дальше Попов не проигрывал в течение семи лет и стал четырёхкратным олимпийским чемпионом.

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Турецкий отвёз пловцов в Италию, чтобы накормить

На Олимпиаде в Барселоне Турецкий возглавлял объединённую команду СНГ. Незадолго до Игр наставник повёз учеников в Италию, но не на сборы, а для того чтобы вдоволь накормить – на родине качественные продукты были в дефиците, а позволить своим ребятам голодать он просто не мог. В итоге пловцы из СНГ в Барселоне добыли 6 золотых и по общему количеству наград уступили только США. Попов первенствовал на самых престижных дистанциях – 100 и 200 м вольным стилем, а Пригода, Пышненко и Мухин, тоже тренировавшиеся у Турецкого, стали олимпийскими чемпионами в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Несмотря на успешное выступление на Олимпиаде, перспективы российского плавания Турецкого не радовали. Условия для подготовки спортсменов шли в разрез с его максимализмом, поэтому после ухода нескольких учеников Геннадий Геннадьевич принял предложение австралийцев и отправился поднимать плавание на Зелёном континенте. Вскоре к нему присоединился и Попов, занявший комнату в общежитии университета Канберры.

Австралийское плавательное чудо

В Австралии Турецкий отработал 10 лет и стал одним из авторов австралийского плавательного чуда. Под руководством российского тренера местные пловцы стали побеждать, а вместе со спортивным успехом пришли популярность и деньги. В Австралии начался настоящий плавательный бум: спортсмены становились суперзвёздами, а секции плавания по всей стране были переполнены.

Главной находкой Турецкого за время работы в Австралии стал Майкл Клим. Как и в случае с Поповым, тренер посоветовал спортсмену сменить стиль. На домашней Олимпиаде в Сиднее Клим стал двукратным чемпионом в эстафетах вольным стилем и завоевал личное серебро в баттерфляе. И Майкл, и многие другие австралийские пловцы не уставали благодарить Турецкого за вклад в их успехи, но в 2002 году австралийская сторона решила прекратить сотрудничество. Олимпиада в Сиднее осталась позади, а за 10 лет методы российского специалиста отлично усвоили местные тренеры.

Кроме того, австралийское плавание хотело откреститься от скандалов вокруг Турецкого, которых накопилось немало.

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Смерть за работой

В августе 1995 года Турецкий был арестован и провёл месяц в тюрьме на Гавайях за то, что укусил пилота самолёта. Спустя семь лет прославленный тренер вновь устроил скандал в небе, что и стало формальной причиной увольнения из университета Канберры. Однако настоящим основанием для расставания с Турецким, вероятно, стала неприятная история, произошедшая годом ранее. Из дома наставника похитили сейф, в котором хранились подаренные ему медали Попова и Клима. Пропажу нашли, но вместе с медалями в сейфе оказались анаболические стероиды. За недостатком улик в хранении допинга его оправдали, но после громкого скандала Турецкий потерял всех ведущих учеников. Всех, кроме Попова.

Александр вместе с тренером сменил Австралию на Швейцарию. Там легендарный Геннадий Турецкий и провёл последние 17 лет своей жизни. Там же и ушёл из жизни в возрасте 71 года.

«Мои спортсмены поставили 48 мировых рекордов, за это я заплатил сердцем. Мне хирурги его разрезали и зашили», — говорил Турецкий в интервью «Советскому спорту».

И это не для красного словца. Турецкий поражал коллег внешним спокойствием в моменты триумфа своих учеников. Все победы и неудачи он переживал глубоко внутри, что не могло не сказываться на здоровье.

Последние годы жизни Геннадий Геннадьевич провёл в кругу семьи, занимаясь любимым делом. Он много путешествовал с семинарами, писал книги, занимался методической работой.

И только жаль, что признанный во всём мире тренерский гений Геннадия Турецкого в России так и остался не до конца востребованным. Его пытались привлечь к работе с российскими пловцами, но требуемых условий создавать не хотели, а поставленные цели казались Турецкому слишком мелкими и неинтересными.

Именно максимализм и нежелание останавливаться на достигнутом когда-то привели его учеников к вершине. Легендарный тренер Турецкий остался верен себе до конца жизни.