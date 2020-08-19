«Ещё полчаса, и мне конец». История великого альпиниста, покорившего Эверест без кислорода

Райнхольд Месснер обожал быть там, куда не ступала нога человека. Но за это приходилось платить высокую цену.

Ровно 40 лет назад выдающийся итальянский альпинист Райнхольд Месснер совершил один из своих безумных поступков. Он первым в истории взошёл на Эверест в одиночку, да ещё и без кислородного баллона. Восхождение совпало с сезоном муссонов, но даже это не остановило экстремала.



Ему нравилось делать то, чего никто не делал. Адреналин и чувство опасности – то, что двигало Месснера на протяжении всей жизни. Иногда за это приходилось платить слишком высокую цену.

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Никто не знал, что он делает

Райнхольд родился и вырос в удивительном по красоте Южном Тироле в Италии. Прекрасные Доломитовые Альпы покорили его с детства, и он с удовольствием занимался скалолазанием. Ещё в студенческие годы Месснер начал совершать серьёзные восхождения. Причём делал он это весьма нетипично.

Большинство альпинистов берут с собой огромное количество коммуникационного оборудования, потому что им важно поддерживать контакт с родными и близкими, а также с телевизионщиками, чтобы получить свою минуту славы. Это нормальное желание амбициозного человека. Многим важно, чтобы друзья видели их по телевизору и восхищались их геройствами.



Но только не для Месснера. У него всегда и во всём был свой путь. Ему нравилось быть там, куда не ступала нога человека. И чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Поэтому никто не знал, где он и что делает в данный момент. В какой-то степени Райнхольд делал это для того, чтобы родные не переживали лишний раз. А в какой-то степени ему было просто наплевать на возможную славу и известность. Не такой он человек.

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Безумные рекорды

Месснер установил рекорд, в который сложно поверить. Он первым в истории человечества покорил все 14 восьмитысячников мира – горных вершин высотой более 8000 метров. А тот факт, что некоторые из них он покорил в одиночку и без кислородного баллона, поражает ещё сильнее.



Когда 20 августа 1980 года он взобрался на Эверест без чьей-либо помощи, то настолько устал, что даже не чувствовал никакого момента торжественности. Просто очередной день в горах. Ничего особенного.



Он вообще ненавидит сидеть дома. После покорения восьмитысячников Райнхольд решил заняться покорением пустынь. Он пересекал Антарктиду и Гренландию, достигал Северного и Южного полюсов, проходил полностью пустыню Гоби. И даже побывал на нашем Алтае.



Месснеру сейчас 75 лет, и это для него не повод расслабиться на пенсии и наконец-то устроиться поудобнее на диване перед телевизором. Он по-прежнему путешествует по горам, посещает лагеря высочайших вершин мира и не думает останавливаться.

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Трагедия с братом и обморожение пальцев

Однако не всё и не всегда получалось идеально. Трагедии в альпинизме на столь высоком в прямом смысле уровне порой неизбежны. В 1970 году во время спуска с вершины Нанга-Парбата в лавине погиб его родной брат Гюнтер, а сам Райнхольд получил сильное обморожение пальцев на ногах. В итоге шесть из них пришлось ампутировать. А тело брата было найдено лишь спустя 35 лет пакистанскими альпинистами…

В 1972 году трагедией завершилось ещё одно восхождение Месснера на гору Манаслу в Гималаях. Там он потерял своего напарника по связке. Конечно, Райнхольд сильно переживал эти моменты, но принимал опыт и шёл дальше.

Слишком сильно он был одержим тем, что делает. Полностью избежать рисков в таком деле невозможно, и он это прекрасно понимал и осознавал последствия.

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«Ещё полчаса и мне конец»

То, что для кого-то является безумием, для Месснера было нормой жизни. Как сходить в магазин за хлебом. Однако даже у таких, казалось бы, стальных людей случаются моменты, когда они находятся на грани. После восхождения на Эверест без кислородного баллона Райнхольд написал книгу «Хрустальный горизонт», где ярко описал свои эмоции.

«Опускаюсь на снег, тяжёлый, как камень. Отдохнуть бы хоть самую малость, забыть обо всём на свете. Но здесь не отдыхают. Я выработан и опустошён до предела. Ещё полчаса и мне конец. От усталости не только отяжелело тело, но и мозг отказывается перерабатывать воспринимаемое. Что, уже вечер? Нет, сейчас 16 часов. Пора уходить…»