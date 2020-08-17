«Петтер забыл терапевтическое исключение оформить». У лыжника Нортуга нашли наркотики

Самый драйвовый и весёлый лыжник мира Петтер Нортуг снова вляпался в историю. Ему уже приходилось сидеть в тюрьме после Олимпиады в Сочи – целых 50 дней, но сейчас срок может быть гораздо серьёзнее. Норвежца остановила дорожная полиция за превышение скорости. И почему-то отправилась к Нортугу домой, где были найдены наркотики. И что теперь ему грозит?

У Петтера Нортуга нашли наркотики

«Я совершил большую ошибку»

Норвежец, который известен своим эпатажным поведением на лыжной трассе и за её пределами, тут же написал пост в «Инстаграме» с извинениями и признался, что понимает всю серьёзность преступления. И даже готов к уголовной ответственности.



«Я совершил большую ошибку. Меня остановила дорожная полиция. Я слишком быстро ехал. Меня отправили на тестирование, и полиция нашла у меня дома небольшое количество наркотиков. Это кокаин. Очень переживаю за своё будущее. Мне очень жаль тех, кого я опять разочаровал. Знаю, что будет возбуждено уголовное дело. Я возьму всю ответственность на себя», – пообещал Нортуг.

Кокаин для себя, но всё равно тюрьма?

Сразу было понятно, что полиция не просто так поехала домой к Нортугу. Если бы речь шла исключительно о превышении скорости, то он отделался бы обычным штрафом. Очевидно, полицейский, остановивший его, заподозрил, что олимпийский чемпион находится под действием каких-то веществ.



В доме лыжника было найдено 10 граммов кокаина. По норвежским меркам это немного. Считается, что такое количество используется для личного применения, а не на продажу. И наказание за это предусмотрено очень лёгкое. Обычно речь идёт об общественных работах.



Но если будет доказано, что Нортуг управлял автомобилем под воздействием кокаина, ситуация поменяется кардинально. Норвежский таблоид VG уже поделился информацией, что Петтеру предъявлены три обвинения — в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, превышении скорости и хранении наркотиков.

Это подтвердила представитель прокуратуры Восточного полицейского округа Силье Бергсхолм. Ожидается, что результаты анализа крови лыжника будут известны в течение двух недель.

Чемпионы без тормозов Известные спортсмены, как и все люди, пользуются автомобилями, ездят по дорогам общего пользования и иногда попадают в аварии.

Тюрьма после Сочи-2014

Это не первый залёт для легендарного спортсмена. Через несколько месяцев после окончания Олимпиады в Сочи, где Петтер остался без медалей, он попал в серьёзную автомобильную аварию в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате пассажир в машине норвежца сломал ключицу. Нортуг решился скрыться с места аварии, но его довольно быстро нашли и обвинили в преступлении.



Конечно, он потом принёс извинения, но осенью того же года суд приговорил его к 50 дням лишения свободы и крупному денежному штрафу. Нортуг не стал оспаривать это решение, а потом триумфально вернулся в лыжный спорт, выиграв четыре золота на чемпионате мира в Фалуне. И в этом весь Петтер! Он куражился на трассе и за её пределами, сам создавал себе проблемы и героически их решал.

«Русские терпеть не могут проигрывать». Легендарный Нортуг – откровенно о лыжных гонках Скандальный чемпион из Норвегии ставит себя выше Большунова, не представляет мировой спорт без России и рассуждает о препаратах от астмы.

«Это же лекарство от астмы»

Читатели «Чемпионата» активно обсуждали новость про Нортуга, причём скорее иронизировали, чем злорадствовали.



«Это же лекарство от астмы. Понимать надо».



«Ну в Норвегии наказание за это где-то два подзатыльника».



«Русские хакеры подкинули».



«Надо было сказать, что это снег. Прокатило бы».



«Терапевтическое исключение забыл оформить».

Чуда не случилось: Нортуг — король Кубка мира Петтер Нортуг выиграл лыжный мини-тур в Фалуне и стал обладателем Кубка мира, Александров Легков занял второе место, Дарио Колонья — третий.

«Покажу Нортугу, как отдыхать по-русски»

Российские лыжники не отвернулись от норвежца в трудную минуту. Олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что по-прежнему считает Петтера своим другом и ждёт в гости.



«Надеюсь, Нортуг выберется из этой ситуации. Парень весёлый, хороший и профессиональный во всех сферах. Может, адреналина было мало. Всегда жду Петтера в гости, пусть приезжает, покажу ему, как по-русски надо отдыхать и гулять. Пойдём с ним побегаем кросс, в баню сходим. Ни в коем случае не стал относиться к Нортугу хуже. Он для меня остаётся приятелем, которого уважаю».

В схожем ключе высказались Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин, которые дружно сделали предположение, что норвежцу не хватало адреналина в жизни после завершения карьеры. Возможно, так оно и было. Яркого и весёлого Нортуга действительно жалко, но, судя по всему, ответить за преступление ему придётся. И, вероятно, ответить серьёзно.