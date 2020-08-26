Ученицу спасла, а сама погибла. Трагедия воздушной гимнастки Елены Кустовой

Сильная и добрая спортсменка скончалась во время обычной тренировки в Москве.

Несколько дней назад в Москве погибла воздушная гимнастка Елена Кустова. Она проводила тренировку по слэклайну (хождение по стропе), во время которой оборудование не выдержало нагрузки. Спортсменка получила травмы, несовместимые с жизнью, и врачи не смогли спасти 37-летнюю женщину, которая проводила тысячи подобных тренировок.

Особую трагичность истории придаёт то, что девять месяцев назад Кустова спасла свою ученицу, пострадавшую при схожих обстоятельствах. Но саму Елену вернуть к жизни уже никто не мог.

В Москве погибла воздушная гимнастка

Оборвавшаяся стропа

Трагедия случилась 18 августа около 19 часов вечера. Опытнейший тренер и одна из лучших в мире специалистов по воздушной гимнастике Елена Кустова проводила очередную тренировку. Она занималась на слэклайне – специальной стропе, которая была натянута между деревьями.

Такие упражнения часто используют лыжники или биатлонисты, когда проводят тренировки на координацию. Но если их задача просто пройти туда (и желательно обратно) и не упасть, то Елена на узкой стропе выполняла сложнейшие упражнения.

Во время нахождения спортсменки на стропе произошло повреждение металлического крепления. Часть оторвавшегося крепления отлетела и нанесла спортсменке травмы, несовместимые с жизнью. Находившиеся с ней на тренировки другие спортсмены вызвали скорую, которая приехала через 10 минут.

Врачи в течение часа проводили реанимационные мероприятия, но в итоге констатировали смерть. Елена сотрудничала с клубом Slacktribe.ru, который организует шоу и тренировки для спортсменов-экстремалов, как новичков, так и профи.

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«Техника безопасности пишется кровью»

Причины, по которым произошёл отказ оборудования, предстоит установить Следственному комитету России. Её клуб проведёт и собственное расследование, пообещал один из его участников Дмитрий Иванов.

«Мы отвезли порванные петли и стропу в следственный комитет. Также мы проведём собственные тесты. С нами уже связались представители ISA (Международной ассоциации слэклайна) – вместе мы постараемся разобраться в ситуации и дать рекомендации по предотвращению таких случаев в будущем. Эта организация собирает все случаи травмирования из-за слэклайна. На основе опыта таких случаев и появляется техника безопасности. К сожалению, она пишется кровью в основном», – отметил Иванов в комментариях к посту о смерти Елены Кустовой в группе во «ВКонтакте».

По его словам, порванная стропа была новой и ни разу не использовалась. Иванов призвал также не распространять непроверенную информации и не строить домыслы о том, что могло привести к трагедии.

«Уехала жить на базу хайлайнеров»

В комментариях на странице Елены Кустовой подписчики до сих пор не могут поверить в её гибель:

«Такого не может быть, Ленка просто уехала жить на базу хайлайнеров, о чём всегда мечтала, там инета нет и телефон не ловит...»

«Это трагедия для всех, кто её знал! Поистине открытый и отзывчивый человек, профессионал своего дела. Лена ты всегда останешься в наших сердцах!»

«Как же так?? Лена невероятно сильная, добрая и отзывчивая, всегда удивляла своей добротой...»

Роковое совпадение

В ноябре прошлого года по роковому совпадению трагедия произошла с ученицей Елены Кустовой Евгенией Асоновой. На соревнованиях в Риге Асонова, выполняя сложнейший трюк, сорвалась с восьмиметровой высоты. Срыв произошёл из-за лопнувшего троса. Организаторы свою вину не признали, а спортсменка осталась инвалидом. Именно Кустова спасла ученицу, оставаясь с ней до тех пор, пока не была организована транспортировка в Москву.

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Елена говорила, что её и Евгению убедительно просили не рассказывать о случившемся, чтобы получить помощь от Федерации воздушной атлетики России. В итоге ФВАС оплатила три недели лечения Асоновой, и на этом помощь прекратилась.

Кустова также постоянно помогала ученице, хотя одна воспитывала дочь Аннабель и трудилась на нескольких работах.

Елена была похоронена 22 августа на Климовском кладбище в Москве.