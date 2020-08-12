Государство оплатило штраф за нарушения легкоатлетов. Теперь заживём?

Минспорта РФ выделило субсидию на развитие вида спорта Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Эта субсидия покрывает в том числе и сумму штрафа в 6,31 млн долларов, наложенного World Athletics. Теперь осталось только перевести деньги на счёт международной федерации до 15 августа, и наша лёгкая атлетика заживёт?
Перевод денег на счёт ВФЛА со стороны Минспорта означает, что это государственные деньги, а речь идёт о сотнях миллионов рублей. Государство признало, что нужны какие-то действия, чтобы как-то выводить российскую лёгкую атлетику из кризисного состояния. И признало многочисленные нарушения правил, совершённые нашими легкоатлетами и их руководством, доигравшимися до миллионных штрафов.
Вся ситуация напоминает какой-то мафиозный сюжет с угрозами и ультиматумами. На ВФЛА наложили штраф и назначили дедлайн, до которого этот штраф должен быть оплачен. За несколько дней до истечения срока началась странная игра под названием «А давай посмотрим, насколько серьёзны их намерения и не будем платить вовремя?» Как будто за пять лет, в течение которых ВФЛА выведена из состава международной федерации, ничего не было понятно.
Получили новый дедлайн и ультиматум: не заплатите штраф – будете немедленно выброшены из состава World Athletics без всяких переговоров и уговоров. В любом случае заплатили, стоило ещё немного надавить.
Технически платить должен Евгений Юрченко, подавший в отставку с поста президента ВФЛА 13 июля, но так и не ушедший. Оказалось, что юридическая процедура права подписи не оставляет других вариантов, кроме как вернуть на пост главы нашей лёгкой атлетики случайного человека. У него осталось не так и много времени, чтобы осуществить платёж к 15 августа.
Назначение на должность генерального секретаря ВФЛА директора по спорту ОКР Андрея Конокотина говорит о том, что за выделенными государством деньгами нужно проследить. ОКР весной выделял ВФЛА 20 млн рублей на решение текущих финансовых вопросов, о чём «Чемпионату» говорил президент ОКР Станислав Поздняков. Но расчёты со спортсменами за выступление на российских стартах (за ту же «Русскую зиму»), видимо, в текущие вопросы не входили.
И что будет дальше? Вероятно, возобновится выдача нейтрального статуса отдельным российским спортсменам, которые после этого получат возможность выступать на коммерческих стартах текущего сезона. И больше ничего. Жизнь в нейтральном статусе за сотни миллионов (до следующего штрафа) – это и есть развитие вида спорта?
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