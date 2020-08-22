Американские бейсболисты смогут помочь русским чемпионам? В США подали в суд на Родченкова

Может ли судебный процесс в гражданском суде США, который России вообще не касается, помочь дисквалифицированным российским спортсменам? Ответ на этот вопрос и должен дать суд. Американские спортсмены поставили под сомнение методику обнаружения допинга, которую изобрёл в 2011-м бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Благодаря этой методике были дисквалифицированы около четырёх десятков россиян.

«Кто вообще использует этот стероид в 2020-м?»

Два американских бейсболиста Кент Эммануэль и Трез Баррера попались на ничтожной концентрации в допинг-пробах древнего запрещённого стероида оралтуринабола. Его активно использовали ещё в ГДР.



Концентрация, действительно, была настолько ничтожной, что по правилам ВАДА оба спортсмена вообще ни в чём не виновны. Но антидопинговый комитет главной бейсбольной лиги на основании собственных правил наложил на игроков серьёзное наказание – по 80 матчей дисквалификации. А это гигантская потеря денег.

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Спортсмены решили отстаивать свои права и пошли в гражданский суд. По их мнению, методика профессора Родченкова не позволяет точно определить, когда именно запрещённое вещество попало в организм. Но методика при этом настолько точна, что позволяет уловить ничтожные метаболиты стероида даже спустя годы после его применения.



«Кто вообще использует этот стероид в 2020-м? Я понятия не имею, как он попал в мой организм. Более того, теперь я верю парням, которые клялись, что никогда не использовали допинг, а их при этом жестоко угнетали в прессе», – возмутился Кент Эммануэль.

«Это самый тупой стероид в мире»

Ассоциация игроков MLB потребовала изменить правила, повысить пороговый лимит оралтуринабола и вообще разобраться в ситуации.



Учёные находят всё больше подтверждений, что оралтуринабол может оставаться в организме не просто несколько месяцев, а несколько лет. Бейсболисты справедливо отмечают, что, возможно, они съели что-то такое в школе, а обнаружилось это только сейчас. Справедлива ли в таком случае дисквалификация за допинг? Ответ очевиден.



Игрок «Цинциннати» Буг Пауэлл, также попавшийся на оралтуринаболе, жёстко описал то, что с ним случилось:



«Это самый тупой стероид в мире. Не имеет вообще никакого смысла его применять. Меня обозвали лжецом и очернили имя за то, что я никогда не делал и за то, что абсолютно бессмысленно было делать. А теперь спортсмены не спят по ночам и ищут ответы на вопросы».

Как это поможет России?

Решение суда будет решающим для американских бейсболистов. Но может помочь и России. Если спортсмены смогут предоставить убедительные доказательства того, что метод Родченкова находит метаболиты оралтуринабола, который применялся несколько лет назад, появится зацепка и у остальных.

Чемпионка мира по лёгкой атлетике Чернова дисквалифицирована за допинг

В том числе и у российских чемпионов и призёров Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, победителей и призёров чемпионатов мира и Европы, попавшихся на этом стероиде. Среди тех, кто получил дисквалификации – Анна Чичерова, Татьяна Лебедева, Татьяна Чернова, Мария Абакумова, Дарья Пищальникова и многие другие.



Конечно, даже положительное для бейсболистов решение суда нельзя напрямую использовать для защиты. Но иногда достаточно сделать первый шаг.