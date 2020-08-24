Чемпионат России по лёгкой атлетике прошёл на разбитой дорожке. Это дно или ещё нет?

Пока в мире проходят этапы «Бриллиантовой лиги», в которых российские легкоатлеты не могут участвовать, Всероссийская федерация лёгкой атлетики провела свои соревнования. Мемориал братьев Знаменских и в его рамках чемпионат России в беге на 10 000 м прошли в Смоленске. На стадионе, где была разбита первая дорожка. Это и есть развитие лёгкой атлетики, на которое выделило деньги министерства спорта?

Вы куда засунули старейший турнир?

Мемориал братьев Знаменских обычно собирал очень сильный состав и проводился с очень хорошими призовыми. В прошлом году в Жуковский приехали олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира. Конечно, сравнивать сложно, ведь в июле 2019 года не было никакой пандемии.



В Жуковском, родном для главного тренера сборной России Юрия Борзаковского, мемориал был запланирован и на этот раз, но две недели назад перенесён в Смоленск. Причиной переноса была названа неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Подмосковье.



Турнир, который привлекал хороших спонсоров и звёздных участников, отправили подальше от традиционного места проведения.

Лучший стадион в России. Без вариантов

Соревнования прошли на стадионе Смоленской академии физической культуры и спорта.

Этот стадион — лучшая легкоатлетическая арена в стране. Стадион, у которого половина дорожек просто разбита, но их кое-как залатали и закрасили. Про секторы для прыжков и метаний можно даже не говорить. И так ведь сойдёт?



Светлана Абрамова, новый спортивный директор ВФЛА, личный тренер чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, хотела отменить турнир, но в итоге согласилась на компромиссный вариант.

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Все беговые дисциплины в группе выносливости прошли без первой и второй дорожек, а забег на 800 м с общего старта!



Дистанцию для забега на 10 000 м, некоторые участники которого (Владимир Никитин и братья Рыбаковы) собирались бить национальный рекорд, судьи замеряли рулеткой вручную. По третьей дорожке иначе никак. И вместо традиционных 25 кругов спортсмены в итоге бежали 24 с небольшим. Ни о каком рекорде, конечно, и речи не было.

Позор? Да всё прошло достойно!

Организаторы не смогли привлечь к участию в соревнованиях не то что главных звёзд российской лёгкой атлетики, но даже тех, кто в стране на первых-вторых ролях. Многие предпочли остаться на сборах в Новогорске, чем участвовать в таком позоре. Нет, не так – позорище!



Эпидемиологическая обстановка в Подмосковье никак не помешала провести коммерческий мемориал Валерия Абрамова в те же дни, что и смоленские старты.



Легкоатлеты молчать не стали.



«Хотя бы неделю назад-то о чём вообще думали?! Как это назвать?! Хочется ругаться матом… Тот момент, когда дно, казалось бы, уже успешно достигнуто, но оттуда вновь стучат, мол, извольте, можно ещё ниже опуститься. Да, во время такого тяжёлого периода пандемии, после столь постыдных событий в нашем виде спорта в целом чемпионат России решают провести именно так…

Российский легкоатлет – руководству ВФЛА: вы что там все, охренели?

Сначала думал отметить все европейские федерации и знакомых зарубежных атлетов, чтобы посмотрели, как у нас королева спорта встаёт с колен, но потом решил не выносить сор из избы. Хотелось бы задать один простой вопрос нашему спортивному руководству: вы что там все, охренели?» – задал риторический вопрос в своём «инстаграме» победитель недавнего Московского полумарафона Ринас Ахмадеев.



Светлана Абрамова, лишь несколько дней назад занявшая пост спортивного директора ВФЛА, принесла извинения участникам и болельщикам, смотревшим любительскую трансляцию в интернете.



«Эти соревнования без сомнения войдут в историю. Но запомнятся они, к сожалению, не достижениями спортсменов, а тем, что возглавят антирейтинг, став ярким символом того, как делать нельзя и чего быть не должно.



Как лицо, ныне ответственное за данный участок работы, хотела бы принести извинения всем спортсменам и тренерам за испорченную возможность выступить в достойных условиях.



Конечно, мы проведём детальный разбор случившегося. Но суть не в том, чтобы ткнуть в виновных, наказать их. Важно другое — чтобы подобное никогда больше не повторилось. Приложу к этому все возможные на сегодня усилия», – подчеркнула Абрамова в официальном заявлении на сайте ВФЛА.



Но одному человеку всё понравилось. К сожалению, он пока главный в федерации. Дна наша лёгкая атлетика ещё не достигла.

Символ позора. Из российской лёгкой атлетики сбежал даже антикризисный менеджер Дальше – вмешательство с самого верха или печальный конец.

«Смоленск достойно принял эту заявку и в очень сжатые сроки, всего неделя была дана на подготовку, эта подготовка была закончена полностью. Мы очень надеемся, что эти соревнования будут украшением не только вашему городу, но и всей лёгкой атлетике», – радовался в интервью ГТРК «Смоленск» Евгений Юрченко, который не нашёл времени пообщаться со спортсменами.



Наверное, это и есть то развитие лёгкой атлетики, на которое выделило огромные деньги Министерство спорта.