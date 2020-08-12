Первый чемпион мира по шахматам попал в психбольницу, проиграв в Москве. Трагедия Стейница

Гениальные спортсмены нередко оказываются неоднозначными личностями в обычной жизни. Первый официальный чемпион мира в истории шахмат Вильгельм Стейниц был как раз из таких людей. Он видел всё – блеск, жуткую нищету, победы и поражения, трагическую потерю близких. Его жизнь оборвалась в психиатрической больнице ровно 120 лет назад, 12 августа 1900 года.
Родом из гетто
Когда мы слышим слово «гетто», то обычно представляем бедный криминальный район в Америке, наполненный чернокожими парнями с пистолетами. Стейниц родился в еврейском гетто в Праге. И хотя чернокожие ребята с пистолетами там не бегали, нищета в том районе была ужасной. Вольф (имя Вильгельм он получил позже) был 13-м ребёнком в семье. Понятно, что главной задачей родителей было банально прокормить детей.
Но Стейниц был всё-таки выходцем из еврейской семьи, где даже в таких условиях уделяли большое внимание образование. Отец Йозеф увидел в сыне талант шахматиста и всячески одобрял это увлечение. Это помогало и в математике, поэтому Стейница отправили в Вену учиться в политехнической школе.
Деньги на ставках и до свидания, учёба
Именно в Вене Стейниц поменял имя Вольф на Вильгельм. Ему так просто больше нравилось. Вместо занятий он вместе с другими студентами зависал в кафе, где зарабатывал на ставках на шахматные партии. Зачастую он ставил на самого себя и обыгрывал всех подряд. Так молодой парень понял, что на шахматах можно заработать деньги и даже не надо гробить здоровье на заводах и фабриках.
В политехнической школе тоже подумали, что Стейницу лучше сосредоточиться на чём-то другом и отчислили его за неуспеваемость. Так у Вильгельма началась новая интересная жизнь с множеством путешествий.
Стейниц опередил время
Лондон, Нью-Йорк, Баден-Баден – где он только не выигрывал турниры. И вот пришло время сделать следующий шаг и побороться за то, за что ещё никогда не боролся в истории шахмат. За официальный титул чемпиона мира.
Фото: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images
Стейниц опередил время. Он разработал учение о позиционной игре, которое сменило романтическую комбинационную игру в шахматах, доминирующую на протяжении долгого времени. Это была настоящая революция. Одним из немногих, кто мог бы что-то противопоставить Стейницу, был Иоганн Цукерторт. С ним они и сыграли матч за звание первого чемпиона мира в 1886 году.
Эксперты отмечали, что Стейниц каким-то образом обладал даром предвидения и с удивительной точностью предугадывал будущие комбинации соперника. Так и победил! А потом ещё несколько раз защитил свой титул. Всё это продолжалось вплоть до 1894 года, когда с Вильгельмом начали происходить странные вещи.
Семейная драма и жуткая депрессия
В 1894 году Стейниц уступил титул чемпиона мира Эммануилу Ласкеру. Главной причиной поражения было не то, что он вдруг разучился играть и потерял талант. Дело было в том, что незадолго до этого он сначала потерял 18-летнюю дочь, а затем скончалась и его любимая жена. Глубокая депрессия, стресс – он просто не мог сконцентрироваться на шахматах. Вильгельм параллельно выпускал шахматный журнал, но и с ним пришлось покончить. Семейная драма затмила вообще всё.
Спустя некоторое время Стейницу показалось, что он пришёл в себя. И он тут же попросил Ласкера о матче-реванше. Тот согласился, а встреча должна была состояться в Москве. Стейниц вчистую проиграл Ласкеру, но решил остаться в России, рассчитывая заработать денег на проведении сеансов и консультаций по шахматам.
Психиатрическая лечебница
Для того чтобы надиктовать текст для выступлений и консультаций, Вильгельм пригласил в номер отеля стенографистку. Женщина сразу заподозрила неладное. Стейниц время от времени высовывал голову в форточку и никак не объяснял, зачем это делал. И постоянно бормотал что-то про себя, не замечая, что в помещении есть кто-то ещё. Стенографистка обратилась к администрации гостиницы с просьбой разобраться в поведении странного мужчины.
К Стейницу вызывали врача, который уговорил того бесплатно пройти курс лечения в московской психиатрической больнице. Удивительно, но заставлять или принуждать шахматиста не пришлось. Видимо, Вильгельм сам понимал, что с ним что-то не так.
Никто не верил, что он великий шахматист
На тот момент Стейниц в целом сохранял адекватность и не был похож на других постояльцев больницы, который называли себя «Наполеонами» или «Александрами
Македонскими». Врачам было приятно с ним работать, несмотря на его временные помешательства. Однако никто из них не верил, что перед ними великий шахматист, чемпион мира.
Совершенно случайно разговор коллег услышал молодой врач и начинающий шахматист. И решил проверить, действительно ли слегка сумасшедший мужчина умеет играть в шахматы. Стейниц снял ладью с доски, дав тем самым фору оппоненту. Врач начал ещё больше сомневаться, что перед ним действительно чемпион мира. Но затем Вильгельм легко выиграл три партии и убедил доктора, что он действительно тот, за кого себя выдаёт.
К Стейницу резко поменялось отношение, и менее через месяц он уже уехал домой в Америку, куда переехал в середине своей карьеры. Он вернулся в бедность и нищету, жить было просто не на что, потому что, кроме шахмат, он не умел ни на чём зарабатывать, а сделать это в США было непросто.
У него случился очередной срыв, и Стейниц снова попал в психбольницу. На этот раз в Нью-Йорке. Американские врачи не смогли найти нужный подход к гению. Великий шахматист умер в возрасте 64 лет.
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