«Желание услышать гимн – лучший допинг». Сенсационный рекорд советского атлета Паклина

«Наша национальная особенность – быть лучшим в результате не длительного напряжения, а мощного взрывного усилия. Многие войны мы выигрывали по такому сценарию».



Советский прыгун в высоту Игорь Паклин не просто так сравнил спорт с войной. Он не был даже самым талантливым спортсменом в СССР в своём виде, но сумел одержать удивительную победу.



Фантастический прыжок Паклина на 2,41 метра позволил обновить мировой рекорд и до сих пор остаётся лучшим как для Советского Союза, так и для России. А ведь прошло уже 35 лет! Сейчас, когда в спорте рекорды бьются каждый год, это кажется чем-то нереальным.

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Пошёл за братом

Как это часто бывало в советское время, Паклин пришёл в спортивную секцию следом за старшим братом Валерием. Собственно, так начиналась биография многих известных советских спортсменов в 70-х и 80-х годах. Однако девятилетнего Паклина не взяли к тренеру брата Анатолию Вогулю. Кто-то говорит, что было слишком много желающих попасть к нему в секцию, а кто-то считает, что на тот момент юный Игорь был просто недостаточно талантлив.



Паклин попробовал тренировался сам, но мотивации заниматься одному не хватало. Поэтому он решил пойти в секцию к другому тренеру Владимиру Калинину и не ограничивал себя только прыжками в высоту. Он бегал, толкал ядро, пробовал практически всё в лёгкой атлетике. Калинин был добрым и отзывчивым тренером и брал в группу всех, кто хотел к нему попасть.

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Первые успехи

Он не стремился сделать из подопечных великих чемпионов, а просто старался сделать молодых людей покрепче и привить любовь к спорту. Но Паклину всё-таки хотелось большего. Он чувствовал, что может чего-то добиться в прыжках в высоту, и в 15 лет всё же пробился в секцию к Вогулю, который отверг его шестью годами ранее.



И тогда результаты резко пошли в гору. За два года работы с Вогулем Паклин улучшил свой личный рекорд на 33 см – с 1,85 м до 2,18 м! Вогуль был довольно неплохим прыгуном и являлся рекордсменом Киргизии в 60-е годы. Уже тогда у него появлялись первые ученики. Он был потомственным педагогом, так что выбор тренерской карьеры был для него очевиден.



Вогуль прогрессировал вместе со своими подопечными. Позже он признавался, что если бы Паклин к нему попал в 60-е годы, то он не понимал бы, что с ним делать. Но за годы работы у него накопился опыт, специалист изучил немало аналитической литературы и с этим багажом уже мог сделать из удивительно талантливого Паклина большого спортсмена.

Фото: РИА Новости

«По многим параметрам я проигрывал в СССР»

В 20 лет Паклин стал призёром чемпионата СССР и поднял свой личный рекорд до 2,33 м. Потом была победа на Всемирной универсиаде в Эдмонтоне, пятое место на чемпионате мира в Хельсинки. При этом сам спортсмен очень скромно оценивал свои изначальные возможности и объяснял, за счёт чего добивался таких результатов.



«По многим параметрам я проигрывал товарищам по сборной СССР. У Володи Ященко были феноменальные пятикратные прыжки с разбега и с места, другие бежали со скоростью спринтеров. Я всех превосходил лишь в упражнениях со штангой на разгибание толчковой ноги – но это результат тяжёлой многолетней работы. А ещё я занимался восточными единоборствами. Официальная наука мало изучала проблему мгновенного выплеска энергии у человека, а восточные специалисты добились очень интересных успехов».

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Фантастический прыжок и признание IAAF

В 1985 году Паклин выступал на Универсиаде в японском городе Кобе. Советский атлет был одним из претендентов на победу, но золота от него не требовали, да и от высот уровня мирового рекорда (2,40) он был далёк. Хотя сам спортсмен позднее признавался: он чувствовал, что хорошо готов к соревнованиям и понимал, что сегодня может получиться нечто особенное.



И в одной из попыток совершил фантастический прыжок на 2,41 м, которого не ждал никто!



Это был новый мировой рекорд! Да, шведу Патрику Шёбергу и кубинцу Хавьеру Сотомайору впоследствии удалось превзойти этот результат, но больше никому. До сих пор.

А для нашей страны этот рекорд уже стал «вечным» – держится 35 лет.



Та высота была лишь на сантиметр выше достижения советского прыгуна Рудольфа Поварницына, но как же неожиданно состоялся рекорд! Настоящая сенсация для той японской Универсиады.



Через год Паклин выиграл чемпионат Европы, а ещё спустя 12 месяцев стал обладателем медалей двух чемпионатом мира. Но больше так и не приблизится к заветной рекордной высоте.



В конце 80-х Международная федерация лёгкой атлетики выбирала лучшего спортсмена за всю историю существования IAAF. Вторым в списке прыгунов стал именно Игорь Паклин, уступив лишь легендарному Валерию Брумелю.

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В СССР мы были по-другому воспитаны»

После завершения карьеры Паклин пытался заниматься бизнесом, но быстро понял, что это не для него. И вернулся в лёгкую атлетику и сейчас тренирует спортсменов в Севастополе. И с болью наблюдает за тем, что происходит в ВФЛА и не понимает, как российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом.



«Я совершенно убежден в том, что в спорте материальные стимулы менее значимы, нежели моральные, несравнимо. Желание, чтобы после победы прозвучал гимн твоей страны, – лучший допинг. Деньги – второстепенный, даже третьестепенный фактор. Согласился бы ли я выступать в нейтральном статусе? Не знаю. Мы в СССР по-другому были воспитаны. Если согласился бы, то лишь для того, чтоб поехать, выиграть и взойдя на пьедестал, развернуть советский флаг».