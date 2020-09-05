Российский спортсмен умер прямо во время велогонки. У Свешникова не выдержало сердце

Молодой российский спортсмен погиб на крупных международных соревнованиях в Москве. Сердце Павла Свешникова остановилось прямо во время велогонки на треке в Крылатском. Врачи вели отчаянную борьбу за его жизнь, но спасти Павла не удалось. Ему было всего 22 года.

Трагедия на Гран-при Москвы вызвала много вопросов, на которые ещё предстоит найти ответы. Почему молодой тренированный организм не справился с нагрузкой?



Как Свешников получал допуски до участия в соревнованиях, если у него с детства были проблемы с сердцем?

Смерть на треке

Российские гонщики ждали Гран-при Москвы с особым нетерпением. Для многих этот турнир стал первым после длительного перерыва, вызванного коронавирусом. Спортсмены изголодались по стартам и рвались в бой, однако организаторам пришлось завершить соревнования досрочно.



Мужская гонка по очкам шла в штатном режиме до того момента, когда 22-летний Павел Свешников резко потерял скорость и упал на трек. При этом никакого контакта с соперниками, который мог бы спровоцировать падение, заметно не было. К потерявшему сознание гонщику подошли сотрудники медицинской бригады, дежурившей на соревнованиях. Пока врачи пытались оказать Свешникову помощь, гонка ещё продолжалась, но вскоре организаторы решили прервать соревнования. Ещё через несколько минут Павла на носилках доставили в прибывшую по вызову машину реанимации, но все усилия медиков оказались тщетными. В Крылатском произошла страшная трагедия.



«Трагический инцидент на Гран-при Москвы унёс жизнь Павла Свешникова. По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время гонки. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, жизнь спортсмена не удалось спасти. Приносим соболезнования родным и близким гонщика», – говорится в заявлении Федерации велосипедного спорта России.

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Что известно о карьере Павла Свешникова

Павел Свешников представлял известную в велоспорте фамилию. Его дядя Михаил был рекордсменом мира, а двоюродный брат Кирилл завоёвывал медали на чемпионатах мира и Европы. Павел начинал карьеру в родном Выборге, где семь лет тренировался в клубе «Фаворит».



«Это был очень талантливый гонщик, представитель велосипедной династии Свешниковых. Когда выступал на юношеских соревнованиях, выигрывал все основные гонки», — сказал руководитель «Фаворита» Алексей Редаков ТАСС.



Несколько лет назад Свешников перебрался в Москву. Отдельные успехи на внутренней арене у него были, но мечта о взрослой сборной России так и осталась для Павла несбыточной.

Обморок в Омске и запредельный пульс

По предварительному диагнозу, смерть Свешникова наступила в результате остановки сердца. Точную причину трагедии ещё предстоит установить. Наставники сборной России и бывший тренер Павла говорят, что о его проблемах со здоровьем им известно не было. С другой стороны, телеграм-канал Mash, ссылаясь на слова партнёров спортсмена по команде, сообщил, что у Павла с детства были проблемы с сердцем, а перед стартом он жаловался на высокий пульс.



«Он мне перед стартом сказал, что после болезни ещё не восстановился: ноги не едут, а пульс высокий. Отъехали в отрыв из трёх человек, но он вернулся через полкруга и потом потерял сознание», — сказал один из участников обернувшейся трагедией гонки.

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О том, что пульс у Павла зашкаливал и раньше, рассказал один из лидеров сборной России по велоспорту на треке Виктор Манаков.



«Проблемы со здоровьем у него проглядывались, пульс порой был просто нездоровый. В прошлом году на соревнованиях в Омске он упал в обморок во время мэдисона, мы ему говорили, чтобы он следил за собой, но в итоге… получили что получили. Организм ведь понимает, что переступает через красный предел нагрузки. У Паши был предел достаточно высокий, но у сердца этот предел был ниже. Он перерабатывал, сердце не справлялось, удивлялся, как он с таким пульсом может выступать и гоняться на уровне», — сказал Манаков.

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Вопросы без ответов

Очевидно, что трагедия Павла Свешникова требует тщательного расследования. Если коллеги парня знали о его проблемах со здоровьем, то почему на них закрывали глаза тренеры и врачи? Жаловался ли он перед стартом кому-то из наставников? Как вообще ему удавалось получать допуск на соревнования, если проблемы с сердце действительно существовали?



Будем надеяться, что ответы на эти вопросы будут найдены и помогут избежать подобных трагических случаев в будущем. А пока остаётся лишь присоединиться к соболезнованиям в адрес родных и близки Павла. Третий день Гран-при Москвы отменён, но его участники всё равно придут на трек. Чтобы почтить память молодого и талантливого гонщика.