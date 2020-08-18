Великий злодей мирового спорта. Главные выходки легендарного Ронни О’Салливана

17 августа Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру. Он – самый талантливый снукерист современности и в то же время один из самых неоднозначных персонажей в мире спорта. Им восхищаются и его ненавидят одновременно. Ронни может поразить всех фантастической игрой в начале партии, а потом снять ботинки и играть в грязных носках.



Он бьёт судей, издевается над соперниками, курит марихуану и остаётся лучшим в своём деле. О’Салливан – плохой парень, которому позволено больше, чем другим.

Ронни О'Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру

Вся семья в тюрьме

Причина сложного характера у таких «злодеев» часто скрываются в детских годах. Ронни не является исключением. Отца будущего чемпиона посадили в тюрьму в 1992 году за убийство мужчины после ссоры в баре. Изначально его приговорили к пожизненному заключению, но потом смягчили наказание и выпустили через 18 лет.



Ронни не бросал отца, постоянно ходил к нему на свидания и позже признавался, что продолжал карьеру в снукере ради того, чтобы отец радовался его успехам и имел смысл жизни. Он даже организовал выставочные матчи на территории тюрьмы.



Мама О’Салливана также отмотала срок, но её дело было безобиднее. Она распространяла эротические материалы и злостно не платила налоги. Что говорить, сам Ронни в 1996 году получил условный срок, когда накинулся на одного из организаторов турнира по снукеру. Яблоко от яблони.



Ронни постоянно страдал от депрессии, заливал боль алкоголем, обожал марихуану, лишался водительских прав за пьяную езду. Позже он нанял психолога, который следил за переменами в его состоянии, но это не мешало ему продолжать эпатировать всех своими выходками.

Фото: instagram.com/ronnie

«Полетишь со мной в Лондон?»

Несмотря на то что он был несколько раз женат, Ронни мог заигрывать с женщинами прямо во время соревнований. Однажды он начал «клеить» польскую журналистку, когда та задавала ему вопросы в прямом эфире. Девушка смеялась и, похоже, была не против уехать с ним в Лондон.



«А ты ничего, я бы забрал тебя с собой в Лондон. Полетишь со мной в Лондон? Тебе там понравится! Такая очаровательная молодая леди! Как тебе моё предложение? А?»

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Играл без обуви и завязывал шнурки на столе

Снукер считается элитным видом спорта, где неукоснительно соблюдается традиции, сложившиеся десятилетиями. Красивые брюки, рубашка, жилетка, до блеска вычищенные туфли – всё это незаменимые элементы игры. Не говоря уже о манерах, которые соответствуют манерам на приёме у королевы.



Ронни не просто ставил под сомнение все эти традиции и нормы, а откровенно плевал на них. Он обругал судью, когда тот попросил его заправить рубашку в брюки. Он ставил ногу прямо на игровой стол, чтобы ему было легче завязать шнурки перед ударом. Однажды он вообще снял ботинки и играл босиком, заявив, что его ногам требовалось больше воздуха.

Издевательства над соперниками

На чемпионате мира 1996 года О’Салливан в матче против канадца Алена Робиду внезапно начал играть левой рукой, хотя всегда считался правшой. Ронни к тому моменту выигрывал, и канадец обвинил его в неуважении. Мол, издевается над ним и показывает, что может победить даже левой рукой.



Ронни ответил, что играет левой лучше, чем канадец рабочей правой. Конечно, после такого его вызывали на дисциплинарные слушания, где заставили показать, что он играет левой рукой так же круто, как правой. О’Салливан без проблем это сделал, после чего все обвинения были сняты.



В другой раз в игре против Питера Эбдона он смеялся над соперником в течение нескольких минут. Дело в том, что Питер не смог забить лёгкий шар и набрал мизерное количество очков за пять минут игры. Ронни за те же пять минут сделал самый быстрый в истории снукера максимум по количеству очков.

Тёр кием между ног и уходил с игры

В полуфинале чемпионата мира 2013 года против Джареда Трампа Ронни постоянно тёр кий между ног в перерывах между ударами. Пикантность ситуации была в том, что судьёй была женщина Микаэла Табб, которая не понимала, что происходит или не хотела понимать. Она сделала замечание Ронни, на что тот ещё раз провёл кием между ног.



На чемпионате Великобритании 2006 года О’Салливан был в плохом настроении и проигрывал матч Стивену Хендри. Но проигрывал с небольшим счётом и имел все шансы отыграться. Однако у Ронни случился нервный срыв, и он просто взял и ушёл из зала на глазах недоумевающей публики, соперника и судьи. На следующий день он сказал, что ему просто стало скучно и захотелось пойти домой посмотреть телевизор.

И всё-таки он гений

Тёмные страницы биографии навсегда останутся в памяти у болельщиков и ненавистников Ронни. В последние годы он немного успокоился, но почему-то есть уверенность, что скоро старина О’Салливан сделает что-то, о чём будут говорить все. Потому что он и есть снукер. Даже те, кто никогда не интересовался бильярдом, слышали про Ронни О’Салливана – великого злодея мирового спорта.

Фото: Visual China Group via Getty Images

Он шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион «Мастерс», обладатель Тройной короны, уже член снукерного Зала славы, обладатель всевозможных рекордов. Да, Ронни остаётся гением и творит при этом безумные поступки. Но разве не ради таких людей мы обожаем спорт и включаем телевизор?