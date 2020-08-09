«Женя, давай всё-таки финишируем!» Как Медведева принесла России олимпийское золото

В 2006 году на Олимпийских играх в Турине женская сборная России по лыжным гонкам одержала красивейшую победу в эстафете. По ходу тяжелейшей гонки на высоте 1600 м россиянки были девятыми и отставали почти на 30 секунд, но сумели сотворить сенсацию на двух последних этапах. Закончилось всё воздушными поцелуями.

Состав со скандалом

В Турине сборная России не была фаворитом эстафеты, как много Олимпиад подряд. Правда, за четыре года до этого в Солт-Лейк-Сити сенсационно выиграла сборная Германии, но россиянок тогда не допустили до гонки. Скандал был таким, что тогдашний глава ОКР Леонид Тягачёв грозил увезти всю сборную с Олимпиады.

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В Италию явным лидером сборной приехала Юлия Чепалова. Но в скиатлоне Чепалова оказалась только третьей из наших, финишировав девятой. А третьей довольно неожиданно стала Евгения Медведева, лыжница из группы Николая Лопухова, которая закрепилась в основном составе лишь после декретного отпуска. До этого она то попадала в состав, то вновь отправлялась на самоподготовку к питерскому тренеру Николаю Бондареву. За полгода до Турина Бондарев скоропостижно скончался во время сборов в городе Остров.



Медведева гарантировала себе место в эстафете и отказалась бежать классическую десятку. А Чепалова и на классике стала худшей из наших, проиграв и Ларисе Куркиной, и Наталье Барановой, и Ольге Завьяловой. Последняя, кстати, опередила Чепалову и в скиатлоне.

Фото: Sandra Behne/Getty Images

И что же получалось? В состав эстафеты не попадала Чепалова, двукратная олимпийская чемпионка с фантастическим финишем? Тренерский совет долго и мучительно принимал решение по эстафетной четвёрке. Пять человек на четыре места. Лишней оказалась Завьялова.



Она была обижена и на старшего тренера Александра Грушина, и на главного тренера Елену Вяльбе, и вообще на весь мир. В интервью проекту «На лыжи» Ольга рассказывала, как после эстафеты вышла на вечернюю тренировку и ревела на всю трассу так, что было слышно издалека. Возможно, уже тогда поняла, что шансов на олимпийское золото у неё больше не будет никогда.

Куркина стартует первой… А почему бежит Баранова?

Чепалова в состав попала, но финишный этап ей не доверили – поставили на третий. Накануне гонки она чуть опоздала на собрание и по привычке хотела взять четвёртый номер, но он оказался занят. Финишировать должна была Евгения Медведева.

Фото: РИА Новости

Первый этап, как и по ходу всего сезона, должна была бежать Лариса Куркина, а второй – Наталья Баранова. Но менеджер сборной России Юрий Чарковский во время заполнения заявки на эстафету запутался и поменял девушек местами. Хорошо, что ошибка была обнаружена не на самом старте – лыжницы успели поменяться номерами.

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На фоне этой нервотрёпки во время гонки наших девушек преследовали неудачи. Баранову на одном из подъёмов сбила с ног швейцарка. И место в группе лидеров мгновенно трансформировалось в отставание. Пусть не критичное, но неприятное. С учётом высоты и сложного рельефа Наталье пришлось приложит максимум усилий, чтобы догнать группу, но на финиш сил не хватило.



Лариса Куркина на свой этап убежала девятой с отставанием в 14 секунд, а прибежала восьмой, проигрывая более 25 секунд. Лыжи вообще не держали её на подъёмах, а соперницы подарков не делали. Хотя Куркина в какой-то момент тоже бежала в числе лидеров, но первая же серьёзная «протяжка» оставила наши лыжницу позади с солидным просветом.

Воздушные поцелуи и бессилие Бьорген

Большое отставание, сильнейшие спортсменки на коньковых этапах у других сборных – в такой ситуации надежд на медаль практически не было.



Но что сотворила на своём этапе Чепалова! Она менее чем за половину этапа догнала группу лидеров и держалась рядом с немкой Эви Захенбахер-Штеле, которую в Солт-Лейк-Сити опередила в финале олимпийского спринта. Россиянка «съела» полминуты и пыталась максимально восстановиться для финишного ускорения.



Однако немка ждать не стала. Захенбахер рванула вперёд именно тогда, когда у соперниц не было сил ответить. Чепалова прибежала в группе ближайших преследователей, но отставание составляло около 15 секунд. Юлия сделала главное – она вернула сборную России в число претендентов на медали.

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Оставались последние 5 км, на которых против Евгении Медведевой были норвежка Марит Бьорген, немка Клаудия Кюнцель, итальянка Сабина Вальбуза, шведка Анна Карин Стрёстедт. И эта пятёрка превратилась в настоящий триумф российской лыжницы и всей нашей команды.

Медведева просто летела по трассе, а на предпоследнем подъёме убежала от всех соперниц. Именно в этот момент норвежка Бьорген, впоследствии самая титулованная лыжница в истории, от бессилия практически встала на трассе. Главные фаворитки заняли в эстафете только пятое место, проиграв более 30 секунд.



Никогда – ни до, ни после Турина – Евгения не была в такой фантастической форме, как на заключительном этапе олимпийской эстафеты. Интересно, что четвёртый этап на международных стартах она не бегала никогда! А в Турине уже на финишной прямой стала посылать воздушные поцелуи ревевшим трибунам.



В этот момент комментатор Сергей Курдюков, хотя и понимал, что всё уже решено, начал упрашивать Медведеву: «Женя, Женя, давай всё-таки финишируем сначала!»

Фото: Sandra Behne/Getty Images

Медведева финишировала и попала в объятия подруг по команде. За её спиной Кюнцель каким-то невероятным спуртом опередила Вальбузу.



Свои медали в Турине Евгения Медведева посвятила скончавшемуся тренеру Николаю Бондареву.



Та эстафетная победа пока остаётся последней для женской сборной России на Олимпийских играх.